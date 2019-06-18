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 На саміті ЄС заявлять про невизнання російських паспортів для жителів ОРДЛО, - AFP

На саміті ЄС, який відбудеться 20-21 червня, лідери країн Євросоюзу виступлять проти спрощеної видачі російських паспортів жителям непідконтрольних Києву районів Донбасу. Як наголошується в проект завершального комюніке саміту, Євросоюз "вкрай стурбований" такими намірами Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомило в понеділок, 17 червня, агентство AFP з посиланням на свої джерела в Брюсселі.

Дії Москви суперечать "духу і цілям Мінських угод" зі встановлення миру в Україні, йдеться в проекті.

У зв'язку з цим ЄС розглядає "додаткові варіанти, включно з невизнанням російських паспортів, які були видані в порушення Мінських угод". У разі необхідності це буде зроблено "у тісній співпраці з міжнародними партнерами".

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Лідери ЄС також мають намір знову закликати Москву "негайно" відновити переговори щодо втілення Мінських угод. Вони також вимагатимуть "заходів, спрямованих на вибудовування довіри" між сторонами конфлікту.

Як повідомили дипломати агенції AFP, на саміті також очікується продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку. Євросоюз запровадив обмежувальні заходи проти Москви у липні 2014 року, після чого їх регулярно продовжували. Термін дії санкцій спливає 31 липня 2019 року.

Як повідомлялося, 14 червня перша група жителів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" отримала російські паспорти в Ростовській області РФ. Перед отриманням паспорта люди мали пройти дактилоскопію і прийняти присягу. За даними ГУ МВС Росії в Ростовській області, загалом жителі "ДНР" та "ЛНР" подали 12 тисяч заяв на отримання паспортів. З них 1,2 тисячі вже опрацьовані і отримали позитивне рішення.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. У квітні в Росії почали працювати два центри видачі паспортів РФ: в Новошахтинську для жителів "ЛНР" і в селі Покровському - для жителів "ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132767
 
 
 Топ коментарі
 
Яка з подібних заяв була сприйнята кремблем і дала результат?
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В Кремле все умрут, я так думаю. Вопрос только от чего? Думаю, от смеха.
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Яка з подібних заяв була сприйнята кремблем і дала результат?
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это как они отличать будут настоящие от орковских….сама видела как в 2014 пропустили в аэропорту со справкой с Лугадоно, а меня просили перевести. Перевела, что там война и что он сепар. Не помогло. Летел он в бизнес отсеке.
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в 14 году не было никаких документов Лугандона
а справка от пушилина на струйном принтере - вообще никому показывать нельзя
на самом деле москальские паспорта для донбасситов легко отличить
там отдельный код органа ФМС (мигр службы)
зачем лишнехромосомные так сделали - мне до конца непонятно
точно также крымские паспорта очень легко определяются (внутренние и загран)
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я об этом случае писала здесь в том же 2014. Не думаю, что кого то здесь это будет интересовать, виза будет и усе...
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Tut nado nedavat viz i zapretyt vjezd v EC strany zytelem ne tolko DNR kotoryje imeli by ruskije pasporta no i vsem zyteliam Rostovskoj oblasti gde vydajut te pasporta.
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це мені нагадує ту кацяпську говірку - васька слушаєт, да єст!
шось не знайшов в тому проекті занепокоєність, її шо там нема?
тоді точно ***** буде задоволений, і підкине грошенят своїм європейськім друзям! На саммите ЕС заявят о непризнании российских паспортов для жителей ОРДЛО, - AFP - Цензор.НЕТ 5094
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В Кремле все умрут, я так думаю. Вопрос только от чего? Думаю, от смеха.
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"дополнительные варианты, включая непризнание российских паспортов, которые были выданы в нарушение Минских соглашений"

То есть паспорта, выданные не в нарушении - будут признаны
Тогда вопрос - какой пункт Минских соглашений был нарушен ?
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В общем, это к утверждению о том, что в России Путин плохой, а россяне - хорошие.
Хороших там, практически, нет.
И кто хочет с ними мириться при таких раскладах?
и Аляску хотят видеть в составе РФ чтоб приехать все развалить и загадить как и саму россию...

Зверинец надо изолировать . Эпидемия бешенства на той распадающейся территории. .
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