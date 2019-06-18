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Все про:Сенат США (99) Волкер Курт (408)

 У Сенаті США відбудуться слухання щодо України

У комітеті із закордонних справ Сенату США 18 червня відбудуться слухання на тему "П'ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це повідомляється на сайті сенатського комітету.

О 14:30 за вашингтонським часом (21:30 за Києвом) свою доповідь почне представляти спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Після доповіді Волкера сенатори почують також думки колишнього посла США в Україні Джона Хербста, директорки проекту з глобальної демократії і перспективних технологій Інституту Брукінгза Аліни Полякової та представника Heritage Foundation Джеймса Карафано.

Також читайте: Волкер: "5 років тому звільнили Маріуполь. Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти"

Нагадаємо, на початку червня після зустрічі з Куртом Волкером радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі. Болтон назвав це "ключовим кроком для поліпшення відносин США і Росії".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132797
 
   
 Топ коментарі
 
Волкер -достойный представитель США в Украине,он в курсе всего,происходящего и в Украине и кремлёвской орде златоглавой.
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Короче, если КС ускорит выборы, то в Штате Делавэр начнуть раздевать Беню и подельников по полной, как-то так. Рада под управлением "Квартала-95" никому не нужна, и потому её не будет.
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Волкер -достойный представитель США в Украине,он в курсе всего,происходящего и в Украине и кремлёвской орде златоглавой.
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Краще звучатиме: ...крємльовской ордє лаптєносной..."
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Отличная идея, одним из бонусов будет - постоянный и неизменный курс доллара
Мечтать, как говорится, не вредно!
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Нет, это невозможно.
Но не забыавайте, что мир делится на две части: "Америка и союзники" - и все остальные.
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В Сенате США состоятся слушания по Украине

Специальное заседание суд назначил на 18 июня. Именно на этот день, суд потребовал явки представителей Государственного департамента США и направил уведомление в консульскую службу посольства Украины в США с предложением назначить специального представителя консульства на это же судебное слушание . Основанием для этого является то, что в ходе предварительного слушания о внесении дополнительного списка обвиняемых лиц и организаций суд обнаружил у фигуранта расследование признаки возможного наличия государственного иммунитета.
Так как вызывают консульскую службу Украины - фигурант очевидно гражданин Украины. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Сегодня последний день для решения КС по выборам

совпадение однако
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Короче, если КС ускорит выборы, то в Штате Делавэр начнуть раздевать Беню и подельников по полной, как-то так. Рада под управлением "Квартала-95" никому не нужна, и потому её не будет.
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Сейчас самое важное: действующая инфраструктура территориальной обороны. Потому что украинские олигархи уже обратились к запоребрику за помощью, и она была обещана: в российской прессе опять поднялся вой что "никакой Украины нет, никаких украинцев никогда не было". Готовят почву для полномасштабного вторжения.
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А українцям то все до дупи. Вони під час війни і окупації теріторії вибралим зобі за лідера нації придворного блазня. Америка з Европою, мабукть, більше мають опікуватися державністю України... "Неначе люди подуріли" - то і є єдина стабільність на нашій землі. Тільки перше слово з цитати Кобзаря вже давно зайве.
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