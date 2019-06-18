 Ексглаву УЄФА Платіні заарештовано у Франції

Про це повідомляє Independent, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що арешт колишнього глави європейського футболу пов'язаний з рішенням присвоїти Катару право на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.
Платіні був затриманий французькою поліцією у вівторок вранці в Нантері, західному передмісті Парижа.
.Президента ФФУ Павелко обвинили в коррупционных правонарушениях - СМИ - Спорт - TCH.ua
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как можно ровнять Пеле и одного - Марадона - наркоман и опустившийся тип, а Платини - зажравшийся чиновник на бабле)))
Впрочем.. бизнес -- есть бизнес... и пока находятся... эммм... так называемые болельщики, самая интеллектуальная игра в мире (конечно, после перетягивания каната) и связанная с ней коррупция -- будут процветать...
печально, господа.....
Видимо, спорт - это не ваше, надеюсь, что вы хотя бы рыбалку любите.
уже лет двадцать....
.. НАЗК ПІДГОТУВАЛО 13 АДМІНПРОТОКОЛІВ АНДРІЮ ПАВЕЛКУ, А НАБУ ОТРИМАЛО ДОСТУП ДО ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРА
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Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Европейской партии "зеленых".
"Мы оцениваем, что коррупция наносит удар по ВВП в масштабах всего Евросоюза в размере €904 млрд каждый год, что включает косвенные потери, в том числе потери от уплаты налогов и падение иностранных инвестиций", - говорится в документе.
Рекордсменом по коррупционным потерям для экономики названа Румыния, которая теряет до 15% ВВП (€38,6 млрд). В абсолютном исчислении больше всего коррупция "съедает" в Италии - €236,8 млрд. Первая экономика ЕС - Германия - теряет €104 млрд, У Франции этот показатель составляет €120,2 млрд. При этом самый низкий уровень коррупции, по оценкам европейских "зеленых", в Нидерландах - 0,8% ВВП или €4,4 млрд.
(Аргентина тогда стала чемпионом)
Зико, Фалькао, Блохин, Заваров, Рац, Баль, Дасаев, Протасов, Анчелотти, Росси, Батиста, Эрнандес, Ванденберг, Матеус, Румменигге........................
Больно большие лёгкие бабки....
Его бы в НАБУ или хоть САП!