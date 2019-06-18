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Все про:Зеленський (1724) Луценко (2427) звільнення (558) Клімкін (1429) Пристайко (87) Стефанчук Руслан (28)

 Зеленський просить Раду на поточному тижні схвалити звільнення Луценка і Клімкіна та призначити главою МЗС Пристайка, - Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський просить парламент на поточному пленарному тижні дати згоду на звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка, звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначити Вадима Пристайка новим главою зовнішньополітичного відомства

Про це заявив представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже просимо парламент України на цьому пленарному тижні знайти можливість розглянути три подання, які внесені президентом України. Це надання про згоди на звільнення Луценка Юрія Віталійовича з посади Генерального прокурора України, про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ і про призначення Пристайка міністром закордонних справ України", - попросив Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132811
 
   
 Топ коментарі
 
поменяйте зесвинью - смотреть противно
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Тут сразу вопрос. С МИД понятно - названа фамилия, кого вместо. А вот фамилию ген прокурора клоун назвал? Или хочет пропетлять? Ну давайте снимим - а там посмотрим. Вот так - надо сразу посылать.
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О, уже просит, спесь с гидранта немного сбили... Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить главой МИД Пристайко, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 404
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А это техноход такой- чтобы легче было потом отмазать ЗЕленского от того, что этот симпатяга набалаболит...
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Уже помінялась. "Баришня лєглі і просют..." (с) ("За двома зайцями"). Розпацьовка зробилася меншою. 😊
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Уважаемая Первая Леди Украины! К учителю украинского добавьте прочтение ЕЖЕДНЕВНОЕ!!! свежих работ и мыслей журналиста Портников и у Вас с мужем ПРезидентом все получится,
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Якщо Зеленський зрозуміє, що йому терміново потрібно відганяти від себе всіх тих "експердів", а запросити дійсно грамотних і порядних людей, якщо він сумлінно засяде за вивчення курсу державної мови, її граматики, пунктуації, дикції. Якщо почне вивчати логіку (не путати з логістикою) та ораторське мистецтво. Крім того, йому вкрай потрібно вивчати соціологію, право та інші науки, згідно його диплому про вищу освіту (юриста), не забуваючи при цьому і про математику, фізику та інші науки шкільного курсу, то через років 5 ми отримає більш-менш грамотного президента, що навчиться більш-менш грамотно і логічно складати якісь свої думки і висловлювати їх у вигляді фраз та текстів.
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Очень надеюсь что именно так. По крайней мере, пока клоун не назовет фамилия кого вместо. А то так он он хочет и рыбку сьесть и сесть на то место, где ему комфортно.
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Тут сразу вопрос. С МИД понятно - названа фамилия, кого вместо. А вот фамилию ген прокурора клоун назвал? Или хочет пропетлять? Ну давайте снимим - а там посмотрим. Вот так - надо сразу посылать.
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О, уже просит, спесь с гидранта немного сбили... Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить главой МИД Пристайко, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 404
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дырку тебе от бублика, а не ЛУЦЕНКО!!! весь народ украины выйдет на протест в защиту соратника отца нации ПОРОШЕНКО!!!!
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Ніпоняв. Він же Раду позбавив повноважень.
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Распустил и всё вносит, вносит и вносит... Нравится, когда посылают с его вносами походу...
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а як розганяв...так не просив)))) а тут - просіть)))
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Когда будет предложение по снятию Авакова и переаттестации всей полиции?
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Так ВР не против - давай фамилие кто на прокурора.
Кто там с медалями от ФСБ?
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Каждое судорожное дёргание протухшей в своей большей части ВР каждый раз ещё раз ещё больше убивает рейтинг двух так сказать, "политических сил"))) Хотя точнее, - политических слабостей, - БПП, которое стало антиевропейской солидарностью и Народного фронта. Даёшь рейтинг Антиевропейской солидарности на уровне Народного фронта! Зеленський просить Раду на поточному тижні схвалити звільнення Луценка і Клімкіна та призначити главою МЗС Пристайка, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7431
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"Ты просишь без уважения.., и даже не называешь меня другом" (С)
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то разгоняет, то просит.. месяц с буловой и уже бесит))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський просить Раду на поточному тижні схвалити звільнення Луценка і Клімкіна та призначити главою МЗС Пристайка, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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