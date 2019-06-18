 "Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив глава Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Владислав Бухарєв, коментуючи події на Донбасі в 2014 році.
"Смішно зараз чути, коли хтось скаржиться, що "Турчинов не дав команду стріляти", - всі необхідні накази керівництво країни видало, я свідок. Але перш за все я глибоко переконаний, що український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо він бачить, що ворог нападає на нашу країну і наших громадян. Батьківщина довіряє нам захист, і ми зобов'язані діяти самостійно, відповідно до присяги народу України і Конституції", - сказав він.
За словами Бухарєва, "керівництво країни саме чекає від військових професійних дій".
"І відповідальність на нас. І ми робили в 2014-му чимало того, про що не можна розповідати, але необхідно в критичних умовах, тому що в Україні немає законодавчої бази для ефективної боротьби з диверсантами і терористами", - зазначив глава Служби зовнішньої розвідки.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
.. Остановить войну очень легко. Нужно просто посадить в тюрьму Медведчука и весь его список который он сам написал и с которым идёт в раду.
Можно подробней про " но результат уже есть, и не плохой" ?... ..Это ты про парней с "Азова"?...
1. При явном нарушении закона назначен главой АП юрист Коломойского.
2. Весьма сомнительный с юр точки зрения роспуск ВР
3. Шутка с тарифами
4. После визита Зе Франция уже не против возвращения РФ в ПАСЕ.
Это навскидку
)))
))) деп Мосійчук .!..
Щоб вести бойові дії - необхідна керованість військ та нормальне постачання як мінімум ***********. Бо дурість красивих фраз багато хто усвідомлює тільки коли спорожнів рожок автомата.
"Семочко не уволен с воинской службы", - глава СВР Бухарев
Даже в такой момент мразь не могла не соврать!
Вот и представьте,что было бы еще 5 лет.А о цене его обещаний,думаю,не стоит...
Семочко был отстранен от должности заместителя ее главы.
Порошенко уволил Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки.
https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-uvolil-semochko-s-dolzhnosti-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-50016484.html
С таким же российским паспортом у жены Баканова Зеленский спокойно назначил самого Баканова бороться с российским терроризмом и дал ему допуск к секретной информации.
Хотя еще в апреле громогласно требовал у ПП уволить Семочко.
Тарута в Мариуполе дважды назвал украинских военных боевиками:.