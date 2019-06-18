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 Водій не впорався з керуванням і з'їхав у Перекопський канал: загинули чоловік і двоє дітей, - ДСНС

Водій легкового автомобіля, рухаючись по автодорозі, не впорався з керуванням та допустив з'їзд у Перекопський канал, загинули 3 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

17 червня близько 10:00 в ДСНС надійшла інформація про зникнення трьох осіб поблизу с. Магдалинівка Чаплинського району. Під час пошуку встановлено, що 16 червня водій легкового автомобіля, рухаючись по автодорозі, не впорався з керуванням та допустив з'їзд у Перекопський канал. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини, чоловік (1984 р.н.) і 2 дитини (2002 р.н. і 2014 р.н.)", - сказано в повідомленні.

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Тіла всіх загиблих піднято з води.

До пошукових робіт було залучено 65 чол. і 7 од. техніки, з них від ДСНС 9 рятувальників та 3 од. техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132768
 
 
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Жесть........
Родным и близким соболезнования.........
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Угу, если себя не жалко, то о детях то подумать можно было. Они то за что?
Соболезнование родным и близким.
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Говорят про покойников или хорошо, или ничего, а я говорю - водитель просто дыбилище, вот просто дегенерат!
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Хто вот это писал: человек (1984 г.р.) и 2 ребенка?
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Хто, хто? Перекладач!
Йому що, чоловік, що чЕловек, а трьох душ немає.
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