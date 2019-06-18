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Все про:військовополонені (284) Зеленський (1724) моряки (608) Міжнародний суд ООН (76)

 Зеленський у Парижі: "Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків"

Російська Федерація має виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН від 25 травня і звільнити 24 українських моряків і судна, які вона захопила біля Керченської протоки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це глава держави Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном у Парижі 17 червня.

"Росія також має виконати рішення Міжнародного трибуналу та повернути 24 українських моряків, і я в це дуже вірю, – зазначив Глава держави і додав, – Я вдячний за тверду та послідовну позицію Франції у засудженні дій Росії в Азовському морі та в Керченській протоці".

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Володимир Зеленський також подякував Еммануелю Макрону за увагу до питання звільнення українців. "Я дуже вдячний Президенту Макрону за увагу до долі ув’язнених і полонених українських громадян. Усі вони мають бути якнайшвидше звільнені", – зазначив він.

Глава держави запевнив, що Україна продовжить співпрацю зі своїми партнерами, спрямовану на гарантування безпеки у Чорному та Азовському морях.

"Ми й надалі співпрацюватимемо з Францією та іншими партнерами – членами НАТО, щоб гарантувати безпеку мореплавства у Чорному та Азовському морях і безперешкодний прохід суден у Керченській протоці", – сказав Президент.

Еммануель Макрон зі свого боку підкреслив, що питання звільнення українців для нього та його країни є важливим і перебуває у полі його уваги. Президент Франції також запевнив у підтримці зусиль для їхнього звільнення.

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"Я весь час пам’ятаю про українських моряків, які перебувають у полоні в Росії з листопада 2018 року. Я хочу запевнити родини цих полонених, що ми зробимо все для того, щоб вони якомога швидше повернулися в Україну", – сказав Еммануель Макрон.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з якимРосія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132763
 
 
 Топ коментарі
 
Такие вопросы надо было задать Пороху, когда он пообещал, что закончит войну за две недели, не?
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не понял. так Петрусь в 2014 брехал или рекламировал себя?
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Я тоже типа должен признать роялиста президентом Украины, но вот не признаю, для меня он просто дезертир. И шо?
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Арештовуй Порошенка з його другом Медведчуком і торгуйся на моряків з пуйлом. 100% жодна дякула на вулицю за цих двох жаб не вийде. А всі ці макрони будуть тебе, Вовік, поважати за це.
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Не допоможе. Бо кацапом все одно не стану.
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Зеленський у Парижі: "Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків" - даю 24 часа! Вот это слова сильного политика. В Кремле - шок, Песков, пишут, уже несколько часов не может Путина привести в чувства.
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Щок и трепет, да.
А то что, станет на колени?)
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Як суки з кобелями порохолизи злигались з москалями.
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да ты уже порвал своё место сидения на британский флаг...\зашивай - будешь рвать вновь...)\
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Задача ************ привести Мародера до влади,щоб знов грабував Україну,а не Порошенко буде сидіти в буцегарні за злочини і державну зраду разом з другом Мєртвєчуком.
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Скажите спасибо Кучме за подписание соглашения с Россией об отказе от обращения в международные инстанции.
"Любі друзі" теперь вас за это тра-та-та.
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Правильно.
Там нужен жирный ворюга-хряк, вот его ждут как манны небесной, вот он спасёт всех нас от
*****...
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Особь не умеющая отличить театра (постановки) от реальной жизни есть тупой узколобый гельминт. О чём с ним общаться ?
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не ругайте пианиста, он играет, чем умеет)
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