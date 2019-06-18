 Водій не впорався з керуванням і з'їхав у Перекопський канал: загинули чоловік і двоє дітей, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

17 червня близько 10:00 в ДСНС надійшла інформація про зникнення трьох осіб поблизу с. Магдалинівка Чаплинського району. Під час пошуку встановлено, що 16 червня водій легкового автомобіля, рухаючись по автодорозі, не впорався з керуванням та допустив з'їзд у Перекопський канал. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини, чоловік (1984 р.н.) і 2 дитини (2002 р.н. і 2014 р.н.)", - сказано в повідомленні.

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Тіла всіх загиблих піднято з води.

До пошукових робіт було залучено 65 чол. і 7 од. техніки, з них від ДСНС 9 рятувальників та 3 од. техніки.