 "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося раніше, президент України під час офіційного візиту до Франції заявив, що "Завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна - це перш за все сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що ІТ-індустрія, ІТ-технології і компанії дуже швидко розвиваються в Україні".
Українки вимагають вибачень від Зеленського, а також запустили флешмоб з хештегом #ятобінебренд, #я_не_бренд, #янетуристичнийбренд, # самтитуристичнийбренд.
До флешмобу приєдналися як чоловіки, так і жінки з усієї України.
Так что в этом контексте слово "бренд" имеет весьма двусмысленное значение.
Ну а ці дурепи. що підписали цей провокаційний флешмоб? Повидаляють свої пости, якщо зрозуміють, що їх використали. Або вони і справді дурепи.
А вообще ты повторяешь риторику цапов навязывая украинцам комплекс "меньшовартості". Ты определись тогда с кем ты.
😁
Трамвай. Мужчина (М) и женщина (Ж).
(М) - Зайка, можно пройти к выходу?
(Ж) - Зайка? Зайка - это животное, животное -это собака. Граждане, он меня ***** обозвал!!!
- Доктор, все говорят, что я сексуальный маньяк.
Доктор: - Любопытно, сейчас проверим.
Достает листок, на котором нарисован квадрат. Что здесь нарисовано?
Пациент: - Это просто. Это кровать. На ней сексом занимаются!
Доктор достает следующий листок, с треугольником: - Ну а тут что нарисовано?
Пациент (хихикая): - Ну, доктор, тут же это… Мне даже говорить неудобно.
Доктор показывает листок с кругом: - А это что?
Пациент: - Ну это же вообще… Я стесняюсь произнести это вслух!
Доктор: - Что ж, все понятно. Вы действительно маньяк.
Пациент: - Но вы, доктор, тоже ведь сексуальный маньяк? Признайтесь?
Доктор: - С чего вы взяли?
Пациент: - А откуда у вас такие картинки?
"Є три українських БРЕНДИ, від яких зараз найбільше корчить Москву. Це Збройні Сили. Це Нацгвардія. Це автокефальна церква
Порохососы , каким именно брендом торговал Порошенко ?
Ведь в документе четко написано:
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України», як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ"
"Таким чином, таке вирішене та розсуджене і в радості сповіщене вам від шанованого Центру Православ'я було соборно затверджено, для постійного збереження видається цей Патріарший і Синодальний Томос, написаний і підписаний в Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію та його високопревосходительству, Президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу та постійного представлення."
То,что геращенко подняла хай на ровном месте, это ее работа, тем более выборы. Пусть развлекается.
ПРОТИ чтого? Проти краси... ну нехай втопляться в багнюці, в яку вони самі себе замазали)))
Самі вони іпуться тільки з політикою, а з чоловіками ні-ні, бо то є сексизм і гадость.
А стадо процентових ботів їх підтримало (ну як тут утримаєшся, коли льють помиї на клятого Зе?), як завжди гарячими, примітивними і безсенсовними дописами-обзивалками.
Не знаю, чи ви помітили, панове, але та порохоботва процентова вже нічим не відрізняється від солов"їно-скабєєвої зграї - така ж бессмислєнна та бєспощадна?
Даю підказку. Слід організувати і інші флешмоби, наприклад малюків з яслів з гаслами типу "Зе бяка, бо він їсть шаурму! А як з"їсть, то здасть нас Пу! Не дозволимо!"
Ви, порохолюби-зененависники обережніше зі своїми мізками обходьтеся, а то так можна і не повернутись у реальність...
На закусь старий анекдот. Чоловік каже жінці - Ну чого ти лаєшся, люба? А-а-а, мамо, він мене ***** назвав!
чухонки из будки...
Доктор, я зоофил?!
Е:сли выработать некий критерий красоты, то с помощью программы распознавания лиц можно статистиически правильно проанализировать фенотип населения на предмет "красивый"
А эти бабы - они ВР хотят без выборов, по квоте "равноправие женщин". Такое вот равноправие.....
«Є три українських бренди, від яких зараз найбільше корчить Москву. Це Збройні Сили. Це Нацгвардія. Це автокефальна церква, з приводу якої Путін вчора навіть Радбез збирав, щоб вирішити, як захищати їхню п'яту колону всередині України», - зазначив Глава держави.
Почем Ленка?
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В нас є настільки гарні жінки, що ми їми пишаємось і вважаємо їх найкрасивішими в Світі. Ці українки мають почесне і поважне право називатись брендом України!
Але є в нас жінки, які не хочуть бути українським брендом ми не будемо вважати їх українським брендом.
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Всі погоджуються?