 Терористи на Донбасі вирішили "мобілізувати" зеків, які відбувають покарання, - Тимчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник групи ІС, нардеп Дмитро Тимчук.

За його словами, частини і підрозділи окупаційних військ РФ переводилися у вищі ступені бойової готовності з розгортанням запасних пунктів управління і пунктів прийому особового складу для перевірки готовності та порядку дій. До проведення занять залучався окремий батальйон управління і охорони (м.Донецьк). Заняття з бойової підготовки відбувалися на полігоні "Удатний".

У той же час, на полігоні "Південний" проводилися збори з сержантським і командним складом артилерійських і мінометних підрозділів 1 і 2 АК для проведення показових навчальних стрільб.

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Також, як зазначив Тимчук, була проведена планова зміна радіоданих в радіомережах і радіокомунікацій тактичної ланки системи управління і оповіщення 1 і 2 АК для недопущення витоку інформації і забезпечення прихованого управління військами.

"У штабі 1-го АК "ДНР" з метою вирішення перманентної проблеми доукомплектування підрозділів російські куратори прийняли рішення щодо набору особового складу з числа осіб, які раніше були судимі, а також з осіб, які відбувають покарання і перебувають під вартою на території ОРДО за скоєння тяжких/особливо тяжких злочинів", - написав він.

Крім того, за даними групи ІС, в обох армійських корпусах "Л/ДНР" пройшли збори з командирами розвідувальних рот та їхніми заступниками.



