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Все про:Берлін (79) візит (652) Зеленський (1724)

 Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом

Літак із Президентом України Володимиром Зеленським вночі 18 червня приземлився в берлінському аеропорту "Тегель".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Робоча програма першого офіційного візиту Володимира Зеленського до ФРН розпочнеться у вівторок із зустрічі з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле.

О 12.30 за місцевим часом перед відомством канцлера запланована офіційна церемонія зустрічі з військовими почестями, після чого Ангела Меркель і Володимир Зеленський проведуть робочий обід. За результатами бесіди передбачена спільна пресконференція (початок о 13.45).

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У палаці Bellevue відбудеться зустріч українського лідера з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Надалі плануються зустрічі з низкою німецьких політиків.

Звершить програму офіційного візиту робоча вечеря з керівництвом провідних німецьких компаній, які працюють в Україні.

Увечері вівторка делегація відбуде до Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132771
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати, посмотрела вчера фотки французской встречи. ОФУЕТЬ. С французской стороны сидели профи А с украинской стороны- ЗЕ привез гоп компанию . Короче жах.
КЛИМКИН не поехал позориться
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Тема про ЗЕленского, не? До сих пор от Пороха пучит?
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В нас всі з кимось пов'язані. Який негатив ви вбачаєте в призначенні Хомчака? Він щось вже зробив на шкоду країні?
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зрозуміло тепер, чому топити за зе, незнаючи правди, дивись у ютубі Дорожний контроль, там правда...
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Гляну...дякую. Я не топлю, намагаюсь судити об'єктивно
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Хлопець, ведучи Ростислав там сам був та міг загинути, в нього відеодокази є і він був проти Пороха тоді, а зараз проти Зе, за те, що він його призначив... так шо дивись...
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что значит "посмотрим"? оно уже месяц презедентом работает. что за это время сделано в воюющей стране?
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А что по Вашему мнению за этот месяц уже можно было сделать?
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Порох например через 20 дней после инаугурации подписал ассоциацию с ЕС успев за эти 20 дней полностью реанимировать похезанный овощем процесс.
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Документы на вссоциацию к тому времени были полностью готовы, готовили их задолго до Порошенко, которому оставалось их только подписать.
Но я спрашивал про Зеленского, а не что делал Порошенко.
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серьезно? а кто их готовил? напомню, если память как у гуппи - все документы по ассоциации были анулированы яныком в декабре 2013 года. и предпосылок на их актуальность небыло вообще.
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Хамить ты умеешь, а вот с мыслительными процессами имеешь явные проблемы, поэтому объяснять тебе элементарные вещи нет никакого желания.
Пустозвон ты, а не стрелок...)
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стопэ пацанчик. а где хамство?
ты сказал - ответь за слова. "были полностью готовы" - кто их готовил и когда?
или ты ляпнул и в кусты. "ой все.."? может ты валентина?
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ни за что погибло 2-4 наших воина и ранено (и контужено) 10-20 (есть основания считать официальные данные заниженными)
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Ну как ты не видишь зрады национальных интересов? А его высказывания про мову и дружбу с Данбассом! А лобирование бизнесс интересов Коломойского?
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Скажіть будьте ласкаві, в чому вбачається лобіювання інтересів Коломойського в діях Зе, тільки конкретні приклади?
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Решение судов по компаниям Коломойского. И не говорите что Зеленский тут не причем! Я так понимаю что насчет зрады национальных интересов ты со мной согласен!
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Рішення судів до Президента Зеленського дійсно не відносяться. Але з судовою системою, робити щось треба...Я не аналізував судові рішення, тому мені важко судити. Але сам президент висловився з цього приводу, заявивши позицію, що Приватбанк повинен залишитись в державній власності. НБУ подав апеляцію, подивимось. З приводу зради нац. інтересів Ваших аргументів навіть не зрозумів, тому прошу пробачення, але не став їх навіть коментувати.
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Ну на словах Зеленский говорит что закон про мову разделяет. Нада торговать с Донбассом и платить пенсии и тд... Это не зрада национальных интересов? По делам да у него нет пока сил воплотить сови слова в жизнь. А насчет судов так при Порохе не было таких решений сразу посыпались как стало ясно что Зелёный Скоморох стал президентом!
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При Порошенку президент лобіював інтереси одних олігархів, при Зеленському будимо бачити результат. Але я не бачу різниці великої наприклад поміж Ахметовим та Коломойським. Всі вони певною мірою зло для України. Але повинні ми ж колись вибудувати якісь правила. Скільки може великий бізнес залежати від волі чинного Президента. Стосовно мови питання не просте, проте основна проблема , що подібні закони в 2014 р. і зараз приймаються без належної завчасної роз'яснювальної роботи. Стосовно пенсій громадянам України, які знаходяться в ОРДЛО, то вважаю, що платити треба, якщо ми вважаємо їх нашими громадянами, а питання процедури, умов, критеріїв (як відсутність громадянства РФ), то це окреме питання, яке є предметом професійної окремої дискусії. Ну і головне гроші в бюджеті...
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Уже виден результат лобилование интересов Коломойского. Получается Скоморох не выполнил своих обещаний! Как по твоему пора снимать Скомороха?
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В нас всі з кимось пов'язані. Який негатив ви вбачаєте в призначенні Хомчака? Він щось вже зробив на шкоду країні?
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На Цензорі відбуваються бої між гороховими і соєвими. Спочатку перші діставали других, а тепер помінялись ролями.
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чума на оба їхніх дома! Обойє - рябойє!
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Травлять його проплачені Ахмєтовим і Мародером *********** уявіть скільки своїх людців воно поставило на держ посади і всім їм прийдеться відірватися від корита і піти під суд,доречі скиглення ************ ніхто в серйоз не сприймає.
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треба щоб тобі у вісні, кацап, приходили хлопці які загинули у Іловайську і яких бросив на призволяще хенерал хомчак, якого зараз призначив зуб даю, командуючим...
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на простенький вопросик по украинской грамматике ответишь, зяблик? или как обычно?
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Насилы мы потому,что вся предвыборная компания уважаемого зе это даже не популизм.Это безсвязаный набор фраз в перемешку с обгаживанием Порошенко.Вот люди и задаются вопросом:хде конец эпохи бедности,где зарплаты в4000$?Где мир(без здачи национальных интересов)?А по факту наседать то и не на кого!У нас нет президента,а есть томада.
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"то я вважаю Президенту потрібно дати можливість спочатку щось зробити."

Никто не против, ЗВР хватит до середины осени, а дальше "держитесь как нибудь"(С)
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Ща Вовке ещё раз расскажут что мир устроен не так как он себе представлял в фильме слуга народа, приземлят так сказать.
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Як суки з кобелями злигались порохолизи з москалями за гроші Мародера і його падєльніка рудого Ахмєтова.
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кацапа, тобі на бутиль треба, дай грошей?)
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Хруняка ти продажна мародерька! Щоб порошенкові гроші тобі їжаком через дупу вилізли
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С мацкалями злыгались вы -зебилы ,, не переводи стрелки на порохоботов ,зебил .!! Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 8087 .

И вам и мацкалятине сраной , Порох как кость в горле . Твари !!! .
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Нет, запоребрик просто тк денег не даст.
Деньги дадут под Новороссию только или, самый минимальный вариант, под федерализацию Украины и автономию ЛДНР в составе Украины.
Но, поскольку это нарушает подписанный США Будапешский меморандум, то данный вариант непроходной по-определению.
"Съесть то он съест, да кто ж ему дасть"
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Геращенко обвинил Порошенко
В Иловайской, Дебальцевской и Луганских трагедиях.
От себя могу додать
Шо здесь Антоха не врет.
И думаю скоро мы все узнаем роль Муженко
В данных трагедиях и не только.
Так шо если пан хенерал сбежит в Орду
Я не буду удивлен.
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О бл .. , Антоха уже не врёт Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 2387 .. ! Быстро же он - почеснел .. Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 7848 .
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хомчак призначенний командуючим, командував тоді військами, а після Того як воно кинуло воїнів на призволяще, зараз знлв до влади приперлось, завдяки банді бені та зе...
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тур по Европе от маестро игры на фортепиано
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Сразу после посадки вора, мародера и военного преступника гражданина пораженка. По сравнению с этим персонажем Коломойский просто святой.
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За гроші Пупса продажна мерзота львівська вилізла. Селфі з мародером вже зробили?
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Сиди , днипровська мерзота , и не гавкай . Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 8218 ..Рванина каломойская . .
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Соя нігадує)) Песик, голос!!))
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Это парашелизаторам.

Как обновился шоколадный брехун.
Партия параши.
https://youtu.be/htgEmnyXBoc
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В Дніпрі є дніпровська мерзота, у Львові львівська. Це - львівська.
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Зеленский - зер гут, цигель ай люли, йа-йа, ха-ха...Питер - швайн унд barrigen дер капут
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В Берліні сьогодні буде цирк на дроті
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Клоун на кнура не схожий,але то таке
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Это из чего следует ?
Пока вижу только пи..дун - это твоё жизненное кредо... при чём п..здун тупой.
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Якщо від новини рве пукани соєвих ватанів, значить все робиться правильно!
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ну не зрая же первую даму с собой взял.
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Разрыв пуканов у соевых дегенератов продолжается. Это свидетельствует о том, что Президент Зеленский все делает правильно!
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Второй день подряд некто в одной из подсобок фабрики Рошен со следами от пинков на пиджаке, заправленном в трусы, горько плачет в обнимку с помявшимся киевским тортом
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський прибув до Берліна з офіційним візитом
 
 
 
 
 
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