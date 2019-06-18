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Все про:Держдепартамент США (490) дипломатія (381) США (5104) Тейлор (8)

 Посол Тейлор прибув до Києва як тимчасовий повірений у справах США в Україні

Посольство США в Києві вітає посла Вільяма Тейлора, який повернувся в Україну як тимчасовий повірений у справах США.

"Він буде керувати нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду", - йдеться в повідомленні диппредставництва, передає Цензор.НЕТ.

"Посол Тейлор принесе в нашу команду багатий дипломатичний досвід у цей важливий момент у відносинах між Україною та США. Він був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік, а також був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті та на інших дипломатичних посадах. Перед останнім призначенням пан Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США", - зазначили в посольстві США.

"Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом", – сказав посол Тейлор. 

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"Сполучені Штати залишаються глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України, і ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", - запевнив він.

Крістіна Квін, яка нещодавно керувала посольством США в Києві як тимчасовий повірений, повернеться до своєї роботи на посаді заступника глави місії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132793
 
   
 Топ коментарі
 
Люблю Америку ! Спасибо за своих помощников. Их нужно намного больше.
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Это называется молниеносное нагружение мозга порохоботам ))
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Он приехал ЗЕйлу шаурмисту и членороялисту мозги вправлять
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Это называется молниеносное нагружение мозга порохоботам ))
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але ж є проблема ... в них немає що навантажувати (( у порохоботи беруть тільки самих тупих
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Як кажуть на Сході, один дурень може задати стільки дурних запитань, що сотня наймудріших не буде в змозі відповісти (існує ще ******** термін - DoS-атака). Зєбіли, їй-бо, не варто цим хвалитися ))
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Люблю Америку ! Спасибо за своих помощников. Их нужно намного больше.
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Меня беспокоит решение КС.Стагнация ВРУ и Кабмина может растянуться еще на 5 месяцев.Оно нам надо?.
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по сути указ соответствует Конституции, а кс не имеет полномочий устанавливать
факт наличия или отсутствия коалиции, просто судьи тянут резину, чтобы их хозяева
не гневались на них
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По суті, указ НЕ відповідає Конституції. Саме тому судді і тягнуть, бо, доки немає вердикту, указ виконується.
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Оно вам надо. Потому что если выборы назначаются на ближайшее будущее, суд штата Дэлавер разденет Беню и его шайку до трусов, и вывесит на просушку.
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Надеюсь приехал за Вальцманом забрать в Гуантанамо Посол Тейлор прибув до Києва як тимчасовий повірений у справах США в Україні - Цензор.НЕТ 1155
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Он приехал ЗЕйлу шаурмисту и членороялисту мозги вправлять
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Юго-восток Украины жив только благодаря Будапешскому Меморандуму.
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Живы только 25% воров зеленого шоколадника
остальные вымирают
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запамятай потворне ! Україна жива як і кожна її чатинка - завдяки патріотам-добровольцям!!!
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Зачет! Это не любительница Параши-Расейской Иванович, которая не сильно любила Украину! Кольчужный скандал, раздула именно Иванович, чем ударила экспорту Украинского оружия и испортила отношения Украина-США, Украина ЕС!

у 1976 закінчила школу Kent School, в якій її батько викладав французьку та російську мови, а мати - німецьку. Закінчила Принстонський університет і Пушкінський інститут (1980).

З серпня 2001 року по червень 2004 року працювала заступником американського посла та була тимчасовим повіреним в Україні[4]. У 2002 році підняла питання про порушення Києвом санкцій проти Іраку у зв'язку з нібито продажем Саддаму Хусейну партії радіолокаційних систем «Кольчуга». Йованович стверджувала, що крім плівок Мельниченка у США нібито були й інші докази цієї угоди. Ці безпідставні звинувачення призвели до значного погіршення українсько-американських відносин. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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бывший посол с помощью сытника и лещенка слили черную бухгалтерию ПР и устроили нам жесткие отношения с трампом. пусть теперь новый посол не слушает наших антикоррупционеров
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