 Після виходу серіалу НВО в Чорнобилі очікують близько 100 тисяч відвідувачів до кінця року

Як повідомляє CNBC, за словами директора туристичного агентства SoloEast Сергія Іванчука, замовлення на червень, липень і серпень зросли приблизно на 40% після виходу серіалу. У травні 2019 року він також побачив на 500 клієнтів більше, ніж у минулому році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Туристичний сайт Kayak виявив, що попит на авіаквитки до Києва виріс на 18% з моменту виходу серіалу, а додаток Travel Hopper зафіксував збільшення на 8%.
"Поп-культура дійсно стимулює багато розмов і натхнення навколо туризму, — пояснила Ліана Корвін, експертка з подорожей у Hopper. — Це може призвести до поїздки, якої раніше не було".
Міні-серіал "Чорнобиль" складається з 5 епізодів, останній вийшов на екрани 3 червня. У команді, яка створювала серіал, зазначали, що вибух — "найменш цікаве з того, що сталося", бо "Чорнобиль" — "не фільм-катастрофа, а людська історія". Знімали серіал у Литві та Києві. Литву обрали, бо там є радянські будівлі та відповідні локації, а також був доступ до Інгалінської атомної електростанції (так званої сестри Чорнобильської АЕС). Роль Прип'яті "грав" спальний район Вільнюса. У Києві вже знімали фінальні епізоди.
Нагадаємо, серіал "Чорнобиль" став найпопулярнішим у світі за версією IMDb.
1957 год, в закрытом посёлке Челябинск-40)
На секретном военном заводе в неотмеченном на карте посёлке производили, разумеется, не корм для котиков и даже не котиков для корма, а вполне себе ядерные заряды для атомных бомб. Тут же хранили отходы производства. В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг.
По случаю фейерверка на химкомбинате, который поднял в атмосферу километровый (ки-ло-мет-ро-вый) столб мерцающего оранжевым дыма, газета «Челябинский рабочий», по просьбе товарищей из трёхбуквенной службы, разразилась эпической заметкой о красивейшем полярном сиянии. Дезинформация, да. Вся информация об аварии была моментально засекречена, большая часть населённых пунктов, над которыми светилось «полярное сияние», были уничтожены, животные убиты, жители отселены.
Итог: третье место в списке ядерных аварий за историю человечества (после Чернобыля и Фукусимы), образование на карте мира первой зоны отчуждения - ВУРС, Восточно-Уральского радиоактивного следа, тысячи людей облучены, в том числе военные и заключённые, добровольно-принудительно ставшие ликвидаторами последствий аварии, 12 тысяч человек отселены из зоны заражения.