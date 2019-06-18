 "Я скажу Путіну: Крим - це Україна!" - Зеленський дав інтерв'ю німецькій газеті Bild перед візитом до Німеччини

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твітері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.
Він зазначив: "Напередодні першого офіційного візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю найтиражнішій німецькій газеті Bild (12 млн читачів) про очікування від Берліна.
Текст інтерв'ю ЗА ПОСИЛАННЯМ
01 марта 2014 года и.о. президента ТУРЧИНОВ издает Указ
о
назначении Харьковского морского Адмирала БЕРЕЗОВСКОГО командующим ВМФ Украины , который на следующий день со свем штабом присягает сепаратисту Аксенову .
Из Киева все звучат победные аппеляции -
" Вы там держитесь"
Старшие офицеры ВМФ Украины в массово порядке сдаются Аксенову -
бросив на произвол судьбы боевые вымпелы в количестве 55 и Украинских моряков .
http://argumentua.com/stati/krymskii-pozor-spisok-ofitserov-predatelei-iz-vms-ukrainy
Денис Березовский - предатель присяги и своей Родины
Полковник Стешенко С.М., начальник центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС України;
Полковник Стороженко С.І., командир 36 окремої бригади берегової оборони Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;
Полковник Козаченко Д.Г., командир 406 Сімферопольської окремої берегової артилерійської групи Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;
Капітан 1 рангу Кацай Д.О., командир 37 окремого полку зв'язку;
Підполковник Саєнко О.О., командир 501 Окремого батальйону морської піхоти ВМС України (Керч);
Капітан 2 рангу Васін Є.Є., начальник центру радіоелектронної розвідки ВМС України;
Капітан 1 рангу Касторов І. І., начальник центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС України;
Підполковник Лисенко А.В., начальник центру забезпечення пальним ВМС України;
Капітан 2 рангу Карпов Е.В., начальник 174 бази озброєння ВМС України (1 розряду);
Капітан 2 рангу Єлікєєв О.В., начальник центру криптографічного та технічного захисту інформації;
Капітан 2 рангу Римарь Р.О., командир Севастопольської військово-морської бази;
Капітан 2 рангу Звягінцев В.П., командир 5 бригади надводних кораблів ВМС України;
Капітан 2 рангу Кривко М.Ф., командир 18 дивізіону суден забезпечення ВМС України;
Капітан-лейтенант Голубєв В.О., командир 8 дивізіону суден забезпечення;
Капітан 2 рангу Афанасенко Є.М., командир 28 дивізіону пошуково-рятувальних суден;
Капітан 3 рангу Палій Б.Л., командир морського тральщика «Чернігів»;
Капітан 3 рангу Журкін О.В., командир ракетного корвета «Придніпров'я»;
Капітан 1 рангу Шагєєв Р.М., командир підводного човна «Запоріжжя» (прим. редакции - сейчас переучивается в Питере, будет командиром субмарины «Великий Новгород»);
Капітан 2 рангу Клочан Д.В., командир другого екіпажу підводного човна «Запоріжжя»;
Капітан 3 рангу Барєєв А.М., командир корабля управління «Донбас»;
Капітан 3 рангу Заугольников С.В., командир навчального корвета «Вінниця»;
Капітан 3 рангу Сухар Д.О., командир ракетного катеру «Прилуки»;
Капітан 3 рангу Макєєв С.В., командир протичовнового кор-вета «Луцьк»;
Капітан 3 рангу Ємельяненков М.О., командир протичовнового корвета «Тернопіль» («русский, который не сдается);
Капітан 3 рангу Хромченков В.О., командир середнього десантного корабля «Кіровоград»;
Старший лейтенант Зіновьєв С.Є., командир артилерійського катера «Херсон»;
Капітан 3 рангу Білий О.Г., командир протидиверсійного катера «Феодосія»; Майор Тарасенко М.О., командир судна
и т. д. читайте список .
О, исчо один лахтинский, тока под юнион джеком.
ПРЕВЕД, ПРИГОЖИНСКИЙ!
Где сидели, по какой статье срок мотали?
Как нынче на зоне, не очень сурьтенеров малолеток притесняют?
*****
https://www.e-reading.club/chapter.php/1033327/6/Horsun_-_Rassekrechennyy_Krym_Ot_lunodroma_do_bunkerov_i_yadernyh_mogilnikov.html
Вы собираетесь вести окопную войну на Восточном Фронте -
еще 100 лет ( как Франция с Англией) до последнего Украинца .
КРЫМ
в ближайшем ( лет 20 ) обозримом будущем рф не отдаст по причине не потопляемости всего Крымского полуострова и наличия *8* ( восьми) стратегических баз хранения ЯО ,построенных еще в Союзе.
Так возьми АК -
и бросься , как матросов под Ядерную Боеголовку .
Герой !
РК ОТР "Темп С" 9 к 65 - голова с разгонным блоком .
Да,. старое , но надежное .
But I don't ride a bicycle to work, especially now, when I am in a position where it can be dangerous. - открито сцить
У нас с женой там недвижимость есть!
после подписи на акте капитуляции Украины
Как звучит китайская м у д р о с т ь .
Сиди на берегу р е к и и жди-
пока мимо тебя проплывет труп т в о е г о врага .
Чтобы возвращать с в о е - надо было не сдавать по договорнякам
С В О Й Украинский КРЫМ.
***** Итого -
список для ботов 186 вооруженных до зубов частей - и соединений вместе с 55 боевыми вымпелами сдались без боя территорию Украины .
801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь: • 204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина (в/ч А-4515, г. Севастополь (Бельбек)) (МиГ-29С/УБ, L-39). • 50-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк (в/ч А-4489, Автономная республика Крым, г. Феодосия (мыс Ильи)) 2 зрдн С-300ПС. • 174-й зенитный ракетный полк (в/ч А-3009, г. Севастополь (Дергачи)) 3 зрдн С-300ПС. • 55-й зенитный ракетный полк (514-й озрдн в/ч А-4521; 515-й озрдн в/ч А-4523; 518-й озрдн в/ч А-4524) (в/ч А-4519, Автономная республика Крым, г. Евпатория) 3 озрдн «Бук-М1». • 40-я отдельная радиотехническая Крымская бригада (в/ч А-1656, г. Севастополь (Любимовка)). - (251-й ортб в/ч А-2255, г. Севастополь (Бельбек)). - (257-й ортб в/ч А-1554 (348-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). - (262-й ортб в/ч А-0883 (259-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Керчь). - (549-я орлр в/ч А-1051, г. Севастополь (Фиолент)). - (727-я орлр в/ч А-1138, Автономная республика Крым, г. Судак (Меганом)). - (729-я орлр в/ч А-1133, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - (740-я орлр в/ч А-0801, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, с. Оползнево). - (Н-ская орлр в/ч А-0879, Автономная республика Крым, г. Евпатория). - (Н-ская орлр в/ч А-1863 (260-й ПНА) Автономная республика Крым, пгт Черноморское (Тарханкут)). - (Н-ская орлр в/ч А-1397, Автономная республика Крым, г. Алушта (Костель)). • 21-я авиационная комендатура (в/ч А-1387, Автономная республика Крым, г. Джанкой). - Н-ский отдельный центр радио и радиотехнической разведки (в/ч А-2708, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 168-й государственный авиационный научно-испытательный центр (в/ч А-0156 (813-й ГНИП), Автономная республика Крым, г. Феодосия (Кировский)). • Крымское территориальное управление ВСП ВСУ (в/ч А-1668, г. Севастополь): • Зональный отдел ВСП ВСУ (Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 82-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2337, Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 85-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2239, г. Севастополь). • Зональные отделения ВСП ВСУ (г. Евпатория, г. Феодосия). • Военно-медицинский клинический центр Крымского региона (в/ч -, г. Севастополь). - 57-й войсковой мобильный госпиталь (в/ч -, г. Севастополь). • 386-й базовый военный госпиталь имени Святителя Луки (в/ч А-4614, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 540-й центральный военно-морской госпиталь (в/ч А-1716, г. Севастополь). • Центр реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава ВМС и ВВС (в/ч А-1883, Автономная республика Крым, г. Судак). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Феодосийский» (в/ч А-1370, Автономная республика Крым, г. Феодосия). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым» (в/ч А-0360, Автономная республика Крым, Алуштинский р-н, пгт Партенид). • Центральный детский клинический санаторий (в/ч А-1514, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 4-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-4504, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 1030-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-3172, г. Севастополь). • Крымское территориальное командование внутренних войск МВД Украины (в/ч 2222, Автономная республика Крым, г. Симферополь): • 9-я отдельная бригада внутренних войск (в/ч 3009, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 42-й отдельный полк оперативного назначения внутренних войск (в/ч 4110, г. Севастополь). • 47-й отдельный полк специального назначения внутренних войск «Тигр» (в/ч 4125, Автономная республика Крым, Феодосийский р-н, с. Краснокаменка (Феодосия-13)). • 15-й отдельный батальон внутренних войск (КЭОП) (в/ч 3055, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 18-й отдельный специальный моторизованный батальон милиции (в/ч 3058, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, пгт Гаспра).
Командование ВМС ВСУ (в/ч А-0225, г. Севастополь: - Командный центр ВМС ВСУ (в/ч А-1797, г. Севастополь). - Запасной командный центр ВМС ВСУ (в/ч А-2248, г. Севастополь + с. Фруктовое). - 48-я комендатура охраны и обеспечения (в/ч А-0840, г. Севастополь). • 56-й отдельный батальон охраны и обслуживания (в/ч А-0235, г. Севастополь). • 30-й командно-разведывательный центр (в/ч А-3318, г. Севастополь). • 80-я группа консолидирующей пропаганды отдела наблюдений и специальных действий (в/ч А-4398, г. Севастополь). • 79-й информационно-телекоммуникационный узел (в/ч А-4362, г. Севастополь + с. Фруктовое). • 30-е управление эксплуатации специального объекта (ЗКЦ ОК «ВМС» ВСУ) (в/ч А-2929, г. Севастополь (Верхнесадовое)). • 71-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1921, г. Севастополь). • 537-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1956, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 104-й отдельный передающий радиоцентр (в/ч А-4374, Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с. Зеленогорское). • Академия военно-морских сил имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). - учебно-тренировочный центр морских операций ВМС (в/ч -, г Севастополь). • 1-й дивизион учебных кораблей АВМС имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). - № U540 «Чигирин» - учебный катер пр. УК-3 (1984). - № U541 «Смела» - учебный катер пр. УК-3 (1985). - № U542 «Новая Каховка» - учебный катер пр. УК-3 (1986). • Научно-иследовательский центр ВСУ «Государственный океанариум» (в/ч А-1845, г. Севастополь). - № U701 «Почаев» - морской водолазный бот пр. 535 (1975). - № U860 «Каменка» - морская самоходная сухогрузная баржа пр. 431ПУ (водолазное судно (1957)). • 37-й отдельный полк связи и управления (в/ч А-4416, г. Севастополь). • Центр навигации, гидрографии и гидрометеорологического обеспечения (в/ч А-3319, г. Севастополь). - № U635 «Сквира» - гидрографический промерный бот пр. 1896 (1976). - № U659 «МГК-1877» - малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). - № U662 «МГК-1889» - малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). • 10-я морская авиационная бригада (в/ч А-1100, Автономная республика Крым, Сакский р-н, пгт. Новофедоровка) (1 Бе-12ПС, 1 Ан-24Т, 1 Ан-2; 2 Ми-14, 5 Ка-27ПЛ, 4 Ка-27ПС/Е, 3 Ка-29ТБ, 3 Ми-8МТ). • 26-й морской радиотехнический отряд особого назначения (в/ч А-4368, г. Севастополь). • 191-й учебный центр ВМС ВСУ (в/ч А-4591, г. Севастополь). • 36-я отдельная механизированная бригада береговой обороны (в/ч А-2320, Автономная республика Крым, Симферопольский р-н, с. Перевальное). - 1-й отдельный батальон морской пехоты (в/ч А-2272, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - 501-й отдельный батальон морской пехоты (в/ч А-0669, Автономная республика Крым, г. Керчь). • 406-я отдельная бригадная артиллерийская группа (в/ч А-1743, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 85-й отдельный стационарный береговой ракетный дивизион (в/ч А-2290, г. Севастополь (Гончарное)). • 25-й отдельный мобильный береговой ракетный дивизион (в/ч А-2291, г. Севастополь (Фиолент)). • Центр оперативного (боевого) обеспечения (в/ч А-3835, Автономная республика Крым, г. Бахчисарай). • 222-й отдельный автомобильный батальон (в/ч А-2904, Автономная республика Крым, г. Бахчисарай). • 174-я база вооружения (в/ч А-4068, г. Севастополь). • 51-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-2327, Автономная республика Крым, г. Феодосия (Щебетовка)). • 46-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-1727, Автономная республика Крым, г. Белогорск). • 257-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4290, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 258-й объединенный склад артиллерийского, минно-торпедного и инженерного вооружения (в/ч А-2157, Автономная республика Крым, Сакский р-н, с. Наумовка). • 114-й артиллерийский склад боеприпасов (в/ч А-2234, Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с. Межгорье). • Отдельная ракетная техническая часть (в/ч А-2091, Автономная республика Крым, пгт Черноморское). • 531-я база хранения и ремонта средств связи (в/ч А-4480, г. Севастополь). • 6553-я база измерительной техники (в/ч А-3360, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 47-й объединенный центр обеспечения (в/ч А-2760, Автономная республика Крым, г. Симферополь + г. Севастополь + Автономная республика Крым, г. Джанкой). • 128-й объединенный центр обеспечения (в/ч А-4486, г. Севастополь). • Н-ский морской разведывательный пункт (в/ч А-3343, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). • Н-ский центр криптографической и технической защиты информации (в/ч А-3346, г. Севастополь). • Н-ский автоматизированный центр передачи и обработки информации (в/ч А-2398, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • Н-ский объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4474, Автономная республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Машино). • 13-й фотограмметрический информационный Краснознаменный центр (в/ч А-3674, Автономная республика Крым, г. Симферополь). Центр морских операций (в/ч А-0825, г. Севастополь: • Севастопольская военно-морская база (в/ч А-4408, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U01 «Запорожье» - дизель-электрическая подводная лодка пр. 641 (в/ч А-4430 (1970). • 1-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2295, г. Севастополь (б. Куриная)). - № U153 «Прилуки» - большой ракетный катер пр. 206МР (корвет) (в/ч А-2295/Б (1980)). - № U155 «Приднепровье» - большой ракетный катер пр. 1241Т (Никополь) (корвет) (в/ч А-1750 (1983)). - № U500 «Донбасс» - плавучая м
Равно как и с бениной уголовной шайки.
И те, и другие - редкий пример того, когда к власти приходят уголовники, вот совершенно отпетые уголовники, сроки мотавшие по самым поганым статьям (за которые опускают на зоне), и чт самое печальное, уголовники без тормозов.
И именно по этой причине Владимиру Александровичу денег в Еврпе не дадут, уголовникам не дают денег, так что "держитесь там как нибудь"(С)
Только два политика имеют историю реального успеха строительства супер современного государства на территории советской империи
Простой факт. По большому счету, только два украинских политика имеют историю реального успеха строительства супер современного государства на территории бывшей советской империи.
Об этом знают миллионы грузин. Об этом знают десятки миллионов туристов, хлынувших в Грузию после начала туристического бума, в эту ранее самую бедную и коррумпированную бывшую республику СССР. Древнюю, прекрасную страну с уникально гостепреимными людьми, традициями, климатом, пейзажами.
Об этом знают политики всех стран Запада. Этот факт признают самые последовательные враги свободного развития в Восточной Европе.
Среди десятков миллионов туристов, увидевших это новейшее, без преувеличения, чудо света, были и миллионы украинцев.
После избрания Президентом Украины Владимира Зеленского у украинцев появился выбор. Возможно, в первый и последний раз. Пойти по пути Грузии во времена президентства Михаила Саакашвили, или вновь возвратиться в Восточную Орду, уничтожающую все живое.
Лидеры политической партии Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі, Михаил Саакашвили и Давид Сакварелидзе объявили о решении идти на выборы в Верховну Раду.
Президент Зеленский ещё до объявления своего решения баллотироваться на высший государственный пост в течении нескольких лет показывал чудесную и страшную сказку о том, как можно разорвать заколдованный круг преступной феодальной системы и построить самую привлекательную страну на свете. Эту сказку посмотрели десятки миллионов украинцев и людей в десятках стран мира.
Откуда же родилась задумка этой сказки, как появилась мечта? Появилась бы она, не будь перед этим грузинского чуда? Думаю, ответ лежит на поверхности.
Сейчас Президенту нужна помощь. И кроме его политической силы Слуга народа в новом парламенте должна быть вторая сила, цель которой полностью совпадает с давней мечтой Президента. Единственной такой силой является Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі.
Сейчас у украинцев нет права на еще одну ошибку. Нормальная жизнь, или вечное рабство.
Им бы лучше, если бы он сказал, что Крым - это россия.
Эти боты гораздо хуже путинских. Это циничные, злые, ненавистные, мерзопакостные и всем недовольные людишки. Вши и гниды украинские.
Володя: "Ой, Вовка... что ж ты раньше не сказал, я ж не знал..."
Блин, спасибо зебилам, выбрали тюхтия!
Остынь Вова.