 Захоплення інформпростору не менш небезпечне, ніж окупація Донбасу і Криму, - Парубій про купівлю телеканалів представниками проросійських сил

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у вівторок у Києві.
"Я переконаний, що з цього приводу і державні органи влади мають зробити певні висновки, оскільки захоплення та окупація українського інформаційного простору є не менш небезпечною, ніж окупація українських областей та Криму", - сказав Парубій.
Парубій наголосив, що це викликає велику тривогу всіх українців, тому що "в гібридній війні інформаційна війна є одним із ключових напрямів атак на Україну".
Як повідомлялося, народний депутат України Тарас Козак (фракція "Опозиційний блок"), власник телеканалів "112 Україна" і NewsOne, став власником телевізійних мовників телеканалу ZIK та створює медіахолдинг "Новини".
З телеканалу ZIK звільняється генеральний директор Ігор Туркевич та ще деякі журналісти.
Тарас Козак входить до першої десятки виборчого списку партії "Опозиційна платформа - За життя".
Игрь Валеричь сказал...усе нормально малыш!)))придумай ка пару сексистских шуток и купи себе ШАУРМУ.
Интересно, а почему это они только сейчас вспохватились? Вон и Гройсман стал крошить батон на хряка. Все такие вдруг правильные стали. Я не удивлюсь если хряк замироточит из ростова или Воронежа. Гы.
Хотя у Зели пока еще есть шанс доказать, что он не такой.
Ты в это веришь?
Риторика у Зели пока правильная, реальных действий немного и далеко не все правильные...судя по тому, что видно сейчас - нас просто ждет Порошенко 2.0. Хотя надежда пока еще теплится.
Или может быть действовать нужно не против канала, а против таких как Мертведчук, не давая ему права на подобные покупки?
Не говоря уже о том, что за 5 лет можно было бы и закон соответствующий принять - благо коалиция была - по крайней мере первый год.
Коломойша кремлю не друг, он друг только собственного кармана и на этой почве у них с кремлем противоположные интересы. Не забывайте, какой украинский олигарх в 2014м активнее всех поддерживал украинскую армию и украинские добровольческие батальоны.
через пару недель из этих говно каналов в мозги ЗЕ фанов потекут реки кремлевских экскрементов
поутручерез пять лет скупки каналов під час президентства атца-спасителя нации они проснулись
Конечно , законы про лес-кругляк и выдачу лицензий на рубку типа дров куда важнее , бо там дерибан !
Причем при желании с Бойко можно было давно снять депутатскую неприкосновенность и провести показательный судебный процесс (за свои вышки) он получил бы 10 лет с конфискацией.
Медведчука, Шуфрича, Мураева, Королевскую нужно судить за сепаратизм и государственную измену.Рабинович - просто шизофреник (и справка у него была). Но почему-то эти мрази круглосуточно с телепомоек "112" и "гавноньюс ван" "льют" в уши миллионов граждан опасные мантры о "внутреннем гражданском конфликте" и "людях Донбасса с которыми нужно договариваться". Посмотрите как радостно реагируют ведущие: одесский тихарь-сепарок Полуев и полуватная овца Степанец на каждое появление в студии откровенно пророссийских "политиков", "экспертов", "аналитиков" и прочей мерзости.
Нужно полностью переназначить всех членов Нац. Рады по телевидению и радиовещанию. Телепомойки "112" и "гавноньюс ван" необходимо закрыть.