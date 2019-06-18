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Все про:Вадатурський (13) Рожкова Катерина (31) НАЗК (586)

 НАЗК викликає для пояснень нардепів Вадатурського, Марченка і заступника голови НБУ Рожкову

Національне агентство із запобігання корупції запросило сім посадових осіб для дачі пояснення.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"НАЗК запрошує 7 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Так, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошені народний депутат України Андрій Вадатурський і депутат Григорівської сільської ради 7 скликання Обухівського району Київської області Іван Плахтієнко, за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства - перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова, за ознаками порушення вимог щодо сумісництва та суміщення - народний депутат України Олександр Марченко, за ознаками несвоєчасного подання річної декларації - прокурор відділу ГПУ Олександр Савка, суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Наталія Баннікова і суддя Херсонського міського суду Херсонської області Олександр Зубов.

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"Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті", - відзначили в Національному агентстві.

В агентстві нагадали, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132805
 
   
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што? это отрицание соевого мыролюбного реформизма?
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СвиноПЕСики, їхні ручки ж нічого не крали,нє?
ФАС!
😁
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они просто реформировали все что под руку попадет , мыролюбно реформировали.
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Вадатурского вызвали, вадинтурскому приготовиться.
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по Рожковой давно НАБУ должно работать
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а может эта рогатая чмара просто подельница лучшей пьяной жабы галактики сатановской по кличке гонтарева?
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