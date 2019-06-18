 За тиждень на Донбасі вилучили та знешкодили 900 вибухонебезпечних предметів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил постійно залучаються до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що тільки за останній тиждень піротехніки ДСНС зі складу Об'єднаних сил 64 рази залучалися для проведення робіт з обстеження та розмінування територій.

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"Загалом, ними було обстежено 51 га території, вилучено та знешкоджено 900 вибухонебезпечних предметів (Загалом від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 3564 рази, обстежено 5112 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знешкоджено 20423 ВНП)", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що співробітники ДСНС продовжують аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка та Бердянське. Силами ремонтних бригад за тиждень відновлено 8 будинків. А від початку проведення Операції ними відновлено 364 житлових будинків".

У пунктах надання допомоги населенню розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду рятувальниками було надано медичну та психологічну допомогу 622 особам.

Крім того, підрозділи ДСНС здійснюють постійний моніторинг і профілактику виникнення надзвичайних ситуацій а також масштабних пожеж на території Донецької та Луганської областей.

"Пожежна і техногенна обстановка є контрольованою. Завдання визначені підрозділам ДСНС в районі проведення операції Об’єднаних сил виконуються", - додали в штабі.

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Фото: пресслужба ДСНС