 "Я скажу Путіну: Крим - це Україна!" - Зеленський дав інтерв'ю німецькій газеті Bild перед візитом до Німеччини

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твітері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Він зазначив: "Напередодні першого офіційного візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю найтиражнішій німецькій газеті Bild (12 млн читачів) про очікування від Берліна.

Текст інтерв'ю ЗА ПОСИЛАННЯМ

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