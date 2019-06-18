 Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Робоча програма першого офіційного візиту Володимира Зеленського до ФРН розпочнеться у вівторок із зустрічі з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле.
О 12.30 за місцевим часом перед відомством канцлера запланована офіційна церемонія зустрічі з військовими почестями, після чого Ангела Меркель і Володимир Зеленський проведуть робочий обід. За результатами бесіди передбачена спільна пресконференція (початок о 13.45).
У палаці Bellevue відбудеться зустріч українського лідера з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Надалі плануються зустрічі з низкою німецьких політиків.
Звершить програму офіційного візиту робоча вечеря з керівництвом провідних німецьких компаній, які працюють в Україні.
Увечері вівторка делегація відбуде до Києва.
Но я спрашивал про Зеленского, а не что делал Порошенко.
Пустозвон ты, а не стрелок...)
ты сказал - ответь за слова. "были полностью готовы" - кто их готовил и когда?
или ты ляпнул и в кусты. "ой все.."? может ты валентина?
Никто не против, ЗВР хватит до середины осени, а дальше "держитесь как нибудь"(С)
И вам и мацкалятине сраной , Порох как кость в горле . Твари !!! .
Деньги дадут под Новороссию только или, самый минимальный вариант, под федерализацию Украины и автономию ЛДНР в составе Украины.
Но, поскольку это нарушает подписанный США Будапешский меморандум, то данный вариант непроходной по-определению.
"Съесть то он съест, да кто ж ему дасть"
В Иловайской, Дебальцевской и Луганских трагедиях.
От себя могу додать
Шо здесь Антоха не врет.
И думаю скоро мы все узнаем роль Муженко
В данных трагедиях и не только.
Так шо если пан хенерал сбежит в Орду
Я не буду удивлен.
Как обновился шоколадный брехун.
Партия параши.
https://youtu.be/htgEmnyXBoc
Пока вижу только пи..дун - это твоё жизненное кредо... при чём п..здун тупой.