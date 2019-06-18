 Зеленський просить Раду на поточному тижні схвалити звільнення Луценка і Клімкіна та призначити главою МЗС Пристайка, - Стефанчук

Про це заявив представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже просимо парламент України на цьому пленарному тижні знайти можливість розглянути три подання, які внесені президентом України. Це надання про згоди на звільнення Луценка Юрія Віталійовича з посади Генерального прокурора України, про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ і про призначення Пристайка міністром закордонних справ України", - попросив Стефанчук.

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