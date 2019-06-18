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 Терористи на Донбасі вирішили "мобілізувати" зеків, які відбувають покарання, - Тимчук

У частинах і підрозділах 1 і 2 АК "ЛДНР", згідно з єдиним планом Південного ВО ЗС РФ, пройшов "тиждень бойової і мобілізаційної готовності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник групи ІС, нардеп Дмитро Тимчук.

За його словами, частини і підрозділи окупаційних військ РФ переводилися у вищі ступені бойової готовності з розгортанням запасних пунктів управління і пунктів прийому особового складу для перевірки готовності та порядку дій. До проведення занять залучався окремий батальйон управління і охорони (м.Донецьк). Заняття з бойової підготовки відбувалися на полігоні "Удатний".

У той же час, на полігоні "Південний" проводилися збори з сержантським і командним складом артилерійських і мінометних підрозділів 1 і 2 АК для проведення показових навчальних стрільб.

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Також, як зазначив Тимчук, була проведена планова зміна радіоданих в радіомережах і радіокомунікацій тактичної ланки системи управління і оповіщення 1 і 2 АК для недопущення витоку інформації і забезпечення прихованого управління військами.

"У штабі 1-го АК "ДНР" з метою вирішення перманентної проблеми доукомплектування підрозділів російські куратори прийняли рішення щодо набору особового складу з числа осіб, які раніше були судимі, а також з осіб, які відбувають покарання і перебувають під вартою на території ОРДО за скоєння тяжких/особливо тяжких злочинів", - написав він.

Крім того, за даними групи ІС, в обох армійських корпусах "Л/ДНР" пройшли збори з командирами розвідувальних рот та їхніми заступниками.

Терористи на Донбасі вирішили мобілізувати зеків, які відбувають покарання, - Тимчук 01
Терористи на Донбасі вирішили мобілізувати зеків, які відбувають покарання, - Тимчук 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132783
 
 
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м'яса рогатого що, не вистачає виродкам??
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Видадуть їм по лопаті щоб окопи рили та в атаку з ними ішли , а за їхніми спинами буде заградотряд
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Он так говорит, как будто раньше было иначе Терористи на Донбасі вирішили "мобілізувати" зеків, які відбувають покарання, - Тимчук - Цензор.НЕТ 6481
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Штрафбаты. Все под копирку ссср. Ничего нового.И оригинального.
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Это Тымчук периодически с 2014 года пишет
Мне больше интересно чем этот нардеп занимался последние 5 лет
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для кацапья это свои по духу можно сказать братья
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Хех! Кількість дамбасні в Лугадоні невпинно зменшується і тому вирішили задіяти зекоту. Війна до останнього дамбасянина.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТерористи на Донбасі вирішили "мобілізувати" зеків, які відбувають покарання, - Тимчук
 
 
 
 
 
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