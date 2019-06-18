 Посол Тейлор прибув до Києва як тимчасовий повірений у справах США в Україні

"Він буде керувати нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду", - йдеться в повідомленні диппредставництва, передає Цензор.НЕТ.
"Посол Тейлор принесе в нашу команду багатий дипломатичний досвід у цей важливий момент у відносинах між Україною та США. Він був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік, а також був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті та на інших дипломатичних посадах. Перед останнім призначенням пан Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США", - зазначили в посольстві США.
"Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом", – сказав посол Тейлор.
"Сполучені Штати залишаються глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України, і ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", - запевнив він.
Крістіна Квін, яка нещодавно керувала посольством США в Києві як тимчасовий повірений, повернеться до своєї роботи на посаді заступника глави місії.
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не гневались на них
остальные вымирают
у 1976 закінчила школу Kent School, в якій її батько викладав французьку та російську мови, а мати - німецьку. Закінчила Принстонський університет і Пушкінський інститут (1980).
З серпня 2001 року по червень 2004 року працювала заступником американського посла та була тимчасовим повіреним в Україні[4]. У 2002 році підняла питання про порушення Києвом санкцій проти Іраку у зв'язку з нібито продажем Саддаму Хусейну партії радіолокаційних систем «Кольчуга». Йованович стверджувала, що крім плівок Мельниченка у США нібито були й інші докази цієї угоди. Ці безпідставні звинувачення призвели до значного погіршення українсько-американських відносин. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87