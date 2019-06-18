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Все про:ЛГБТ-спільнота (153) Гоф Джудіт (43)

 Посол Великої Британії в Києві Гоф отримала нагороду від української ЛГБТ-спільноти. ФОТО

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф отримала нагороду від української ЛГБТ-спільноти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Twitter представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Пабло Матеу.

"Вітаємо посла Великої Британії в Україні Джудіт Гоф з отриманням нагороди від української ЛГБТ-спільноти сьогодні на заході за підтримки посольства Швеції в Україні, МЗС Норвегії, посольства Великої Британії в Україні. Ви стали зразком для наслідування для багатьох українців. УВКБ ООН в Україні чекає приєднання до "КиївПрайд" наступної неділі", - йдеться в повідомленні Пабло Матеу.

Посол Великої Британії в Києві Гоф отримала нагороду від української ЛГБТ-спільноти 01

"Вище понад усе - бути вірним самому собі", - цитує слова Джудіт Гоф на отриманні нагороди посол Канади в Україні Роман Ващук.

У 2017 році Джудіт Гоф була присутня на "Марші рівності" в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві

Щорічно з 2012-го року відбувається "КиївПрайд-тиждень".

Цього року він почався 16 червня і закінчується 23 червня "Маршем рівності" – завершальною акцією. Організатори очікують 10000 учасників. Очікується, що протягом літа і осені організації ЛГБТ проведуть також свої заходи в Запоріжжі, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Харкові, Кривому Розі.

За даними рейтингу, який склала правозахисна група ILGA-Europe, Україна посідає тридцять п'яте місце серед 49 країн Європи в галузі захисту прав ЛГБТ спільноти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132759
 
 
 Топ коментарі
 
Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 8322Дмитро Корчинський
15 червня о 20:30 ·

Швеція та Данія - чудові країни. На жаль шведське та данське посольства в Україні за головну мету вбачають провадження агресивної гомопропаганди.
Посли беруть участь у всіх маніхейських акціях, фінансують громадські організації, які агітують за виродження, нацьковують українську владу та поліцію на християн, які не бажають робити операції по зміні статі.
Вчора хлопці й дівчата з Братства, Традиції й порядку, Невідомого патріота пікетували обидва посольства аби нагадати їм, що на прапорах їхніх країн зображені хрести - символи нашої віри, а не посольського сатанізму.

Втім, можливо, посли й не зовсім винні. Вони слідують лінії шведської «лютеранської» «церкви», яка впала в страшний гріх і давно відійшла від Христа.
Будемо сподіватися, що шведи, з якими нас так багато пов'язує, знайдуть в собі сили повернутися до пієтизму Карла ХІІ, а ще краще до католицизму Урбана ІІ.
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Как может нормальный человек быть толерантвным к пропаганде извращений ? Его можно заставить как это сделали в западных странах , но при свободе которая еще есть в Украине люди сопротивляются .
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Извращенцы уже друг другу медали вручают. А тут напишешь йух или срака и тебя сразу банят. За курение травы садят в тюрьму, за выпивание спирта и водки тебя садят на коня. Дожили мля. маразматики везде
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Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 8322Дмитро Корчинський
15 червня о 20:30 ·

Швеція та Данія - чудові країни. На жаль шведське та данське посольства в Україні за головну мету вбачають провадження агресивної гомопропаганди.
Посли беруть участь у всіх маніхейських акціях, фінансують громадські організації, які агітують за виродження, нацьковують українську владу та поліцію на християн, які не бажають робити операції по зміні статі.
Вчора хлопці й дівчата з Братства, Традиції й порядку, Невідомого патріота пікетували обидва посольства аби нагадати їм, що на прапорах їхніх країн зображені хрести - символи нашої віри, а не посольського сатанізму.

Втім, можливо, посли й не зовсім винні. Вони слідують лінії шведської «лютеранської» «церкви», яка впала в страшний гріх і давно відійшла від Христа.
Будемо сподіватися, що шведи, з якими нас так багато пов'язує, знайдуть в собі сили повернутися до пієтизму Карла ХІІ, а ще краще до католицизму Урбана ІІ.
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Лео Кот Інколи Корчинський щось нормальне каже.Але тут він виступає на стороні московських уйопків.В православній вірі,яку він так пропагує ,завжди були гомовідносини.Також були патріархальні браки між служителями церкви,чоловіками.Я вже не кажу,про педофілію.
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Oni chuzie i unas Latvija priezgjajut, a mesnix pochti nevidno! Oni tak dengi i politicheskoe zarabativajut, da i mozet i sami geneticheski bolnie... Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 3354
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А Вазелину, чего не дали? хм?? а слабо догадаться??(почему не дали??) по тому и не дали!!что украину ,,дамой лёгкого поведения"назвал!!(как бы по ихним понятиям) а вот тыкает таки не туда!!(куда надо) в клавиши рояльные!! Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 9140 Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 7267
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Нажаль, українське суспільство дуже архаічне та нетолерантне до ЛГБТ, тому тут потрібно років 50 кропіткої просвітницької роботи.
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Как может нормальный человек быть толерантвным к пропаганде извращений ? Его можно заставить как это сделали в западных странах , но при свободе которая еще есть в Украине люди сопротивляются .
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Oni svobodu podelovajut pod sebja, oni prosto svojo geneticheskoe zabalevanie vistavljaut na pokaz...
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"50 кропіткої просвітницької роботи"? Як казав Ляшко на відомому відео "Боря, ти щось не те кажеш робиш"...
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Тебе мабуть вже просвітили у всі дірки, голубєц-просвітник ти наш.
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Нарешті тема ЛГБТ-поєднала непримеренних порохоботів і ********! Ненависть до третьої сторони виявилася точкою дотику !
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... сегодня на мероприятии... А Шо былА за мЄрАприятия, пАзвольте АсвЄдАмЦА?... Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 883 Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 6142
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Извращенцы уже друг другу медали вручают. А тут напишешь йух или срака и тебя сразу банят. За курение травы садят в тюрьму, за выпивание спирта и водки тебя садят на коня. Дожили мля. маразматики везде
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Izvini, neznaju anglijskiji, da i ruSSkiji znakom s vremjon okupaciji Latvija, strtanoi *****-roSSiji, toest predshestveniki tepereshnoi *****-racijoi putina Xy*la, kotoraja okupirovala Ukrainskiji Krim.
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А какая хоть награда то? Бриллиантовый ...типа космического корабля "Союз" - уменьшенный макет, конечно, и без солнечных батарей, чтобы в быту сгодился?
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Та таке.Статуетка якась.Але зі стразіками,і кнопочка якась збоку.Непрактічна вєщь.
Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 5205
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PS Якраз вона знайде у своєму хазяйстві, куди засовувати.
PPS Ще якихось сто років тому у дипломатів були абсолютно інші заходи та розваги. А зараз ми маємо по-чорному жартувати, щоб не казитись. Тому, що нічого новітнього у цьому немає - це, власне кажучи, саме те, що було, коли конав закінчувався pax romana. Зажерлось людство, його "золотий мільярд", чи дідько знає що!
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Я так понимаю процент гомосексуалистов невелик . На чьи деньги они проводят парады и свои пропагандосские мероприятия ? Журналистам лень проводить расследование ?
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Комитет 300 - в рамках регулирования численности человечества. И не все журналисты - самоубийцы. Некоторым хочется жить. И жить сытно.
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И ради Бога, не называйте свои извращенные походы *прайдом* или Киевом. Прайд ето львиная или кошачья семья вместе с самцами, самками и детьми, а Киев ето столица Укрианы а притон больных извращенцев.
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Та то ты в тему не въехал. Причем ту кошачья семья? Это они вопросом задаются
В этом году я ещё раз "парадом" Прайду или уже не прайду"?..
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Как уже задолбали эти жопники !!! Ну сколько можно о них , зачем пропаганда ???
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Прям страшно подумать, что это за награда от украинского ЛГБТ-сообщества. Случайно не такой же самый предмет автоматический, что Валентине Терешковой за полёт космический марсиане подарили?
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Ну и хорошо. Вручили и вручили. Пусть ходят парадами. Не обращайте внимания.
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Так людей жаба давит, они себе тоже такую "награду" хотят получить... Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 6637 Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 6637 Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 6637
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Пересадив сало з свого пуза на жінчину сраку ?
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Влияние иностранцев на внутреннюю жизнь есть нарушение суверенитета, второго слова в конституции.

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Ради очистки дороги для двух иностранньіх лесбиянок, Йованович и Гоф, аваковские вертухаи бросили в автозаки несколько десятков граждан Украиньі и вьівезли в полицайские отделения, чтобьі дегенератьі могли свободно отравлять общество и ликвидация населения прошла по планам глобализаторов.

Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 2939
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Якщо вчитатись,то посольства Швеції,Норвегії і Британії подарували якусь хрінь старій лесбійці на прощання,адже зараз посол Великобританії-Мелінда Сіммонс.Який взагалі зараз статус у цієї Гоф ?
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Ого!, далеко підемо, якщо підераси вже нагороди роздають. Сиділи б тихо зі своєю хворобою, так ні, виставляють своє каліцтво на світ божий як люди нормальні Скоро на вулицях гоміки будуть відкрито в жопи дутись, залучаючи. так сказати, народ до своєі "субкультури". Моя бабця колись казала:"Пес хвіст має щоб своє соромітство прикривати". А ці хворі на голову таке на люди виносять. Ні, щоб займатись своіми "справами", як нормальні люди, там, де іх ніхто не бачить, таки ім потреба велика щоб всі знали які вони "особливі".
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Шо ему подарили - резиновый член, или резиновую жопу? Запретить ********* в Украине!
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Ого!, далеко підемо, якщо підераси вже нагороди роздають. Сиділи б тихо зі своєю хворобою, так ні, виставляють своє каліцтво на світ божий як люди нормальні Скоро на вулицях гоміки будуть відкрито в жопи дутись, залучаючи. так сказати, народ до своєі "субкультури". Моя бабця колись казала:"Пес хвіст має щоб своє соромітство прикривати". А ці хворі на голову таке на люди виносять. Ні, щоб займатись своіми "справами", як нормальні люди, там, де іх ніхто не бачить, таки ім потреба велика щоб всі знали які вони "особливі".
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Почему это должна выделяться социальная группа по способу и месту получения удовольствия и удовлетворения? Зачем этой группе особые права и защита силовых структур? Это противоестественно. Попахивает фашизмом. Все знают про стабильный процент таких людей в обществе. Украина не выделяется каким-то особым способом по их дискриминации. Их демонстрации и пропаганда выглядят как провокации. Давайте соберемся по принципу что у нас шишка на лбу и заявим о том, что нас дискриминируют. Дайте мне жениться на том, у кого тоже шишка. Нету таких? Давайте продемонстрируем как класно быть с шишкой на лбу. Нету таких? Давайте сделаем им шишки и нас станет больше. Будет выбор, станет свободней. Пускай живут как им приходится, но не нарушают законы и традиционное развитие общества. Это не тот вариант, когда нужно заявлять о своей исключительности. Не нужно в этом случае нагло давить на общество. Ждите терпеливо, когда общество эволюционно будет менять своё отношение и подходы и вам воздастся. Это ненормальный вид солидарности с Европой или остальным миром.
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дежидация и ************* спасет неньку украину
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Украина - это одна большая серая масса. И ни дай бог кто то из нее выделяется
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПосол Великої Британії в Києві Гоф отримала нагороду від української ЛГБТ-спільноти. ФОТО
 
 
 
 
 
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