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Все про:жінки (177) Зеленський (1724) гендерні проблеми (45) флешмоб (58)

 "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм"

Заява президента Володимира Зеленського у Франції про те, що українки є одним із брендів країни, обурила багатьох українських користувачів соцмереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, президент України під час офіційного візиту до Франції заявив, що "Завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна - це перш за все сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що ІТ-індустрія, ІТ-технології і компанії дуже швидко розвиваються в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова президента про "жінок, бренд і туризм" це "непристойна й огидна штанга", - Ірина Геращенко про візит Зеленського в Париж

Українки вимагають вибачень від Зеленського, а також запустили флешмоб з хештегом #ятобінебренд, #я_не_бренд, #янетуристичнийбренд, # самтитуристичнийбренд.

До флешмобу приєдналися як чоловіки, так і жінки з усієї України.

Я мама, друг, людина, громадянка: українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про жінок, бренд і туризм 01
Я мама, друг, людина, громадянка: українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про жінок, бренд і туризм 02
Я мама, друг, людина, громадянка: українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про жінок, бренд і туризм 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок


Я мама, друг, людина, громадянка: українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про жінок, бренд і туризм 04
Я мама, друг, людина, громадянка: українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про жінок, бренд і туризм 05
Я мама, друг, людина, громадянка: українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про жінок, бренд і туризм 06

Читайте: 61% українців підтримують введення квот для жінок у Верховній Раді


Я мама, друг, людина, громадянка: українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про жінок, бренд і туризм 07
Я мама, друг, людина, громадянка: українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про жінок, бренд і туризм 08
Я мама, друг, людина, громадянка: українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про жінок, бренд і туризм 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132794
 
   
 Топ коментарі
 
Вот и первые "достижения" после визита во Францию....хоть бы после Германии обошлось без позора... "Я мама, друг, людина, громадянка": украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о "женщинах, бренде и туризме" - Цензор.НЕТ 6406
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Зеленский прокололся
"...единственное что требуется в диалоге с Зеленским и его"новой командой" - это заставить их говорить. После этого можно спокойно попивая кофе наслаждаться потоком глупостей и лжи который извергает "новая команда Зеленского" . "
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Є така тєма.
Алексей Болгов

Хлопці ,підтримаємо наших жінок , спочатку хочаб у фейсбучку виразивши солідарність , наші матері , сестри , дружини і дочки не бренд...Започатковую флешмоб#нашіжінкинебренд
#нашіжінкитобінебренд
З приводу слів нашого нового легітимного про українських жінок у Франції.
Заруби собі на носі коротеньке низеньке ....... , наші жінки не бренд , ти не маєш ніякого права виступати з такими словами від нашої країни і виставляти наших жінок повіями .... Я перший можу тобі з глазу на глаз пояснити чому все що ти сказав не так .....
#жінканебренд #минебренд #янебренд #небренд#ятобінебренд

"Я мама, друг, людина, громадянка": украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о "женщинах, бренде и туризме" - Цензор.НЕТ 1430
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Голосовали за него в основном только "бренды" без хозяина. Бесхозные бренды так сказать.
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Клоун "кварталит" Гены-с... "Украина как продажная девка-легла и просит". Эх люди, люди, вы избрали президентом мелкое, злобное существо, глумящееся над людьми и страной. ...
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а кого ты называешь людьми ? то совково-кацапское быдло , которое навыбирало ?
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да не, щас зе боты налетят и все тебя обьяснят, что мол ты не так понял ...
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работать нормально не дают да? возмущаются тут на форуме, ужас какой..
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Мародеру не треба успішна Україна за Зеленського. Бо це буде означати, що Порошкнко всі п'ять років тільки те і робив, що крав та шкодив. І не тільки п'ять років. Тому Мародер всі накрадені десятки мільярдів доларів буде кидати на отакі провокації.
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Один человек сказал что украинские женщины красивы, явно имея ввиду, только то что они красивые. И тут украинские женщины вывалили все свои комплексы насчет продажности украинской женщины.
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ты наверное не слышал, что есть иностранцы которые едут в Украину специально на секс-туризм, или что в западных борделях запрашивают именно украинок?

Так что в этом контексте слово "бренд" имеет весьма двусмысленное значение.
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Не звертайте уваги. Кількість дуреп, які повірили мародеру і шкіднику Порошенку, мізерний. І ця кількість буде зменьшуватись обратно пропорційно з викриттям всіх його мародерських "подвигів".
Ну а ці дурепи. що підписали цей провокаційний флешмоб? Повидаляють свої пости, якщо зрозуміють, що їх використали. Або вони і справді дурепи.
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Твоя дружина бренд, твоя мати бренд, та донька бренд але ти не звертай уваги.
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Ти правильно кажеш, Інокєнтій. Це я допустив до того, що Україна може здивувати Світ тільки красою своїх жінок, першим місцем в Світі по корупції і останнім по зарплатні. І навряд останні два "досягнення" можна назвати брендом. Мало я доклав зусиль, щоб мародер Порошенко сів до буцегарні на довічне(з конфіскацією) відразу після Іловайська, а не грабував і шкодив ще п'ять років і зрештою довів Україну до такого стану, що в Україні, окрім гарних жінок, білше не було чим хвалитись.
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Если бы у тебя была возможность сохранятся и бесконечные патроны то победил бы всех плохих.
А вообще ты повторяешь риторику цапов навязывая украинцам комплекс "меньшовартості". Ты определись тогда с кем ты.
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Ой, ну нехорошо получилось, господин модератор. Зачем вы удалили мой комментарий про дочку Зе? Она уже вполне созрела, чтобы быть "брэндом")))
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Вспомнился старый анекдот.
Трамвай. Мужчина (М) и женщина (Ж).
(М) - Зайка, можно пройти к выходу?
(Ж) - Зайка? Зайка - это животное, животное -это собака. Граждане, он меня ***** обозвал!!!
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Хотя конечно называть женщин туристическим брендом это полный бренд.
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Звісно бухі, брудні і дуже дотичні російські бл...ді - це не туристичний бренд. Тому вам, росіянам, краще у розумінні бренд згадувати краще... МН-17, літак Качинського, вкрадений Крим, порожній Донецьк, "визволене" Алєпо
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Ну если мыслить в таком ключе, возможно украинские женщины могут быть брендом.
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Можу відповісти тільки словами класика: "...Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями(йошкіними котами)..." "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 8803
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эти курицы не хотят принадлежать к обществу самых красивых женщин в мире. ну тогда вам - в Чили, Грецию и центральную Африку.
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ППЦ , завыли девки ! Одни понты , что ВО и незаймани . Девушки . ЗЕ сказал все верно, и имел он не то, что вы имели . А у вас в голове . реально вопрос цены и она не большая , остальное понты .
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Вы и есть бренд! А как можно обьяснить , что полно детей метисов ? Как обьяснить .что вы тусите с черными , с кацапами . Пока .что бренд ,но все поправимо , в др Израиле тоже подкладывали женщин .
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Приходит пациент к психиатру:
- Доктор, все говорят, что я сексуальный маньяк.
Доктор: - Любопытно, сейчас проверим.
Достает листок, на котором нарисован квадрат. Что здесь нарисовано?
Пациент: - Это просто. Это кровать. На ней сексом занимаются!
Доктор достает следующий листок, с треугольником: - Ну а тут что нарисовано?
Пациент (хихикая): - Ну, доктор, тут же это… Мне даже говорить неудобно.
Доктор показывает листок с кругом: - А это что?
Пациент: - Ну это же вообще… Я стесняюсь произнести это вслух!
Доктор: - Что ж, все понятно. Вы действительно маньяк.
Пациент: - Но вы, доктор, тоже ведь сексуальный маньяк? Признайтесь?
Доктор: - С чего вы взяли?
Пациент: - А откуда у вас такие картинки?
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Президент України Петро Порошенко назвав три питання, які не дають спокою Москві. Про це він написав у власному мікроблозі Twitter.
"Є три українських БРЕНДИ, від яких зараз найбільше корчить Москву. Це Збройні Сили. Це Нацгвардія. Це автокефальна церква

Порохососы , каким именно брендом торговал Порошенко ?
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Церквью конечно. Вот скажи, каким надо быть идиотом, чтобы выбить томос для СЦУ, а создать ПЦУ?! Что есть такое ПЦУ, кто объяснит? Пэтина церква України? "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 9442
Ведь в документе четко написано:
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України», як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ"

"Таким чином, таке вирішене та розсуджене і в радості сповіщене вам від шанованого Центру Православ'я було соборно затверджено, для постійного збереження видається цей Патріарший і Синодальний Томос, написаний і підписаний в Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію та його високопревосходительству, Президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу та постійного представлення."
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Когда кажется,баран,начинай креститься со скоростью ротора
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баран у тебя в зеркальном отражении. Выйди на улицу "механик" там есть и не бараны.
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Армия согласен. А вот Нацгвардию Аваков трусит.
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для того что бы трусить одного Авакова не достаточно. Хотя то же мышь ещё та.
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Нужно ли напоминать страшно возмущенным порохоботам как они сами на Цензоре называют женщин - оппонентов?
То,что геращенко подняла хай на ровном месте, это ее работа, тем более выборы. Пусть развлекается.
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Це все інформаційна війна. Головне, щоб знайшлася "Баба Яга", або декілька флешмобісток, яки проти...
ПРОТИ чтого? Проти краси... ну нехай втопляться в багнюці, в яку вони самі себе замазали)))
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О! Політвагіни збудилися. Це ті, в яких вавка в голові на грунті сексу.

Самі вони іпуться тільки з політикою, а з чоловіками ні-ні, бо то є сексизм і гадость.

А стадо процентових ботів їх підтримало (ну як тут утримаєшся, коли льють помиї на клятого Зе?), як завжди гарячими, примітивними і безсенсовними дописами-обзивалками.

Не знаю, чи ви помітили, панове, але та порохоботва процентова вже нічим не відрізняється від солов"їно-скабєєвої зграї - така ж бессмислєнна та бєспощадна?

Даю підказку. Слід організувати і інші флешмоби, наприклад малюків з яслів з гаслами типу "Зе бяка, бо він їсть шаурму! А як з"їсть, то здасть нас Пу! Не дозволимо!"

Ви, порохолюби-зененависники обережніше зі своїми мізками обходьтеся, а то так можна і не повернутись у реальність...

На закусь старий анекдот. Чоловік каже жінці - Ну чого ти лаєшся, люба? А-а-а, мамо, він мене ***** назвав!
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А він що, українець? Йому всерівно, це ж не еврейські жінки. Все виміряє по Кривому Рогу, можливо там і так, але не треба замість слова Критвий Ріг, казати слово Україна!. В якому середовищі він виховувався, то такий із нього "джигіт" вийшов. Уого ви ще знаєте знаменитих із цього міста? Я знаю Вілкула старшого, вічного мера і Вілкула молодшого - українофоба "вокзального "Кюташу". То кого має виховати Кривий Ріг?
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"Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 207Даже неудивительна политическая ориентация возмущенных.

"Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 9048 "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 8864"Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 6004
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Ще зрозуміють, що їх тупо використали мародери і будуть жалкувати, що влізли в цю авантюру. Якщо, звісно, не останні дурепи.
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Что за истерика??? Человек похвалил украинок за красоту и в ответ - мы не продажные красавицы, мы - му-жи-ки! и где логика?
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я мать,но в Украине секса нет !!!
чухонки из будки... "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 9428
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Вспомнился плакат Сухова в гареме "Женщина тоже человек!".
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тот самый случай когда лучше сыграть на рояле "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 513
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Бренд Австралии - кенгуру.
Доктор, я зоофил?!
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Боже, який брєд..... а я підтримую і вважаю жінок України - брендом України!!! І не ліпіть сюди якийсь сексизм, гендерну рівність і т.д.... бо ви навіть не знаєте поняття цих слів, але чули по тв і ліпите...... Бо ви занадто хитрі поставали останнім часом... коли вам вигідно, то ви кричите, що ви жінки і не можете бути і виконувати те, що і чоловіки.... а якщо не вигідно, так починаєте співати пісню про сексизм і гендер.... гидко це все!!!!!!!!!!
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Про ЧТО гавно льёте?
Е:сли выработать некий критерий красоты, то с помощью программы распознавания лиц можно статистиически правильно проанализировать фенотип населения на предмет "красивый"
А эти бабы - они ВР хотят без выборов, по квоте "равноправие женщин". Такое вот равноправие.....
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Ну для особо одаренных, ваши возмущения в студию, цитирую Порошенко :
«Є три українських бренди, від яких зараз найбільше корчить Москву. Це Збройні Сили. Це Нацгвардія. Це автокефальна церква, з приводу якої Путін вчора навіть Радбез збирав, щоб вирішити, як захищати їхню п'яту колону всередині України», - зазначив Глава держави.
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Наступного разу десь в США чи Канаді нехай скаже, що в Україні жінки породи "українська коротконога" чорнороті, як Луценко чи Геращенко. І подивимося як всім це сподобається. Мабуть українським жінкам найбільше до вподоби коли їх взагалі ігнорують. Судячи з реакції на абсолютно нейтральні слова Зеленського. Жіноча логіка називається.
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Ну че, придется держать зебене слово и бренд.
Почем Ленка?
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Я придумав, як ми можемо всі змиритись один з одним і з цим твердженням Вовіка:
_________________
В нас є настільки гарні жінки, що ми їми пишаємось і вважаємо їх найкрасивішими в Світі. Ці українки мають почесне і поважне право називатись брендом України!
Але є в нас жінки, які не хочуть бути українським брендом ми не будемо вважати їх українським брендом.
_________________
Всі погоджуються? "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм" - Цензор.НЕТ 5082
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм"
 
 
 
 
 
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