 КС сьогодні продовжить розгляд указу про розпуск Ради

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", - йдеться в порядку денному на 18 червня.

Нагадаємо, 11 червня КС почав розгляд конституційності розпуску Ради.

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Водночас, в Конституційному Суді не визначилися, яка дата відповідно до закону вважається остаточною для винесення рішення.