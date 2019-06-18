 Євроінтеграція - це основне прагнення українського народу, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у відповідь на запитання журналіста німецької газети Bild про те, чи вірить він, що Україна вступить у Європейський Союз, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Україна вже є частиною європейської сім'ї. Україна прагне європейської інтеграції як основного прагнення нашого народу. Але ми розуміємо, що нам потрібно надати переконливі результати, щоб мати можливість приєднатися до спільного економічного, правового, митного та цифрового простору ЄС", – зазначив він.
Президент наголосив, що хотів би бачити Україну на такому рівні розвитку, щоб країни ЄС дивилися на неї як на рівноправного члена Євросоюзу. Задля цього він пообіцяв зробити все можливе.
Зеленський також запевнив, що Україна є надійним партнером НАТО і робитиме все для того, щоб у майбутньому приєднатися до Альянсу.
Мне этот момент тоже понравился (читала в оригинале) и фотка на ступеньках там тоже ничего
Es sind gerade diese patriotischen Töne, auf die Poroschenko gesetzt hat. Nicht umsonst ließ er sich oft und gerne als Oberbefehlshaber, bevorzugt in Camouflage, an der Front ablichten. In Interviews wehrt er kritische Fragen zum Reformkurs damit ab, dass sein Land im Krieg mit Putin sei. Es sind die "drei Ps", mit denen er bei diesen Wahlen noch gewinnen könnte, ******** Balázs Jarábik in einem Beitrag: Patriotism, Pressure, Populism. Populismus, weil seine Regierung vor den Wahlen einen einmaligen Pensionsbonus und Subventionen für Kommunalkosten verteilt. Druck der Behörden, über den seine Gegner zuletzt immer klagten. Und allem voran Patriotismus, der verfange: Sich dem Westen zuzuwenden, sei ein gesellschaftlicher Konsens, auf den sich eine klare Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer einigen kann.
Dass vor lauter Patriotismus der schleppende Kampf gegen die Korruption untergeht, ist kein Zufall. Immerhin war Poroschenko immer wieder in Korruptionsskandale verwickelt. Wie zuletzt, als Journalisten einen Rüstungsskandal aufgedeckt hatten, in dem der Sohn eines Poroschenko-Vertrauten eine Rolle spielte. Ausgerechnet russische Waffen wurden in die Ukraine geschmuggelt. Poroschenkos Bild als Verteidiger gegen Putin hat dadurch Schaden genommen. Wenn neue Reformen blockiert wurden, sind die Fäden immer wieder in der Präsidialadministration zusammengelaufen.
Прямым текстом про шоу
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/petro-poroschenko-wahlen-ukraine-chancen/seite-2
мне этого достаточно.... что бы понять цену сией газетенке
здесь не подают. сами разбирайтесь с источниками. а лучше включайте мозги, ес-но при наличии оных
Цайт уважаемое во всем мире издание
Ваши отмазки просто жалки
шредера и путина тоже уважают "во всем мире" вы наверно таки недалекая )
Издание выходит с 1946 года, какого Гитлера оно поддерживало? 😁
Там ничего не надо разворачивать, это издание выходит по всему миру
Про шоу это вообще цитата из The American Interest
Американское уважаемое издание
Можешь дальше орать вывсеврете и явамневерю, всем пофиг
А я дальше работать
а все остальные мрии потом
Нажми на синее "на"
нажми на синее "читай"
снижение сезонное на 7 % - это конечно достижение
я вообще то про ожидания выборцов вазелина шестого судя по опросу. там на первом месте снижение тарифов было. не евроинтеграция.
У тебя вообще все плохо? Просто напиши, не сложно же.
Это не конечно, даже пол года не прошло...
Снижение цены на газ, которая была повышена в ноябре 2018 года, может произойти только при условии согласования с Всемирным банком и Международным валютным фондом (МВФ), иначе возникнет угроза глубокого экономического кризиса. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время общения с представителями СМИ в Виннице, сообщает "Укринформ".
....у відповідності до постанови Кабінету міністрів України №485
Поскольку денег ни в Париже, ни в Берлине Владимиру Александровичу не дали, сказав, что условия получения инвестиций точно такие же, как и в МВФ, то есть переход Украины под внешнее управление Брюсселя, а это разрушение олигархической системы Украины (любовно, годами построенной Кучмой), то вариантов развития событий три:
1. Согласие на условия МВФ и ЕС, переход Украины под внешнее управление
2. Не согласие на условия МВФ, дефолт, крах режима и приход "генерала Пиночетенко"
3. Не согласие на условия МВФ и поход запоребрик с целью избежать дефолта. Ввод российских войск, затяжная война и колоссальные жертвы на Юго-Востоке Украины.
Варианты 1 и 2 означают смерть "украинского" ("украинец" Коломойский, "украинец" Фирташ) олигархата, при варианте 3 уголовный украинский олигархат поимеет надежду выжить, договорившись с российскими уголовниками.
Мне кажется, что украинские олигархи воспользуются вариантом 3.
Собственно, он уже запущен, в РФ в СМИ опять пошли публикации о том, что "Украины не было и нет", "Украины не существует" и рассчеты запоребрика такие же, как у меня: дефолт к середине осени, что означает, что вторжение состоится до наступления холодов (осенью техника вязнет в грязи). И предупреждение Кудрина, что российские нищуки восстанут (затяжная война требует очень больших денег). Это означет, что олигархической системе РФ тоже придет конец.
Виноваты во всем олигархи - в приходе "Квартала 95" украинские, в гибели РФ в результате войны - российские. Виновата их непомерная жадность и столь же непомерная тупость мелких, вороватых уголовников.
"Будем посмотреть"(С), но это именно то, что я видеть совершенно не хочу, но, боюсь, есть вероятность, что придется.
Основная риторика: "если мы, то это всех", "сделаем всех" и т.п. На кого рассчитано это? Любители ширпотребовского юмора юмора тоже не идиоты и им скоро это надоест...
Инвестции ЕС и кредиты МВФ будут только на условиях перехода Украины под внешнее управление Брюсселя, а это смерть олигархата.
Отсутствие инвестиций и кредитов означает дефолт, приход "хунты - а это смерть олигархата (сержанту "Пиночетенко" олигархи ни к чему).
Единственными способами сохранить систему остаются приглашение российской армии и отдача им Новороссии (украинский олигархат российские уголовники "кинут", но это не значичит что "украинские" олигархи (очень у них украинские фамилии) не попытаются "порешать по понятиям"), или изменение закона о продаже земли путем проведения в Раду "слуг народа". Черноземы - это единственное, что осталось продать, все остальное давно поделено.. Оттого и спешка такая, с выборами в Раду, вторжение российской армии может быть только до осенних дождей, да и дефолт может быть уже осенью, сли выборы в раду состоятся осенью, как и должно было быть, то не успеют с черноземами, и останется только российская агрессия.
В РФ уже начали прощупывать общественное мнение статьями в СМИ "отомстим за гибель нашего Захарнки" и ""Украины, как государства, никогда не было". "Будем посмотреть" (С)
радуйтесь зебилы
https://censor.net.ua/news/3132723/ukraina_budet_razrabatyvat_strategiyu_prohoda_cherez_kerchenskiyi_proliv_pozvolyayuschuyu_izbejat_agressii
Перед выборами в зРаду говорит одно, но на все посты поставил таких своих уродов, что они даже не скрывают, что после выборов будут делать совсем другое!!!
Остается молиться, чтобы зебилы или не дошли до избирательных участков или чтоб хоть на одну минуту им Бог дал мозгов!
Люди новые, политика старая.
А народ как всегда в дураках.
А то что ОНО сейчас вещает, я уже все это слышала от порося.
Глубоко разочарована.
А що стосується "євроінтеграції", то тут спочатку потрібно розібратись що мається на увазі. А то барига з підбарижниками свого часу "угоду про асоціацію" підносили чуть не як "вступ в ЄС". Але в результаті виявилось, що в ЄС ніхто Україну найближчим часом не планує приймати. А за п'ять років з європейського в нас з'явились лише ціни.
Подождем дел.
Совпадение?
не думаю!