 Сьогодні подам в ДБР і НАБУ заяви про доведення до банкрутства газотранспортної системи України, -Тимошенко

Про це Тимошенко розповіла журналістам після засідання Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Також вона зазначила, що аналогічну заяву буде подано і в Державне бюро розслідувань (ДБР).

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"Ми сьогодні передаємо в ДБР і НАБУ заяву про злочин - про доведення до штучного банкрутства газотранспортної системи. Також звертаємо увагу на протизаконні дії щодо позбавлення народу України однієї з найбільших державних власностей - це газотранспортної системи", - зазначила Тимошенко.