EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  8637  74
Все про:СЗР (31) військовослужбовці (2426) Бухарєв Владислав (5)

 "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв

Український військовослужбовець не повинен чекати ніяких наказів зверху, якщо він бачить, що ворог нападає на нашу країну і наших громадян.

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив глава Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Владислав Бухарєв, коментуючи події на Донбасі в 2014 році.

"Смішно зараз чути, коли хтось скаржиться, що "Турчинов не дав команду стріляти", - всі необхідні накази керівництво країни видало, я свідок. Але перш за все я глибоко переконаний, що український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо він бачить, що ворог нападає на нашу країну і наших громадян. Батьківщина довіряє нам захист, і ми зобов'язані діяти самостійно, відповідно до присяги народу України і Конституції", - сказав він.

За словами Бухарєва, "керівництво країни саме чекає від військових професійних дій".

Читайте також: "Зможу в найкоротші терміни вникнути в специфіку": Бухарєв обґрунтував правильність рішення Зеленського призначити його главою СЗР

"І відповідальність на нас. І ми робили в 2014-му чимало того, про що не можна розповідати, але необхідно в критичних умовах, тому що в Україні немає законодавчої бази для ефективної боротьби з диверсантами і терористами", - зазначив глава Служби зовнішньої розвідки.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132777
 
 
 Топ коментарі
 
я не хочу обсуждать Пастора и его команды, а вот последнее от Зе прекратить стрелять в одностороннем порядке было озвучено в Париже. Так как тогда Родину защищать!
 показати весь коментар
 
Но после того, как он выстрелил, военослужащий должен быть уверен, что его не посадят гражданские суды. А то у нас пограничник выстрелил в машину, которая не остановилась, нечаянно убил женщину, а его засудили. Военных должен судить военный суд, потому что они не живут по законам мирного времени. Они живут по законам войны . И убивают . И разрушают дома . И минируют землю . Так что защитите военных от гражданских судов .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
кацапье и прочая нечисть прописались в соцсетях-сребреники отрабатывают.Как не иуда типа мертвечука так пытаются свой гнилой высер вкинуть от имени украинцев.
 показати весь коментар
 
 
я не хочу обсуждать Пастора и его команды, а вот последнее от Зе прекратить стрелять в одностороннем порядке было озвучено в Париже. Так как тогда Родину защищать!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот жеш говномет. Пастора, который сдал Крым, он обсуждать не хочет, а вот ЗЕ уже виноват. Еще никакого приказа не стрелять не было, но говно течет рекой. А Пастыря обсуждать и посадить надо, дабы такое больше не повторялось. А сколько раз хряк давал приказы не стрелять? Сколько из-за этого наших ребят погибло? Это то же не будем обсуждать? Ваш любимый Сталин за это расстрелял бы за такое без суда и следствия на следующий же день..
 показати весь коментар
 
 
Андрій Обласов‏ @Andryulik
.. Остановить войну очень легко. Нужно просто посадить в тюрьму Медведчука и весь его список который он сам написал и с которым идёт в раду. "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 4040
 показати весь коментар
 
 
Да петро дал им возможность укрепится, но не поможет
 показати весь коментар
 
 
Госбезопастность Украины не должна ждать никаких приказов, если видит, что враг свободно чувствует себя в стране "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 1367
 показати весь коментар
 
 
Кем и когда озвучено? Тьі брехливая порохогнида не догадьіваешься что все смотрят новости и знают что происходит на самом деле
 показати весь коментар
 
 
Угу и особенно пастору. С этой позицией опоздали на 5,5 года.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И минскому зелику тоже, ведь он поддерживает минские соглашения... "Украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если видит, что враг нападает на страну", - Бухарев - Цензор.НЕТ 5726
 показати весь коментар
 
 
и еще это руководство страны и есть Главнокомандующий и чего он должен ждать от военных? если сам отдает приказы по настроению....
 показати весь коментар
 
 
Бухарев стрелять, мендель не стрелять - вашей паре не хватает баланса.
 показати весь коментар
 
 
они как раз против баланса.. разрушители)))
 показати весь коментар
 
Так чего тогда военнослужащие не освождают Донецк,Луганск,Севастополь?Чено ждут?Приказа?Очередное бла-бла-бла от зе команды
 показати весь коментар
 
 
Посрами тупого порохобота - отгадай загадку: Кем приходится министр отцу сына министра?
 показати весь коментар
 
 
Так и должно быть ! Кацапы Крым поэтому и взяли....
 показати весь коментар
 
 
Они что такое УГКС не знают. Они в это время от армии косили. Объяснять бесполезно.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы от такого явно не в восторге )
 показати весь коментар
 
 
Да, в 2014 вся надежда была на Зе. Но он был занят.
 показати весь коментар
 
 
В 2014 такого даже предположить не могли, что Зе. Хотя я всегда знал, что если барыга то в первую очередь бизнес, а Украина и люди, где то десятое, но никто не верил ... Вот теперь и имеем то, что имеем
 показати весь коментар
 
 
А по делу? Клован не плохие результаты показывает и пуйлу руку не жал, как хотели порохоботы и их хозяин. Он пока хотя бы не вредит, из армии не ворует, уже не плохо.
 показати весь коментар
 
 
А забожись, что не воркует !!!! Там Беня не то, что армию, Беня страну готовится скомуни...ть
 показати весь коментар
 
 
Ну хотя бы ссылку? А про то, что петины свинарчуки крадут на крови даже ссылк не надо. Та и люди оценили. Эта отмена ответственности за кражу у народа и проголосовала - чинуши и их дети, ну и пару дебильчиков. Даже выплаты пенсионерам не помогли, за что им спасибо. Украинцы умеют думать
 показати весь коментар
 
 
Как там борьба с контрабандой?...Две недели уже прошли... "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 6052
 показати весь коментар
 
 
За две недели война должна была закончится, помнишь? А Зе не обещал, но результат уже есть, и не плохой
 показати весь коментар
 
 
Не надо манипулировать фактами - обещал закончить АТО и она бы закончилась, но паРашка регулярные части ввела, а это уже война и другие условия...
Можно подробней про " но результат уже есть, и не плохой" ?... "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 1914..Это ты про парней с "Азова"?... "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 7196
 показати весь коментар
 
 
Ну, пока что
1. При явном нарушении закона назначен главой АП юрист Коломойского.
2. Весьма сомнительный с юр точки зрения роспуск ВР
3. Шутка с тарифами
4. После визита Зе Франция уже не против возвращения РФ в ПАСЕ.
Это навскидку
 показати весь коментар
 
 
но бабло от кошелька путина берет... сразу после получения булавы побежал за баблом
)))
 показати весь коментар
 
Но после того, как он выстрелил, военослужащий должен быть уверен, что его не посадят гражданские суды. А то у нас пограничник выстрелил в машину, которая не остановилась, нечаянно убил женщину, а его засудили. Военных должен судить военный суд, потому что они не живут по законам мирного времени. Они живут по законам войны . И убивают . И разрушают дома . И минируют землю . Так что защитите военных от гражданских судов .
 показати весь коментар
 
 
Я так понял, что в 2014 Бухарев голыми руками взломал оружейную комнату и с пистолетом и штык-ножом атаковал российские войска.
 показати весь коментар
 
 
У 2014 році .Бухарев організовував захист Луганську .коли місцеві *гебісти * все поздавали
))) деп Мосійчук .!..
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, як він організував... Наприклад офіцер дає наказ підрозділу з повною викладкою прибути в точку А для розгортанні в бойовий порядок, а йому кажуть - так нікого нема - всі розібрали автомати і патрони і десь побігли воювати.
Щоб вести бойові дії - необхідна керованість військ та нормальне постачання як мінімум ***********. Бо дурість красивих фраз багато хто усвідомлює тільки коли спорожнів рожок автомата.
 показати весь коментар
 
 
В 14 році на Думбасі стріляли по сепарам і зрадникам, а хлопців за це посадили.
 показати весь коментар
 
 
Шоумен Щур, отримавши повістку, пішов служити до лав Української Армії. Шоумен Зєлєнскій отримавши повістку...що було далі, ЗЄкі?...
 показати весь коментар
 
 
на цензоре какой то просто шабаш ЗЕбанатов ! капец забудьте про петю у вас теперь бох ЗЕйло "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 6138
 показати весь коментар
 
 
Не можуть. Вибирали ж для ПОКРАЩЕННЯ, а тут... У зе-бені стільки "косяків", що їх треба чимось прикривати. Ось і працюють по схемі, "у вас було не краще" "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 9458
 показати весь коментар
 
Яку "страну" цей зелений брат Семочка мав на увазі? Ізраїль, чи країну, громадянкою якої дотепер є дружина цього достойного пана!
 показати весь коментар
 
Я не пойму эту возню с минском -2 и оккупированным Донбассом,вначале нужно разбираться с Крымом,пусть ватники оттуда уёмуют,а Донбасс и Лугадония это отвлекающий манёвр что бы украинскую сторону заставить сопли жевать "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 5699
 показати весь коментар
 
Не мог Петралексеич уйти,крупно не соврав на прощанье).
"Семочко не уволен с воинской службы", - глава СВР Бухарев
Даже в такой момент мразь не могла не соврать!
Вот и представьте,что было бы еще 5 лет.А о цене его обещаний,думаю,не стоит...
 показати весь коментар
 
 
бухарев передернул аки мелкий шулер. а вы ведетесь, зелохи...
 показати весь коментар
 
 
А он когда-то заявлял что увольнял Семочко из разведки?
Семочко был отстранен от должности заместителя ее главы.

Порошенко уволил Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки.

https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-uvolil-semochko-s-dolzhnosti-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-50016484.html

С таким же российским паспортом у жены Баканова Зеленский спокойно назначил самого Баканова бороться с российским терроризмом и дал ему допуск к секретной информации.
Хотя еще в апреле громогласно требовал у ПП уволить Семочко.
 показати весь коментар
 
А ми чекали взимку 2014 біля Дебала, передали командуванню координати на два русссофашистські "гради" які підїхали і розкладались до залпу,відповідь була:спостерігайте... "гради відстрілялись по нашим,спокійно звернулись і поїхали геть.
 показати весь коментар
 
 
Вот так было и по Крыму и по Луганску и по Донецку - наблюдайте и ждите указаний😡.
 показати весь коментар
 
а навіщо чекали, алло, алло, немає зв'язку і розхерачити їх.
 показати весь коментар
 
То есть когда диверсанты захватили парламент Крыма, то военнослужащие должны были сами без команды подогнать танки и *********** весь парламент? 🤔 А военное положение какая бл@дь должна вводить? Жесть - пошли отмазки пастора. Скоро всех по Иловайску и Дебальцево отмажут😡. Бухарев, на кого работаешь?
 показати весь коментар
 
 
вот не пойму - он таки чем по идеи должен руководить - разведкой - а он типа трибуну получил - доводит до нас неразумных - тезисы нужные и правильные - вместо того шоб тихо,очень тихо но планомерно делать свою работу глупость это и на мой взгляд популизм - он так и не понял шо уже не политик - плохо будет нашей разведки, с таким начальником
 показати весь коментар
 
 
Если прочитать интервью полностью, то Джеймс Бонд нервно курит в сторонке... "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв - Цензор.НЕТ 2393
 показати весь коментар
 
 
Депутат от оппозиции Бойко подарил( установил) в Мариуполе в нескольких микрорайонах телескопы , где бабушки пенсионерки могли наблюдать за Юпитером и Московким Медведем созвездия Медведчука.
 показати весь коментар
 
 
И ещё...
Тарута в Мариуполе дважды назвал украинских военных боевиками:.
 показати весь коментар
 
" Ну хотя бы ссылку? А про то, что петины свинарчуки крадут на крови даже ссылк не надо" (С) - БРАВО !!!
 показати весь коментар
 
Яким боком до цього питання керівник служби зовнішньої розвідки? Хоча, яким боком бухгалтер до зовнішньої розвідки?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв
 
 
 
 
 
 вгору