 У Сенаті США відбудуться слухання щодо України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це повідомляється на сайті сенатського комітету.
О 14:30 за вашингтонським часом (21:30 за Києвом) свою доповідь почне представляти спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.
Після доповіді Волкера сенатори почують також думки колишнього посла США в Україні Джона Хербста, директорки проекту з глобальної демократії і перспективних технологій Інституту Брукінгза Аліни Полякової та представника Heritage Foundation Джеймса Карафано.
Нагадаємо, на початку червня після зустрічі з Куртом Волкером радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі. Болтон назвав це "ключовим кроком для поліпшення відносин США і Росії".
Мечтать, как говорится, не вредно!
Но не забыавайте, что мир делится на две части: "Америка и союзники" - и все остальные.
Специальное заседание суд назначил на 18 июня. Именно на этот день, суд потребовал явки представителей Государственного департамента США и направил уведомление в консульскую службу посольства Украины в США с предложением назначить специального представителя консульства на это же судебное слушание . Основанием для этого является то, что в ходе предварительного слушания о внесении дополнительного списка обвиняемых лиц и организаций суд обнаружил у фигуранта расследование признаки возможного наличия государственного иммунитета.
Так как вызывают консульскую службу Украины - фигурант очевидно гражданин Украины. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Сегодня последний день для решения КС по выборам
совпадение однако