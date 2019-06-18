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 Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старших змін регіональної митниці та прикордонного наряду на одному з пунктів пропуску в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці налагодили схему вимагання грошей від громадян за не створення штучних перешкод під час митного оформлення та пропуску на територію України товарів народного споживання.

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ 01

"У середньому "такса" за лояльне ставлення митників та прикордонників становила від трьохсот доларів США представнику кожного відомства за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон", - сказано в повідомленні.

Співробітники СБ України задокументували кілька фактів отримання зловмисниками неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ 02

Правоохоронці затримали старших змін митників та прикордонників пункту перепуску на робочому місці під час отримання від громадянина Молдови неправомірної вигоди у розмірі шістсот доларів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника керівника військкомату затримано на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабара за видачу "білого квитка" призовнику, - СБУ. ФОТО

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ 03

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки митниці.

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ 04
Фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132800
 
   
 Топ коментарі
 
Эти сядут, мелкие сошки...Не сядут те, кому они наверх дань носят.. Правоохранители задержали чиновников таможни и Госпогранслужбы при получении взятки в $600, - СБУ - Цензор.НЕТ 9805
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Вы не правы в деталях. Хотя общий посыл верен - показуха. Но причины подобных задержаний всегда - внутриклановая борьба за кресло начальника таможни. Такие задержания - это чёрная метка, и он либо слетит с должности, либо идёт на компромиссы в тех вопросах, в которых были разногласия. Правы вы в том, что уголовной ответственности никто из задержанных не понесёт, ну а деньги, на которые их выдояо следаки СБУ или прокуратуры - это просто побочный продукт. На прокорм среднему звену.
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Херасе, брилиантовые прокуроры в шоке
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это что в первый раз?Порешают как всегда! Это назывется растить ,,Бройрера"Как таможник нахапается -его хлопают и доят по полной..если вовремя не ушел или не остановился..Ну а как ты остановишься..только жизнь начала налаживаться,тачки-заграница-девки ит д )))
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Эти сядут, мелкие сошки...Не сядут те, кому они наверх дань носят..
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Вот ещё бы их сразу повесить на дверях таможни и шоб висели там месяц в назидание таможенникам - через пол года Украина бы процветала. А так выйдет под залог, потом у прокуроров дело выкупит и в наваре только прокуроры - ловите ещё.
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Херасе, брилиантовые прокуроры в шоке
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Товары народного потребления это зачот канєшно.
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Вы не правы в деталях. Хотя общий посыл верен - показуха. Но причины подобных задержаний всегда - внутриклановая борьба за кресло начальника таможни. Такие задержания - это чёрная метка, и он либо слетит с должности, либо идёт на компромиссы в тех вопросах, в которых были разногласия. Правы вы в том, что уголовной ответственности никто из задержанных не понесёт, ну а деньги, на которые их выдояо следаки СБУ или прокуратуры - это просто побочный продукт. На прокорм среднему звену.
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Ого... Аж 600$... До деяких людей у кабінет зайти- 2000$, а тут аж 600$... І напевно все собі хотіли залишити? Начальник був не в курсі, підлеглих даниною не обкладав?
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Как раз такие парни карьеры не хотят, они хотят долго служить на одном месте, отказываясь от повышений, которое сулит повышение зарплаты, но без откатов.
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СБУ не раз предупреждало: 70 на 30, это значит 70 в СБУ, а 30 себе, а не наоборот.
Эти перепутали.
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