EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  680  12
Все про:туризм (339) Чорнобиль (107)

 Після виходу серіалу НВО в Чорнобилі очікують близько 100 тисяч відвідувачів до кінця року

На тлі успіху п'ятисерійного британо-американського міні-серіалу "Чорнобиль" від HBO і Sky Atlantic Управління туризму та промоцій КМДА розраховує побачити 100 тисяч відвідувачів Чорнобиля до кінця 2019 року порівняно з 70 тисячами у 2018 році.

Як повідомляє CNBC, за словами директора туристичного агентства SoloEast Сергія Іванчука, замовлення на червень, липень і серпень зросли приблизно на 40% після виходу серіалу. У травні 2019 року він також побачив на 500 клієнтів більше, ніж у минулому році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Туристичний сайт Kayak виявив, що попит на авіаквитки до Києва виріс на 18% з моменту виходу серіалу, а додаток Travel Hopper зафіксував збільшення на 8%.

"Поп-культура дійсно стимулює багато розмов і натхнення навколо туризму, — пояснила Ліана Корвін, експертка з подорожей у Hopper. — Це може призвести до поїздки, якої раніше не було".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний. ФОТО

Міні-серіал "Чорнобиль" складається з 5 епізодів, останній вийшов на екрани 3 червня. У команді, яка створювала серіал, зазначали, що вибух — "найменш цікаве з того, що сталося", бо "Чорнобиль" — "не фільм-катастрофа, а людська історія". Знімали серіал у Литві та Києві. Литву обрали, бо там є радянські будівлі та відповідні локації, а також був доступ до Інгалінської атомної електростанції (так званої сестри Чорнобильської АЕС). Роль Прип'яті "грав" спальний район Вільнюса. У Києві вже знімали фінальні епізоди.

Нагадаємо, серіал "Чорнобиль" став найпопулярнішим у світі за версією IMDb.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132785
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
отлично - лишь бы нормальный бизнес допустили - он бы и вложился бы - но посмотрим
 показати весь коментар
 
Такая экзотика как ты,тоже не помешала бы )) Стоял бы ,мороженное продавал туристам. Все польза ))
 показати весь коментар
 
 
предлагаю всех кацапов одним туром, под купол реактора …
 показати весь коментар
 
 
В ЦН, кстати, модеры от туда, за кацапов переживают... прощайте на 3 дня. Після виходу серіалу НВО в Чорнобилі очікують близько 100 тисяч відвідувачів до кінця року - Цензор.НЕТ 9514
 показати весь коментар
 
Хороший бизнес. Хоть какая-то польза. А то одно наследие после ссср-говна...
 показати весь коментар
 
А почему убрали новость о том, что один китаец организовывал поездки в Чернобыль, а привозил в Челябинск? Оказывается там тоже нехилая катастрофа была. Третья после Чернобыля и Фукусимы. Но засекреченная. И произошла она в 1957 году в поселке Челябинск 40. Значит до 1986 года она была первой .
 показати весь коментар
 
 
Китайский предприниматель очень долго возил китайских туристов в Челябинск,выдавая его за Чернобыль.В Китае бедняге дали 10 лет,хотя от истины он был очень недалёк.Там изготавливают невдалеке ядерное топливо и оружие .Область заражена очень сильно,озёра радиоактивных отходов,дым,смрад..
 показати весь коментар
 
Советский чемпионат ядерных... невзгод

1957 год, в закрытом посёлке Челябинск-40)
На секретном военном заводе в неотмеченном на карте посёлке производили, разумеется, не корм для котиков и даже не котиков для корма, а вполне себе ядерные заряды для атомных бомб. Тут же хранили отходы производства. В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг.
По случаю фейерверка на химкомбинате, который поднял в атмосферу километровый (ки-ло-мет-ро-вый) столб мерцающего оранжевым дыма, газета «Челябинский рабочий», по просьбе товарищей из трёхбуквенной службы, разразилась эпической заметкой о красивейшем полярном сиянии. Дезинформация, да. Вся информация об аварии была моментально засекречена, большая часть населённых пунктов, над которыми светилось «полярное сияние», были уничтожены, животные убиты, жители отселены.
Итог: третье место в списке ядерных аварий за историю человечества (после Чернобыля и Фукусимы), образование на карте мира первой зоны отчуждения - ВУРС, Восточно-Уральского радиоактивного следа, тысячи людей облучены, в том числе военные и заключённые, добровольно-принудительно ставшие ликвидаторами последствий аварии, 12 тысяч человек отселены из зоны заражения.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПісля виходу серіалу НВО в Чорнобилі очікують близько 100 тисяч відвідувачів до кінця року
 
 
 
 
 
 вгору