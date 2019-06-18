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Все про:євроінтеграція (162) Зеленський (1724) членство в ЄС (135)

 Євроінтеграція - це основне прагнення українського народу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже є частиною європейської сім'ї, а євроінтеграція - це основне прагнення українського народу.

Про це Зеленський сказав у відповідь на запитання журналіста німецької газети Bild про те, чи вірить він, що Україна вступить у Європейський Союз, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Україна вже є частиною європейської сім'ї. Україна прагне європейської інтеграції як основного прагнення нашого народу. Але ми розуміємо, що нам потрібно надати переконливі результати, щоб мати можливість приєднатися до спільного економічного, правового, митного та цифрового простору ЄС", – зазначив він.

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Президент наголосив, що хотів би бачити Україну на такому рівні розвитку, щоб країни ЄС дивилися на неї як на рівноправного члена Євросоюзу. Задля цього він пообіцяв зробити все можливе.

Зеленський також запевнив, що Україна є надійним партнером НАТО і робитиме все для того, щоб у майбутньому приєднатися до Альянсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132789
 
   
 Топ коментарі
 
Ща петяботы обяснят почему он не прав Евроинтеграция - это основное стремление украинского народа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 779
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для начала этому вове надо перестать кормиться и рук путина...
а все остальные мрии потом
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Убирай олигархов,коррупцию и подымай экономику. И хоть завтра.
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Убирай олигархов,коррупцию и подымай экономику. И хоть завтра.
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Мені здається що слово євроінтеграція потрібно забирати з виступів Зеленського, бо це слово викликає тільки агресію у громадян. порошенко нас годував обіцянками євроінтеграції і сам в той час розкрадав Україну і тепер слово євроінтеграція асоціюється з цим жирним брехливим казнокрадом! Потрібен новий термін, який би не закликав українців кудись йти, а підкреслював історичну належність України до європейської Західної цивілізації. Тому пропоную замінити слово євроінтеграція на слово євроукраїнізація.
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Все верно. Он уже до тошноты довел сам смыл (парашенко) - Делом.И только делом показывать себя ! У нас пять лет ЗАСТОЯ !
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Ну почему. Парашенко правду сказал. Он около 5 миллионов украинцев евроинтегрировал в Европу с концами, чтобы здесь не мешали ему делишки свои воровские делать.
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Ща петяботы обяснят почему он не прав Евроинтеграция - это основное стремление украинского народа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 779
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Как раз прав тут. Опять тексты Порошенка в инете нашел?
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Петя то же самое говорил,где ты тогда был?
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Так краще? Державна мова мусить бути лише українська, а спілкуйся хоч на англійський, згідний?
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ідіот, "на" - це на расіі кажуть, в а в Україні спілкуються українаською мовою, англійською мовою, іншими мовами, а не "на мовах"! "а спілкуйся хоч на англійський" - а потрібно було написати "а спілкуйся хоч англійською", так що краще вчи мову
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Президент подчеркнул, что хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС смотрели на нее как на равноправного члена Евросоюза. Ради этого он пообещал сделать все возможное. Источник: https://censor.net.ua/n3132789

Мне этот момент тоже понравился (читала в оригинале) и фотка на ступеньках там тоже ничего
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это он шутил, как и про все остальное..)) а вы все не поймете что это просто цирк..))
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Да? А у нас в прессе пишут что борьба с коррупцией Порошенко - шоу

Es sind gerade diese patriotischen Töne, auf die Poroschenko gesetzt hat. Nicht umsonst ließ er sich oft und gerne als Oberbefehlshaber, bevorzugt in Camouflage, an der Front ablichten. In Interviews wehrt er kritische Fragen zum Reformkurs damit ab, dass sein Land im Krieg mit Putin sei. Es sind die "drei Ps", mit denen er bei diesen Wahlen noch gewinnen könnte, ******** Balázs Jarábik in einem Beitrag: Patriotism, Pressure, Populism. Populismus, weil seine Regierung vor den Wahlen einen einmaligen Pensionsbonus und Subventionen für Kommunalkosten verteilt. Druck der Behörden, über den seine Gegner zuletzt immer klagten. Und allem voran Patriotismus, der verfange: Sich dem Westen zuzuwenden, sei ein gesellschaftlicher Konsens, auf den sich eine klare Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer einigen kann.

Dass vor lauter Patriotismus der schleppende Kampf gegen die Korruption untergeht, ist kein Zufall. Immerhin war Poroschenko immer wieder in Korruptionsskandale verwickelt. Wie zuletzt, als Journalisten einen Rüstungsskandal aufgedeckt hatten, in dem der Sohn eines Poroschenko-Vertrauten eine Rolle spielte. Ausgerechnet russische Waffen wurden in die Ukraine geschmuggelt. Poroschenkos Bild als Verteidiger gegen Putin hat dadurch Schaden genommen. Wenn neue Reformen blockiert wurden, sind die Fäden immer wieder in der Präsidialadministration zusammengelaufen.
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порох давно ушОл, а зеля уже капитулировал в азовском море. хомчак не мог соврать
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Ви артиклі правильно читайте. Там швидше всього написано про шоу ПІСЛЯ Порошенка. І я на відміну від вас живу і працюю в Україні і слухаю Зєлєнского і його чуваків В ОРИГІНАЛІ. Тому повинен вам сказати, що ТАКОГО!!! шоу за свої 48 років я не бачив. Самі "шюткі". Про тарифи, про відсутність у владі "друзєй дєтства і партньоров па бізнесу", про заміну Сємочка з дружиною з кацапським паспортом і мільйонними статками на Бузарєва з такою ж дружиною і такими ж статками. Ви читай те німецькі газети. Вони краще знають про українську реальність.
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Загоните статью в переводчик и сами убедитесь про кого и что там пишут
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In Wirklichkeit steht Poroschenko immer noch für das alte System, der nur dann eine gute Show abliefert, wenn der Westen gerade hinsieht", ******** Melinda Haring vom Foreign Policy Research Institute für The American Interest .

Прямым текстом про шоу
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/petro-poroschenko-wahlen-ukraine-chancen/seite-2
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С 1983 года до самой смерти (10 ноября 2015 года) издателем являлся и бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт.
мне этого достаточно.... что бы понять цену сией газетенке
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😁 а каким источникам вы доверяете? В статье что я вам привела кстати ссылка на American Interest
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я не могу доверять издателю, поддерживающего гитлера и шредера
здесь не подают. сами разбирайтесь с источниками. а лучше включайте мозги, ес-но при наличии оных
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Этот издатель умер в 2015 году а статья 2019 😁
Цайт уважаемое во всем мире издание

Ваши отмазки просто жалки
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ну да старейшее уважаемое издание разворачивает свою редакционную политику на 180 градусов из-за смерти одного из издателей. ну очень уважаемое..)))
шредера и путина тоже уважают "во всем мире" вы наверно таки недалекая )
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Этот Шмидт был одним из соиздателей там а не издателем

Издание выходит с 1946 года, какого Гитлера оно поддерживало? 😁

Там ничего не надо разворачивать, это издание выходит по всему миру

Про шоу это вообще цитата из The American Interest
Американское уважаемое издание

Можешь дальше орать вывсеврете и явамневерю, всем пофиг

А я дальше работать
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я упоминал издаТЕЛЯ, а не издаНИЕ. - это про поддержку )))) загляните в его биографию..))))
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А мне не понравилось, что у него в списке судьи и родственники судей ВСУ, в котором Коломойский уже выиграл себе 1,3 миллиарда грн. Не понравилось, что Барышивский суд уже отобрал лицензию у лоукоста SkyUp в пользу МАУ Коломойского. Не понравилось, что в Украину уже вернулась клика Януковича, а Ефремов теперь депутат...
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Сначала Европу надо построить в Украине....экономика, судебная система, правохранительная, здравохранение, образование, сцзащищённость всех людей, ну как в Конституции записано. И депутатья сократить в Раде человек до 200-250......
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для начала этому вове надо перестать кормиться и рук путина...
а все остальные мрии потом
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Когда они будут в собствености Коломойского тарифы упадут!
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а конкретно? какие именно тарифы "упали"? на что?
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Ну на, раз руки только для комменты заточены))

Нажми на синее "на"
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І? Раніше казали дефолт якщо нижче!! Кинути ссилку чи сам? Виходить обдурили? Євроінтеграція - це основне прагнення українського народу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 206
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давай ссылку.

снижение сезонное на 7 % - это конечно достижение

я вообще то про ожидания выборцов вазелина шестого судя по опросу. там на первом месте снижение тарифов было. не евроинтеграция.
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гройсман дефолт тарифи

У тебя вообще все плохо? Просто напиши, не сложно же.

Это не конечно, даже пол года не прошло...
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Вот что мне нравится в вас зебанутых - так это то что вы читаете только заголовки

Снижение цены на газ, которая была повышена в ноябре 2018 года, может произойти только при условии согласования с Всемирным банком и Международным валютным фондом (МВФ), иначе возникнет угроза глубокого экономического кризиса. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время общения с представителями СМИ в Виннице, сообщает "Укринформ".
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Сколько людей Зебуина в Кабмине?
....у відповідності до постанови Кабінету міністрів України №485
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так причём тут зЕбил? Гройсман ещё до выборов это анонсировал
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Мне помнится Янукович тоже такое говорил а потом повел в тайожный союз
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Верно.
Поскольку денег ни в Париже, ни в Берлине Владимиру Александровичу не дали, сказав, что условия получения инвестиций точно такие же, как и в МВФ, то есть переход Украины под внешнее управление Брюсселя, а это разрушение олигархической системы Украины (любовно, годами построенной Кучмой), то вариантов развития событий три:
1. Согласие на условия МВФ и ЕС, переход Украины под внешнее управление
2. Не согласие на условия МВФ, дефолт, крах режима и приход "генерала Пиночетенко"
3. Не согласие на условия МВФ и поход запоребрик с целью избежать дефолта. Ввод российских войск, затяжная война и колоссальные жертвы на Юго-Востоке Украины.

Варианты 1 и 2 означают смерть "украинского" ("украинец" Коломойский, "украинец" Фирташ) олигархата, при варианте 3 уголовный украинский олигархат поимеет надежду выжить, договорившись с российскими уголовниками.
Мне кажется, что украинские олигархи воспользуются вариантом 3.
Собственно, он уже запущен, в РФ в СМИ опять пошли публикации о том, что "Украины не было и нет", "Украины не существует" и рассчеты запоребрика такие же, как у меня: дефолт к середине осени, что означает, что вторжение состоится до наступления холодов (осенью техника вязнет в грязи). И предупреждение Кудрина, что российские нищуки восстанут (затяжная война требует очень больших денег). Это означет, что олигархической системе РФ тоже придет конец.
Виноваты во всем олигархи - в приходе "Квартала 95" украинские, в гибели РФ в результате войны - российские. Виновата их непомерная жадность и столь же непомерная тупость мелких, вороватых уголовников.
"Будем посмотреть"(С), но это именно то, что я видеть совершенно не хочу, но, боюсь, есть вероятность, что придется.
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А раньше заявлял что надо сначала провести референдум на счет ЕС, НАТО...
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Владимиру Александровичу объяснили, что означает текст Будапешского Меморандума.
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По моему Зеленский способен только разговаривать.
Основная риторика: "если мы, то это всех", "сделаем всех" и т.п. На кого рассчитано это? Любители ширпотребовского юмора юмора тоже не идиоты и им скоро это надоест...
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Это единственный выход для украинского олигархата сохранить систему, не приглашая российскую армию.
Инвестции ЕС и кредиты МВФ будут только на условиях перехода Украины под внешнее управление Брюсселя, а это смерть олигархата.
Отсутствие инвестиций и кредитов означает дефолт, приход "хунты - а это смерть олигархата (сержанту "Пиночетенко" олигархи ни к чему).
Единственными способами сохранить систему остаются приглашение российской армии и отдача им Новороссии (украинский олигархат российские уголовники "кинут", но это не значичит что "украинские" олигархи (очень у них украинские фамилии) не попытаются "порешать по понятиям"), или изменение закона о продаже земли путем проведения в Раду "слуг народа". Черноземы - это единственное, что осталось продать, все остальное давно поделено.. Оттого и спешка такая, с выборами в Раду, вторжение российской армии может быть только до осенних дождей, да и дефолт может быть уже осенью, сли выборы в раду состоятся осенью, как и должно было быть, то не успеют с черноземами, и останется только российская агрессия.
В РФ уже начали прощупывать общественное мнение статьями в СМИ "отомстим за гибель нашего Захарнки" и ""Украины, как государства, никогда не было". "Будем посмотреть" (С)
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пока вова шляется по европам хомчак объявил капитуляцию в азовском море
радуйтесь зебилы
https://censor.net.ua/news/3132723/ukraina_budet_razrabatyvat_strategiyu_prohoda_cherez_kerchenskiyi_proliv_pozvolyayuschuyu_izbejat_agressii
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З народом все ясно, а куди хоче пхатись квартал-95?
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Вот сволота хитрожопая этот коллаборант!
Перед выборами в зРаду говорит одно, но на все посты поставил таких своих уродов, что они даже не скрывают, что после выборов будут делать совсем другое!!!
Остается молиться, чтобы зебилы или не дошли до избирательных участков или чтоб хоть на одну минуту им Бог дал мозгов!
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Ну и смысл было менять порося вот на ЭТО?
Люди новые, политика старая.
А народ как всегда в дураках.
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Ну блазень.
А то что ОНО сейчас вещает, я уже все это слышала от порося.
Глубоко разочарована.
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А зебилы говорили, что снижение тарифов и зарплаты по 4000 долл. Плохо слушали наверное.
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Все равно Зрада. Верно я говорю порохосвинi? Или вы уже правда зрадофилы.
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Овощ-хряк тоже самое вещал, а перед подписанием ассоциации был разворот на 180, чем закончилось стоит напоминать?
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Порох 5 лет про Европу втирал на каждом выступлении... Зе с того же начинает... Так уже в Украине пора что то делать... Но по их стратегии - чем больше проситься в Европу, тем быстрее они нас возьмут, за нас все сделают, на деньги своих налогоплатильщиков...
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Порох делал, а янек втирал и зеро втирает
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Погану звичку він перейняв у бариги - казати про бажання народу не спитавши думку цього самого народу.

А що стосується "євроінтеграції", то тут спочатку потрібно розібратись що мається на увазі. А то барига з підбарижниками свого часу "угоду про асоціацію" підносили чуть не як "вступ в ЄС". Але в результаті виявилось, що в ЄС ніхто Україну найближчим часом не планує приймати. А за п'ять років з європейського в нас з'явились лише ціни.
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Евроинтеграция - это основное стремление украинского народа, - Янукович.

Совпадение?

не думаю!
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