EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2362  75
Все про:ВР (4980) Парубій (1103) ТБ (178) телебачення (338)

 Захоплення інформпростору не менш небезпечне, ніж окупація Донбасу і Криму, - Парубій про купівлю телеканалів представниками проросійських сил

Голова Верховної Ради Андрій Парубій стурбований ситуацією, пов'язаною з придбанням українських телеканалів представниками проросійських сил, і вважає, що державним органам необхідно реагувати на подібні випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у вівторок у Києві.

"Я переконаний, що з цього приводу і державні органи влади мають зробити певні висновки, оскільки захоплення та окупація українського інформаційного простору є не менш небезпечною, ніж окупація українських областей та Криму", - сказав Парубій.

Читайте також: "Не хочу стріляти людям у голови", - ведуча Даниленко заявила про вихід з каналу ZIK після придбання його Медведчуком

Парубій наголосив, що це викликає велику тривогу всіх українців, тому що "в гібридній війні інформаційна війна є одним із ключових напрямів атак на Україну".

Як повідомлялося, народний депутат України Тарас Козак (фракція "Опозиційний блок"), власник телеканалів "112 Україна" і NewsOne, став власником телевізійних мовників телеканалу ZIK та створює медіахолдинг "Новини".

З телеканалу ZIK звільняється генеральний директор Ігор Туркевич та ще деякі журналісти.

Тарас Козак входить до першої десятки виборчого списку партії "Опозиційна платформа - За життя".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132807
 
   
 Топ коментарі
 
112й и Ньюсван были куплены при Порошенко. Просто напоминаю говнометам.
 показати весь коментар
 
Тоесть когда кум хуйоа покупал ньюс1 и112 все было тип топ?
 показати весь коментар
 
А поутру через пять лет скупки каналов під час президентства атца-спасителя нации они проснулись
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ЗЕленобоба не видит в этом угрозы!
Игрь Валеричь сказал...усе нормально малыш!)))придумай ка пару сексистских шуток и купи себе ШАУРМУ.
 показати весь коментар
 
 
112й и Ньюсван были куплены при Порошенко. Просто напоминаю говнометам.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
То все Тимо.. ой, тьху ты Зеле... ой та ну нах Коломойский, во точно, таки и пишет
 показати весь коментар
 
 
Угу, сложно картавого перекривлять. Гы.
Интересно, а почему это они только сейчас вспохватились? Вон и Гройсман стал крошить батон на хряка. Все такие вдруг правильные стали. Я не удивлюсь если хряк замироточит из ростова или Воронежа. Гы.
 показати весь коментар
 
 
за 5 лет не посадить ни одного пророссийского ТОПа- это надо уметь..браво,*****!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЗЕ фан...то есть ЗЕ такое же говно как и ПЕПа?)))
 показати весь коментар
 
 
В отличие от тебя, я не фан, ибо вычеркнул во втором туре выборов их обоих.
 показати весь коментар
 
 
Возможно не выбирать между двумя сортами овна.
Хотя у Зели пока еще есть шанс доказать, что он не такой.
 показати весь коментар
 
 
Я не писал, что верю, я написал, что есть шанс.
Риторика у Зели пока правильная, реальных действий немного и далеко не все правильные...судя по тому, что видно сейчас - нас просто ждет Порошенко 2.0. Хотя надежда пока еще теплится.
 показати весь коментар
 
 
Скорее Пепа такое же говно как и его/пуйла кум
 показати весь коментар
 
 
Вести вообще бесплатно во всех миллионниках раздают....
 показати весь коментар
 
 
Порохосраколизи! Ваш начальник і досі має більшість у ВР. Тож нехай доведе свою патріотичність і проведе через парламент рішення, яке позбавило б ці гівномети ліцензії. Все дуже просто. Тому не треба валити все на Зю.
 показати весь коментар
 
 
Зюсраколиз! Через півтора місяці твій Зю проведе у ВР такий закон?
 показати весь коментар
 
 
О, ахмєтка роздухарилася! Не переводь стрілки, убоге. Я пишу про те, що "патріот" порошнек міг би легко зробити прямо завтра. А що буде через 1,5 місяці не знає ніхто. Навіть порошрек і його куратор путінг.
 показати весь коментар
 
 
При Порошенко такое еще было возможно, хотя вони из Европы было бы немеренно. При Зеленском это невозможно , в принципе
 показати весь коментар
 
А ты забыл уже, что когда Петро наехал на 112, Лещенко и вся эта ******** такой шухер подняла, что пошли сигналы даже из Европы на "зажим демократии"
 показати весь коментар
 
 
И что? Сигналы из Европы с тех пор поменялись?

Или может быть действовать нужно не против канала, а против таких как Мертведчук, не давая ему права на подобные покупки?
 показати весь коментар
 
 
А как ты себе это представляешь по закону?
 показати весь коментар
 
Разрешение на покупку телеканала дает АМКУ. Он может это разрешение и не давать, не так ли?
Не говоря уже о том, что за 5 лет можно было бы и закон соответствующий принять - благо коалиция была - по крайней мере первый год.
 показати весь коментар
 
 
І які превентивні законодавчі дії вчинила за 5 років Зрада, щоб не допустити мокшанського захоплення телеканалів. ? Як завжди в Зраді БПП плюс НФ на висоті. Таємнича коаліція.
 показати весь коментар
 
 
Тут вообще очень много вопросов, почему предприятия имеющие государственное значение, попадают в частные руки. Телеканалы, облэнерго, водоканалы, заводы, работающие на оборонку...
 показати весь коментар
 
А Мародер угрозу в чем видит,в гнилой сое?А сепарские телеканалы его не интересовали 5 лет?
 показати весь коментар
 
 
Поздно пить Боржоми((. 85% медийной инфы в Украине контролируется кремлеботами. Я имею ввиду 112, ньюсуан, Наш, Рабинович, 1+1 и прочие плюсы. Причем 112 и Ньюсуан как минимум ретранслируются еще на пару каналах, например "наше любимое", Bolt и т.д. Местные кабельные каналы вообще на 95% в руках рыговской ваты. Теперь можно вообще не воевать, не голосовать и ничего не делать. Достаточно по всем своим каналам объявлять трижды на день нужный результат. Земасса во все поверит
 показати весь коментар
 
 
Про Интер забыл? А как раз 1+1 в этот список не стоит добавлять - он ни разу не прокремлевский.
Коломойша кремлю не друг, он друг только собственного кармана и на этой почве у них с кремлем противоположные интересы. Не забывайте, какой украинский олигарх в 2014м активнее всех поддерживал украинскую армию и украинские добровольческие батальоны.
 показати весь коментар
 
 
Забыл. Но когда канал топит против украинской власти и заливает мозги украинцев попсой и скабрезным юмором, он заслуживает этой компании. Кроме того, в последнее время, позиция Бени резко изменилась, а учитывая, что на этом канале журналист Дубинский и ватная Мендель....
 показати весь коментар
 
Тоесть когда кум ***** покупал ньюс1 и112 все было тип топ?
 показати весь коментар
 
 
Он их покупает под выборы в ВРУ...
через пару недель из этих говно каналов в мозги ЗЕ фанов потекут реки кремлевских экскрементов
 показати весь коментар
 
 
Он их пару лет назад купил,как и ЗИК.И сейчас прямой покупает у мародера
 показати весь коментар
 
 
То было при сцаре, а он торговал индульгенциями, а теперь срок их действия закончен, вот теперь все виновны.
 показати весь коментар
 
А поутру через пять лет скупки каналов під час президентства атца-спасителя нации они проснулись
 показати весь коментар
 
 
Вроде оно правильно заговорило...Но ! Стоп ! А чего оно пять лет молчало при аналогичной ситуации ???
 показати весь коментар
 
 
Ну, тада надо было очень много красть для противодействия вражеским информационным войскам - некогда было. Сильно уставал, пока мешки в панаму перетаскивал.
 показати весь коментар
 
 
А от це вже справа СБУ. Нехай експерт надасть заключення про ритортку мертвечуківських каналів, а потім за рішенням суду Укрчастотнагляд нехай забирає частоту.
 показати весь коментар
 
 
не продливайте лицензии на вещание антиукраинских каналов.
 показати весь коментар
 
 
То есть когда потом туда уходит директор Прямого канала, Парубий не видит в этом ничего странного.
 показати весь коментар
 
 
Прямой тоже принадлежит Медведчуку, как оказалось...интересно, что на нем так интенсивно топили за Порошенко, что народ уверовал, что это порошенковский канал...ан нет - это Мертведчук за Порошенко топил...
 показати весь коментар
 
 
Цэ патамушта "русские своих не бросают" (с). Гы-гы-гы.
 показати весь коментар
 
Почему всякие интеры и ванплюсы пашут на всю катушку, а Савика закрыли, пагубий прокомментирует?
 показати весь коментар
 
 
так в чём же дело?Вчера это стало возможным?Есть ли эти ещё действующие назначенцы Петрушки,которые отвечают ,чтобы такого не стало?Есть комитет,подчинённый Раде..
 показати весь коментар
 
 
Ты , плять , 5 лет продолжаешь керувать единственным органом , который может эффективно бороться с монополизмом , в том числе и в медиа-просторе и ещё смеешь пельку открывать ?!

Конечно , законы про лес-кругляк и выдачу лицензий на рубку типа дров куда важнее , бо там дерибан !
 показати весь коментар
 
 
Та запретить новости показывать по всем каналам и все.
 показати весь коментар
 
Аха, оставить токшоу, да побольше, и покрикливее - ну как у москалей
 показати весь коментар
 
 
Ну и? Дальше что? Ваши действия? Или по3,14здели и разошлись?
 показати весь коментар
 
 
Это их никогда не останавливало. Урвут сколько успеют, позапрыгивают в самолеты и домой - в Марбелью.
 показати весь коментар
 
А ДЕ ж ТИ був такий розумний , коли в минулому році мертвечук хапнув ДВА телеканали? Захоплення інформпростору не менш небезпечне, ніж окупація Донбасу і Криму, - Парубій про купівлю телеканалів представниками проросійських сил - Цензор.НЕТ 6600
 показати весь коментар
 
 
Ну і хрін з ним. Ще один канал буде в списку "гівно, не дивитись". А журналісти, що звільнились, знайдуть роботу на інших проектах.
 показати весь коментар
 
 
Триває агонія баригівської влади в УКраїні. Вилазять на світ всі їх темні оборудки. І нічого баригам не буде, відбудуться не те що легким переляком., а просто дрібними клопотами.
 показати весь коментар
 
 
Пять лет сопли жевали мертвечук как хозяин страны себя ведёт Сепарам типа новинского гражданства понадавали А теперь причитать начали Бараны зачарованные Сколько уже революций и Майданов просрали
 показати весь коментар
 
 
Гороховим подобається дивитися кацапське ТВ-лайно, вони будуть раді.
 показати весь коментар
 
 
логика зебилов если два канала купили при порохе, значит могут и дальше покупать. Ведь при порохе ДВА купили ???!!!!
 показати весь коментар
 
 
При потрохе три купили,только соевые дебилы об этом молчат
 показати весь коментар
 
 
ЗИК куплен еще год назад,а пару дней тому только закончили оформление сделки и выплату денег.Не знал?
 показати весь коментар
 
Певно спочатку потрібно прийняти закон В,Зрадою, норми якого б забороняли скупку телеканалів агентами Пуйла? І президент і СБУ були б ВИМУШЕНІ виконувати норми закону.
 показати весь коментар
 
Увы....В раде большая часть сепарни заседает,не будут они такого принимать,все эти БПП и НФ
 показати весь коментар
 
А пока медведчук покупал три канала -пагубий не видел?И то что мародер это благословлял-тоже не знает?И о том что медведчук покупает Новый и Прямой-тоже не слышал?
 показати весь коментар
 
 
А яка різниця. Є вже "Інтер" Ньюсван, 112-чисті кацапські, є ще 1+1, 2+2 бенівські, не краще кацарських, а можливо ще і вредніші. Там "Україна" не відстає, а тут ще "ЗІК". Нормально. Хай далі пудрять мізки придуркам. Яка різниця, хто їх пустить під ніж. Вони ж цього хочуть?
 показати весь коментар
 
 
И это говорит глава парламента в парламентской-президентской стране... давай досвидос бездельник. Развели бардак только бабло по карманам тырить научились.
 показати весь коментар
 
 
Это одна из ошибок Порошенко: вместо того, чтобы раздавить этих мразей - Медведчука, Вилкула, Бойко, Шуфрича, Рабиновича, Мураева, Королевскую, оставил им полную свободу действий.
Причем при желании с Бойко можно было давно снять депутатскую неприкосновенность и провести показательный судебный процесс (за свои вышки) он получил бы 10 лет с конфискацией.
Медведчука, Шуфрича, Мураева, Королевскую нужно судить за сепаратизм и государственную измену.Рабинович - просто шизофреник (и справка у него была). Но почему-то эти мрази круглосуточно с телепомоек "112" и "гавноньюс ван" "льют" в уши миллионов граждан опасные мантры о "внутреннем гражданском конфликте" и "людях Донбасса с которыми нужно договариваться". Посмотрите как радостно реагируют ведущие: одесский тихарь-сепарок Полуев и полуватная овца Степанец на каждое появление в студии откровенно пророссийских "политиков", "экспертов", "аналитиков" и прочей мерзости.

Нужно полностью переназначить всех членов Нац. Рады по телевидению и радиовещанию. Телепомойки "112" и "гавноньюс ван" необходимо закрыть.
 показати весь коментар
 
Это парубий прикидается патриотом. Ему пофик. Вся веховна зрада превратилась в олигархический придаток,голосовались законы,за которые плачено(вспомните о СЭС ,людей загоняют на крышу,а своим ребятам отдают пахотную землю ,чтоб ставить батареи). Этот предатедь украинского народа ещё и косит под патриота. Иуда!
 показати весь коментар
 
 
Чого кривити душею, в компетенції РНБО, Уряду та Ради прийняти закон щодо введеня санкцій проти цих ватних імбіцилів та націоналізувати їх активи у медійній галузі Захоплення інформпростору не менш небезпечне, ніж окупація Донбасу і Криму, - Парубій про купівлю телеканалів представниками проросійських сил - Цензор.НЕТ 7919
 показати весь коментар
 
Пять лет бухал и вот, наконец, Парубий вышел из запоя, молодец, проснулся.
 показати весь коментар
 
Так сколько люди и кричали и собирались что нужно закрыть Интер за нарушение закона и сепаратизм, сколько других каналов открытую росийскую пропаганду вещают на всю Украину. Власти Парашенке на все пох. он только баблишко скирдует в офшорах.
 показати весь коментар
 
ну так кремлевские сатанисты не ожидали что за такое короткое время в Украине появится адептов любителей кина от бабломойского и что можно создать секту верующую в киношного спасителя минимум расходов максимум дебилов !
 показати весь коментар
 
А де він раніше був? - Питалося вже, але повторюсь, бо здогадуюсь. Він не хотів з Порошенком заїдатися, але чітко висловив моральний обов'язок зеленського - вирішив підставити терпилу. Але де хтось бачив моральність у зєлі? Адже зєля "нічіво нє должен" - нікому. Тобто парубій нічим, власне, не відрізняється від "тих п'ятнадцяти мільйонів".
 показати весь коментар
 
Малоросам главное копеечку получить, какие там опасности, они живут в СССР.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗахоплення інформпростору не менш небезпечне, ніж окупація Донбасу і Криму, - Парубій про купівлю телеканалів представниками проросійських сил
 
 
 
 
 
 вгору