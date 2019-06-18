 Посол Великої Британії в Києві Гоф отримала нагороду від української ЛГБТ-спільноти. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Twitter представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Пабло Матеу.
"Вітаємо посла Великої Британії в Україні Джудіт Гоф з отриманням нагороди від української ЛГБТ-спільноти сьогодні на заході за підтримки посольства Швеції в Україні, МЗС Норвегії, посольства Великої Британії в Україні. Ви стали зразком для наслідування для багатьох українців. УВКБ ООН в Україні чекає приєднання до "КиївПрайд" наступної неділі", - йдеться в повідомленні Пабло Матеу.
"Вище понад усе - бути вірним самому собі", - цитує слова Джудіт Гоф на отриманні нагороди посол Канади в Україні Роман Ващук.
У 2017 році Джудіт Гоф була присутня на "Марші рівності" в Києві.
Щорічно з 2012-го року відбувається "КиївПрайд-тиждень".
Цього року він почався 16 червня і закінчується 23 червня "Маршем рівності" – завершальною акцією. Організатори очікують 10000 учасників. Очікується, що протягом літа і осені організації ЛГБТ проведуть також свої заходи в Запоріжжі, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Харкові, Кривому Розі.
За даними рейтингу, який склала правозахисна група ILGA-Europe, Україна посідає тридцять п'яте місце серед 49 країн Європи в галузі захисту прав ЛГБТ спільноти
15 червня о 20:30 ·
Швеція та Данія - чудові країни. На жаль шведське та данське посольства в Україні за головну мету вбачають провадження агресивної гомопропаганди.
Посли беруть участь у всіх маніхейських акціях, фінансують громадські організації, які агітують за виродження, нацьковують українську владу та поліцію на християн, які не бажають робити операції по зміні статі.
Вчора хлопці й дівчата з Братства, Традиції й порядку, Невідомого патріота пікетували обидва посольства аби нагадати їм, що на прапорах їхніх країн зображені хрести - символи нашої віри, а не посольського сатанізму.
Втім, можливо, посли й не зовсім винні. Вони слідують лінії шведської «лютеранської» «церкви», яка впала в страшний гріх і давно відійшла від Христа.
Будемо сподіватися, що шведи, з якими нас так багато пов'язує, знайдуть в собі сили повернутися до пієтизму Карла ХІІ, а ще краще до католицизму Урбана ІІ.
кажешробиш"...
PPS Ще якихось сто років тому у дипломатів були абсолютно інші заходи та розваги. А зараз ми маємо по-чорному жартувати, щоб не казитись. Тому, що нічого новітнього у цьому немає - це, власне кажучи, саме те, що було, коли
конавзакінчувався pax romana. Зажерлось людство, його "золотий мільярд", чи дідько знає що!
В этом году я ещё раз "парадом" Прайду или уже не прайду"?..
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Ради очистки дороги для двух иностранньіх лесбиянок, Йованович и Гоф, аваковские вертухаи бросили в автозаки несколько десятков граждан Украиньі и вьівезли в полицайские отделения, чтобьі дегенератьі могли свободно отравлять общество и ликвидация населения прошла по планам глобализаторов.
ковирялкугероя.