 Сьогодні подам в ДБР і НАБУ заяви про доведення до банкрутства газотранспортної системи України, -Тимошенко

Про це Тимошенко розповіла журналістам після засідання Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Також вона зазначила, що аналогічну заяву буде подано і в Державне бюро розслідувань (ДБР).
"Ми сьогодні передаємо в ДБР і НАБУ заяву про злочин - про доведення до штучного банкрутства газотранспортної системи. Також звертаємо увагу на протизаконні дії щодо позбавлення народу України однієї з найбільших державних власностей - це газотранспортної системи", - зазначила Тимошенко.
😁
😁
ну ты и ***** в плохом смысле слова
😁
😁😁
Бо те , кто не платят , платят на лапу чинушам ...
И вообще - забудь про "дотации" , их в этом году на 4 лярда меньше выплатили , а народ ещё больше сбеднел . Очевидный факт -- дотации это очередная ****** . Их получают те, кто здоровый и бодрый и может выбегивать по инстанциям .
****** про то, что мол когда газ был в 10 раз дешевле богатые платили гораздо меньше в том состоит, что тарифы и тогда очень сильно зависели от количества потребления и площади жилья . За дворцы и виллы олигархи платили за газ в 10-50 раз больше . И это правельный подход и никаких дотаций не нужно .
На дотациях паразитирует целая армия чинуш , бо в Украине по-хорошему нужно дотации платить 70% населения .
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ЖИЄМКРАДЕМО ПО НОВОМУ !
😁
Щас кацапы набегут в комменты, их газ очень возбуждает.
кто найдет хоч одно атличие Зе от шокаладной падлы
я не нахожу
в результате Запад строит транзит в обход Украины, а Украина лишается денег за транзит и прикрытия от вторжения орков - таким образом, превратив ГТС в груду не нужного металла, Тимошенко систематически выполняла задание кремлядей и теперь наконец сможет получить свою высшую награду из рук самого пуйла.
с таким послужным списком путлер даст добро Каломоеву назначить Тимошенко премьером Украины
Т.е. половину необходимо отдавать в какую то новую договорную структуру и это в ближайшей перспективе придется делать если мы хотим остаться на этом рынке.
Так вот на сегодняшний день кто то создал ситуацию так, что наша ГТС стала стоить копейки. Кто это создал и кому это выгодно, думайте сами. Был себе такой нехилый актив, и вдруг банкрот. Ситуацию с Приватом не напоминает? Этот кто то потом может за копейки его купить... То, что Тимошенко бьет тревогу - ничего плохого не вижу в этом. Это даже хорошо!
Жара до добра не доводит, вспомните ВанГога!