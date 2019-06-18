 Рада продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні, - Парубій

Про це на погоджувальній раді заявив спікер Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Є багато міфів і непорозумінь щодо Виборчого кодексу, тому нам потрібно буде забезпечити велику презентацію як для людей, так і депутатів", - заявив він.
Спікер закликав депутатів на поточному пленарному тижні "інтенсивніше" продовжити розгляд Виборчого кодексу.
"Цього тижня ми продовжимо розгляд правок до кодексу. Ви знаєте, що їх велика кількість, понад 4 тис. Нам очевидно потрібно буде йти більш інтенсивно, ніж раніше ... Сподіваюся, ми активніше будемо розглядати правки", - сказав Парубій.
Зазначимо, що до другого читання нардепи подали близько 4568 поправок до Виборчого кодексу.
оратор от рождения. с густой шевелюрой. молодой пуританин и праведник.
🤣🤣
Фееричненько! Просто какой-то сюрреализм. А что же там останется в первозданном виде? Знаки препинания? Очередной жирный намек на то, что надо сокращать количество депутатов как минимум втрое. Глядишь, и качество проступит, и скорость реакции возрастет. Конечно будут недопонимания при спикере с нарушениями речи. И это не смешно. А еще говорят, что клоун у нас Зеленский. Сомневаюсь, при таком-то спикере.
- Ну... що зробив, що зробив!
- Запам'ятав, що зелена кнопочка - це ЗА а червона - це ПРОТИ.
- А жовта?
- Важке питання... ну... це теж кнопочка, скоріш за все вона для тих, хто не може вирішити він розумний чи красивий!