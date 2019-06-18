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 КС сьогодні продовжить засідання про розпуск Ради

Велика палата Конституційного Суду 18 червня продовжить розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", - йдеться в порядку денному на 18 червня.

Нагадаємо, 11 червня КС почав розгляд конституційності розпуску Ради.

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Водночас, в Конституційному Суді не визначилися, яка дата відповідно до закону вважається остаточною для винесення рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132781
 
 
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Скорее антиНародные хфронтовики лжецы...в 2014 всех *******....пролезли и грабили 5 лет.
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тема розпуску в.зради), це місце для розкидування лайна від порошків) КС сегодня продолжит заседание о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 1448
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Жаль ,что пауков выпускают. Их бы в этой банке и подавить....
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Так що там з розбудовою Держави Україна!
Знов гризтися між собою будемо чи продовжимо її розбудову?
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Проблема не в том что чем быстрее будут выборы - тем быстрее будет дефолт. Режим, установленный днепровско-криворожской бандой непременно рухнет - просто обанкротится. И на их поганые шкуры начхать; новая резиденция АП им не поможет, потому что против каждого вертолёта найдётся свой ПЗРК. Проблема в том что от Украины в тот момент будет можно утащить ещё несколько кусков, под видом "народных республик", и защитить страну будет некому, ввиду отсутствия централизованного командования армией в случае бегства Зекоманды.
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Шо буит ще один майдан? На этот раз соевый? КС сьогодні продовжить засідання про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 4779
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Боже упаси, никакого Майдана не будет. Майдан - абсолютная мелочь по сравнению с тем что надвигается.
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Тебе не понять. На научном языке это называется "разрушение макроэкономического равновесия". Ну а на практике - все зелебобики увидят. Некоторые даже мемуары напишут (те кто останутся живы, конечно).
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соевый с чего ты решил ,что будет какое то бегство?....совсем голову надуло?
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Лапоть, нет никаких других причин для переноса АП, кроме как строительство там отдельной вертолётной площадки, или небольшого аэродрома, или прямой железки в Жуляны (используй своё воображение).
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