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Все про:Зеленський (1724) Гайко Маас (75)

 Німеччина хотіла б надати Зеленському підтримку, - Маас

Німеччина очікує від Володимира Зеленського прогресу в реформах і хотіла б надати йому підтримку в боротьбі з корупцією і в розв'язанні конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив в інтерв'ю німецькому видавничому об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland, передає Цензор.НЕТ.

За словами Мааса, Німеччина хотіла би підтримати Зеленського в тому, щоб "справдилися надії українців". "Це, з одного боку, стосується процесу реформ, особливо антикорупційної боротьби. Але передусім це стосується надії на мир", - зазначив міністр.

Мінські домовленості, на думку Мааса, залишаються "планом з розв'язання конфлікту на Донбасі", й Німмеччина з Францією і надалі докладатимуть зусиль до виконання цих домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу. ФОТО

"Ми також будемо вимагати конструктивного внеску від Росії, наприклад, звільнення захоплених українських солдатів", - додав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132770
 
   
 Топ коментарі
 
Германия ожидает от Владимира Зеленского прогресса в реформах и хотела бы оказать ему поддержку в борьбе с коррупцией и в разрешении конфликта на Донбассе.Источник: https://censor.net.ua/n3132770

Чудова оцінка бурхливої діяльності Петра Олексійовича!
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накануне выборов Петрусин кинозал резко расширяется

Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку, - Маас - Цензор.НЕТ 6480
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Немцы прямо сказали - реформ нет за пять лет.... Одно очковтиралово. И предложили помощь.
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накануне выборов Петрусин кинозал резко расширяется

Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку, - Маас - Цензор.НЕТ 6480
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Метвечук ТВ 1, Мертвечук ТВ 2, Мертвечук ТВ 3.........так вольготно эта тварь украинофобская НИКОГДА ни при Кучме, Ни при Януковоще себя не чувствовал как при Порошенко и его шобле.
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Уже НЕТ, но ответить придётся.....с конфискацией украденного , намародёрствованного и посадками.
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Шановний, я ваші казки слухаю і читаю вже другий місяць. Вам забули поміняти методичку куратори. Ніхто нікого не посадить, бо Семочка змамінив такий же Бухарєв. З такими ж мільйонними статками і дружиною з громадянством РФ. Розумієте, про це вже знають багато, навіть дехто із хом'ячків почав здогадуватись. Зекоменда прийшла до влади не для того, щоб змінити систему, а для того, щоб очолити її. Відбулася проста ротація одних на інших. А через певний час відбудеться зворотня. Зебіки- бригадири це знають. Тому, щоб убезпечити ст від власних посадок у майбутньому, вони нікого зараз садити не будуть. Лише заберуть у свої руки фінансові потоки.
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Ты Ванга? Узбагойся...всё будет хорошо. Не истери.
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Ні, шановний, це ви в істерику падаєте. Тому і голова не працює. 😊 Ви праві в одному - і у Порошенка, і у Зєлєнского все буде добре, якщо не перейдуть певної межі і не нароблять дурниць.😊 І вони це знають. І всі, хто збирає різну інформацію, а не лише на певних каналах - теж це знають. Я сподіваюся на ваше міцне здоров'я і здорову психіку і надіюся поспілкуватися з вами десь ближче до зими. Хочеться почути від вас, кого посадили. 😀
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Вся шобла рыговская вошла в кураж при Зевове, а виноват Порох. 😁 Ну сейчас же гидрант всех пересажает чего волноваться?
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Так они же партнёры Порошекно за 5 лет всей полноты власти, договорнячок, сняли все аресты с бабла, недвижимости, с розыска Интерполла...что ты мелешь?
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Только половина этих "партнеров" чего то нос в Украину при Порохе сунуть боялась. А сейчас пачками прут, по судам бегают. А партейка рыговкая готова на коалицию со Слугой народа где половина своих,странненько. А когда Зе к Ахметке ездит на подписание контракта с французами это же чтоб его посадить?
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Контракт с французами это плохо? Это же не Роттердам +! И не преференции Ахметову по воровству бюджета как при его партнёре Порошенко.
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Впізнаю кацапа! 😊 Слина з писка - на метр, особисті образи, коли по методиці відповісти не можна і вологі думки про баб і борщ. Наступною відповіддю на мій пост будуть матюки і прокльони. Шахта не міняється! 😀
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Путлер ***** тебе на рыло! Утирайся вышивата лишнехромосомная.
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+1500!!!, дал возможность скупить 70% медиа.... такого говна на Государство Украина никогда не лилось....
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Сейчас прибегут порохоботы и все изгадят тут своими испражнениями.
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Після вас не те що спати нема де, а навіть маленькій собачці по моленькій потребі немає куди сходити. Все зеленкою залиште. 😀
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Если еще и этот купит телевизор можно выбрасывать
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Германия ожидает от Владимира Зеленского прогресса в реформах и хотела бы оказать ему поддержку в борьбе с коррупцией и в разрешении конфликта на Донбассе.Источник: https://censor.net.ua/n3132770

Чудова оцінка бурхливої діяльності Петра Олексійовича!
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По этой причине... В случае легкой критики Запада ,правительства - следует понимать,что происходят вопиющие вещи. Это для понимания украинцев. Чтобы порохобразные и рашистские ублюдки не смогли смягчать сказанное.
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Конечно для Германии вопиющие вещи: Украина видите-ли сопротивляется герру Путину. У Германии с ним такие прекрасные гешефты могут быть, а тут эти хохлы со своей войной на Донбассе. Уже согласились бы на мир на условиях путина, а не эти вопиющие вещи...
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Немцы не дураки. И знают,что такое приближение к ним рашки.В лице подкаблучной Украины. Оно им надо ?
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Як бачимо - воно їм треба. Куца пам'ять відсунула десь в жопу здоровий глузд. Німці надто швидко забули про сотні "воєнгородков" на своїй території і тисячі п'яних кацапських вояків в "увольнєнії" на території своїх міст .
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По словам Мааса, Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев". Источник: https://censor.net.ua/n3132770

только эта фраза следовала после проблем в Лугадоне и не ясно о чьих надеждах говорилось. Перевод всего произвольный.
Так то Володе будут предлагать не ожидание украинцев, а желание Европы.

А при чем здесь Петя?
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😁 а приведите-ка оригинальную цитату на немецком
Раз этот перевод вас не устраивает
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Немцы прямо сказали - реформ нет за пять лет.... Одно очковтиралово. И предложили помощь.
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А как же узбехи нечувани дипломатии Офшоренка и Климкина???
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Ложь,ложь и еще раз ложь ! За недостоверную информацию для народа,нужно ввести уголовную ответственность. - Зелики - слышите ? Это я вам говорю. Подымайте себе рейтинг.Принимайте такой закон.
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вы пишите не правду. Порошенко считали всегда политиком-реформистом, а вот Зе пока никем. Читайте в оригинале, источник указан.
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ты не метай бисер перед даунецким жителем...!
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просто он так описывал свои поездки в Берлин, а прочесть статью в оригинале не счел нужным. Да там написано много, пряник и кнут. И ни одного слова о провальных реформах Петра.Да мы поддержим, но Северный2 не остановим….и пр.
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ты бы помолчала - прокси своё убери вначале...!\а то ты умная - а все остальные красивые...)\
мне такие как ты даунецкие до места - где вы обитаете в Лугандоне...!
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Админы видят что я без прокси хожу

И ещё я немецкий знаю а Валентина почему-то нет
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Ссылка дана на русскоязычный вариант Дойче Велле, она очень краткая, (правда, я немецкий в школе учила, не понимаю ), но в ссылке ни слова о деньгах. Не дают денег Владимиру Александровичу, судя по всему, только поддежку оказывают. Правда, в оригинале сказано, что Владмир Александрович будет встречаться со Штайнмаером, может через того запоребрик даст, немного, на продержаться.
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А где оригинальная статья? Цн даёт ссылку на ДВ
Вот оттуда цитата: По словам Маса, Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев". "Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.
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а это он от вашего имени здесь брехню пишет? Так где указано о провальных реформах Порошенко в нем сми?
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Просто подайте в суд. Зачем доказывать здесь ?
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Ну немецкого и украинского вы не знаете
Но с русского тоже надо перевести?

Когда Маас говорит что Германия окажет украинцам поддержку чтобы их надежды на антикоррупционные реформы исполнились, это значит, что на сегодняшний день эти надежды не исполнились, реформы не осуществились.
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😁 особенно публикации про офшорные скандалы и связь с Ахметовым

Вот выдержка за 2019год

In Wirklichkeit steht Poroschenko immer noch für das alte System, der nur dann eine gute Show abliefert, wenn der Westen gerade hinsieht", ******** Melinda Haring vom Foreign Policy Research Institute für The American Interest . "Wenn Poroschenko seine Geschäftsinteressen auf Eis gelegt, die ukrainische Antikorruptionsagenda und den Reformeifer nach dem Maidan genutzt hätte, dann hätte er jetzt keine Probleme, wiedergewählt zu werden

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/petro-poroschenko-wahlen-ukraine-chancen/seite-2
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А то при Педро Мальдивском только разные формы и степени обеспокоенности были. Німеччина хотіла б надати Зеленському підтримку, - Маас - Цензор.НЕТ 706
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Нам нужны "дойчезольдатен унтирофицирен"
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Жителі України також "ожидают от Владимира Зеленского прогресса в реформах и хотели бы оказать ему поддержку в борьбе с коррупцией и в разрешении конфликта на Донбассе."
Але на жаль поки що в цих напрямках у Зеленського - одні слова.
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Болеешь? Все силовики осколки порошенковские, Рада папередники ублюдки, правительство Гнойсмана упырей.....
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"и хотела бы оказать ему поддержку в борьбе с коррупцией и в разрешении конфликта на Донбассе." Источник: https://censor.net.ua/n3132770

Прекрасно, большое спасибо, но Владимиру Александровичу и "коземанде"(С) очень нужно пополнить ЗВР, поэтому прямой вопрос - сколько денег даете?
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т.е. ждут когда Петю посадят и хоят в этом помочь.
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Хотела БЫ оказать и будет оказывать - это две большие разницы
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Знаєм яка підтримка прохкйловської німетчмни, собі допомагайте дятли
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Поддержка Зе от Германии это закрытие северного потока - всё остальное фарисейство.
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обращаю общее внимание - шо немцам ,шо французом надоело терять деньги - вот по этому они и рады слабому президенту Украины - шоб было понятно - вопрос идет о закрытии проблемы с Донбассом и все забывают про Крым - а это все шо хотели цапы - ЕС отменяет санкции ,про Крым речи нет - а вот на каких условиях втюхают нам разгромленный и разворованный Донбасс - это и остается открытым вопросом - Порох на это не соглашался - напрягал их - вот они и довольны его заменой - и да перестаньте жить иллюзиями - каждый будет заботиться только о своей стране
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с самого начало помогает.Вон уже,почти достроили "Северный поток-2"..."с учётом интересов Украины" как глумливо и сверхцинично сказала в своё время Меркель
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может не поддержку а подножку ? ...опять чтото переводчик напутал ...
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порохосвиньи визжат
смысла с ними спорить нет
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНімеччина хотіла б надати Зеленському підтримку, - Маас
 
 
 
 
 
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