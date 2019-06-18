 На саміті ЄС заявлять про невизнання російських паспортів для жителів ОРДЛО, - AFP

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомило в понеділок, 17 червня, агентство AFP з посиланням на свої джерела в Брюсселі.

Дії Москви суперечать "духу і цілям Мінських угод" зі встановлення миру в Україні, йдеться в проекті.

У зв'язку з цим ЄС розглядає "додаткові варіанти, включно з невизнанням російських паспортів, які були видані в порушення Мінських угод". У разі необхідності це буде зроблено "у тісній співпраці з міжнародними партнерами".

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Лідери ЄС також мають намір знову закликати Москву "негайно" відновити переговори щодо втілення Мінських угод. Вони також вимагатимуть "заходів, спрямованих на вибудовування довіри" між сторонами конфлікту.

Як повідомили дипломати агенції AFP, на саміті також очікується продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку. Євросоюз запровадив обмежувальні заходи проти Москви у липні 2014 року, після чого їх регулярно продовжували. Термін дії санкцій спливає 31 липня 2019 року.

Як повідомлялося, 14 червня перша група жителів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" отримала російські паспорти в Ростовській області РФ. Перед отриманням паспорта люди мали пройти дактилоскопію і прийняти присягу. За даними ГУ МВС Росії в Ростовській області, загалом жителі "ДНР" та "ЛНР" подали 12 тисяч заяв на отримання паспортів. З них 1,2 тисячі вже опрацьовані і отримали позитивне рішення.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. У квітні в Росії почали працювати два центри видачі паспортів РФ: в Новошахтинську для жителів "ЛНР" і в селі Покровському - для жителів "ДНР".