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 Політика України
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 Зеленський з Головою Сенату Франції Ларше обговорили можливість створення "комісії діалогу" за участю парламентаріїв обох країн

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Франції 17 червня провів зустріч з Головою Сенату Республіки Жераром Ларше. Французький чиновник наголосив на підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Французький посадовець наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Під час зустрічі також ішлося про повернення в Україну полонених моряків і політичних в’язнів, яких утримують на території Росії.

Також читайте: Зеленський у Парижі: "Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків"

Крім того, Володимир Зеленський і Жерар Ларше обговорили прогрес у реалізації Мінських домовленостей і можливу зустріч у Нормандському форматі найближчим часом.

Президент України та Голова Сенату Франції також поспілкувалися про інвестиції, гуманітарне відновлення Донбасу й можливість створення "комісії діалогу" за участі парламентаріїв обох країн, яка напрацьовуватиме міжнародні проекти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132786
 
 
 Топ коментарі
 
Поиграйся пару месяцев. Потом когда шишки набъешь,обращайся к США и Англии.
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Каждый должен набить собственные шишки, такова человеческая природа.
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У меня до сих пор вопрос - зачем петя отдал моряков кацапам?
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потому ,что кондитер редкий мерзавец и мародер.
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в чём вопрос??? Это Турчинов придумал......Военное положение, выборы отменить.....
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Вот честно- если б Тур шел на выборы за него бы голосовал
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ну а так тебе пришлось голосовать за ВАЗелин...!)))
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А зачем он на Мальдивы ездил на войне ? )) А Роттердамы с ахметовым ? А Панамы ? )))
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Поиграйся пару месяцев. Потом когда шишки набъешь,обращайся к США и Англии.
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Каждый должен набить собственные шишки, такова человеческая природа.
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Игорь зря Вы так.Это не игра,это-политика! Стучишься-открывают.В действиях Макрона и Меркель есть их логика,и Зе должен её учитывать и долбить их своёй логикой.Визит в США-это уже на уровне принятия решений.Там главное-Пенс,Сенат,конгресс.Трамп тоже,но со скрягой разговор трудный. Трамп уходит на выборы.И всё будет делать ,чтобы победить.По логике вещей в середине следующего года он устроит перед выборами маленькую победоносную войнушку.Нам нужно получить статус стратегического партнёра,типа Израиля.Зе важно встретиться с диаспорой,как США ,так и Канады,убедить её.
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Все верно. Но результат будет только с США.
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Почему зебилошут не искупался в одном из парижских фонтанов, которых там гораздо больше чем в Мариуполе? Зеленський з Головою Сенату Франції Ларше обговорили можливість створення "комісії діалогу" за участю парламентаріїв обох країн - Цензор.НЕТ 6104
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Цікаво, а французи реготали від "концерту" 95 кварталу в Парижі? А на біс хоч раз викликали? А то заява що проговорили про повернення українських моряків і політичних в"язнів з Росії... Французи їх точно повернуть не можуть! Отже це точно був концертний номер!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський з Головою Сенату Франції Ларше обговорили можливість створення "комісії діалогу" за участю парламентаріїв обох країн
 
 
 
 
 
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