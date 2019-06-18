 Німеччина хотіла б надати Зеленському підтримку, - Маас

Як повідомляє Deutsche Welle, про це міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив в інтерв'ю німецькому видавничому об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland, передає Цензор.НЕТ.
За словами Мааса, Німеччина хотіла би підтримати Зеленського в тому, щоб "справдилися надії українців". "Це, з одного боку, стосується процесу реформ, особливо антикорупційної боротьби. Але передусім це стосується надії на мир", - зазначив міністр.
Мінські домовленості, на думку Мааса, залишаються "планом з розв'язання конфлікту на Донбасі", й Німмеччина з Францією і надалі докладатимуть зусиль до виконання цих домовленостей.
"Ми також будемо вимагати конструктивного внеску від Росії, наприклад, звільнення захоплених українських солдатів", - додав міністр.
Чудова оцінка бурхливої діяльності Петра Олексійовича!
только эта фраза следовала после проблем в Лугадоне и не ясно о чьих надеждах говорилось. Перевод всего произвольный.
Так то Володе будут предлагать не ожидание украинцев, а желание Европы.
А при чем здесь Петя?
Раз этот перевод вас не устраивает
мне такие как ты даунецкие до места - где вы обитаете в Лугандоне...!
И ещё я немецкий знаю а Валентина почему-то нет
Вот оттуда цитата: По словам Маса, Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев". "Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.
Но с русского тоже надо перевести?
Когда Маас говорит что Германия окажет украинцам поддержку чтобы их надежды на антикоррупционные реформы исполнились, это значит, что на сегодняшний день эти надежды не исполнились, реформы не осуществились.
Вот выдержка за 2019год
In Wirklichkeit steht Poroschenko immer noch für das alte System, der nur dann eine gute Show abliefert, wenn der Westen gerade hinsieht", ******** Melinda Haring vom Foreign Policy Research Institute für The American Interest . "Wenn Poroschenko seine Geschäftsinteressen auf Eis gelegt, die ukrainische Antikorruptionsagenda und den Reformeifer nach dem Maidan genutzt hätte, dann hätte er jetzt keine Probleme, wiedergewählt zu werden
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/petro-poroschenko-wahlen-ukraine-chancen/seite-2
Але на жаль поки що в цих напрямках у Зеленського - одні слова.
Прекрасно, большое спасибо, но Владимиру Александровичу и "коземанде"(С) очень нужно пополнить ЗВР, поэтому прямой вопрос - сколько денег даете?
смысла с ними спорить нет