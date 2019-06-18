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Все про:журналістика (811) свобода слова (185)

 Комітет захисту журналістів закликав Зеленського зробити свободу преси пріоритетною

Комітет захисту журналістів закликав президента України Володимира Зеленського зробити свободу преси пріоритетною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Комітету до глави Української держави.

"В останні роки кілька українських журналістів зіткнулися з репресивними атаками за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи преси в країні", - говориться в зверненні.

Зокрема, в організації зазначили, що неодноразово закликали українську владу провести ретельне і незалежне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, якого 20 липня 2016 року підірвали у власному автомобілі в центрі Києва, і притягнути винних осіб, включно з організаторами, до відповідальності.

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"Поточна безкарність у вбивствах журналістів створює негативний вплив на пресу країни, особливо серед журналістів, що займаються потенційно чутливими і спірними питаннями", - додали в Комітеті.

Крім того, організація закликала звільнити керівника бюро російського державного інформаційного агентства "РИА-Новости" в Києві Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді.

Також Комітет захисту журналістів закликав президента використовувати всі можливі важелі впливу для звільнення позаштатного журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва, який вже два роки перебуває в полоні бойовиків на Донбасі, а також українського політв'язня, кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, якого незаконно засудили в Росії до 12 років за "шпигунство".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132757
 
 
 Топ коментарі
 
Кроме того, организация призвала освободить руководителя бюро российского государственного информационного агентства "РИА-Новости" в Киеве Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене.Источник: https://censor.net.ua/n3132757

Короче пошли они нах...
Им похер даже если бы в Киеве появились раше-танки...
Главное что бы журно-шлюхи могли бы снимать об этом репортажи без ограничений...
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Какие призывы и к чему? Мертвечук на кацапские деньги скупает телеканалы, но про это стараться не замечать...
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А ну-ка про "Прямой" канал поподробней? Про "5" - мы в курсе!
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Що дивно, ні канали мертвечука я не дивлюсь, ні канали Пороха, ні канали інших олігархів. Чому? У мене немає телевізора) хоча грішу переглядами Антизомбі та ГО на ютубі щопонеділка та щоп'ятниці. То може це справа вибору? У нас 10% готові голосувати за мертвечука тому-що дивляться його канали, чи вони дивляться його канали, тому-що готові голосувати за нього? Я думаю- друге. Без аудиторії телеканали перетворюються на білий шум, що лише займає частоту.
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Кроме того, организация призвала освободить руководителя бюро российского государственного информационного агентства "РИА-Новости" в Киеве Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене.Источник: https://censor.net.ua/n3132757

Короче пошли они нах...
Им похер даже если бы в Киеве появились раше-танки...
Главное что бы журно-шлюхи могли бы снимать об этом репортажи без ограничений...
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Кроме того, организация призвала освободить руководителя бюро российского государственного информационного агентства "РИА-Новости" в Киеве Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене.))))))))))))

Так вы чего добиываетесь "независимые..демократические борзописцы")))) А не пойти ли вам, сепары, науйх...или сразу в Ростов!!!
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Пікет в Рівному вже забутий ? Як там штрафи по адмінпротоколам , оплочені ? Так то ж не журналісти ! А , ну то й добре .
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опять журнашлюшки медведчуковские вракоаналы защищать вылезли?
забрать лицензии у этих рашистских помоек :112,ньюсваны,наши,г+г---это и будет СВОБОДА СЛОВА, а не как было СВОБОДА ЛЖИ И ПРОПАГАНДЫ!
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"Он так сказал не потому что идиот , а потому что он последовательный ! " - ответили избирательницы Зе .
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A сейчас она несвободна ? Пять лет гавнопомойки типа Г+Г поливали дерьмом единственное про-украинское правительство страны за всю историю. И таки добились своего: националисты и патриоты теперь не у власти.
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А может надо было просто не воровать? Если "оборонпром" замяли, это не значит что все про это забыли! А что по расследованиям пяти лет на Майдане? Или это телеканалы не давали Юрику и Петру найти настоящих провокаторов и убийц? А сколько посадили казнокрадов? Или это тоже каналы виноваты?
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А может не надо было восстанавливать армию, госбезопасность, подписывать ассоциацию с ЕС ? Просто оставить русским их "малороссию" и "новороссию". Сейчас бы везде были русские народные республики, во главе с Гепой, Вилкулом, Трухановым и проч.
Наверное, так и надо. Чтобы из всех этих городов бежали 70% населения. Чтобы зелебобики побирались по помойкам. Чтобы на их пустые головы летели российские грады. Чтобы Бес забрал их на подвал и отрезал им бейцы, как тем солдтатам ВСУ которых подштанцы захватили в плен.

Ты, это, пеши. Не останавливайся. Про свинарчуков на этот раз ничего не сказал, а зря. Куратор накажет за такой прокол.
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Комитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать свободу прессы приоритетной - Цензор.НЕТ 4056

@moskvitsch
In Russia's biggest newspaper, war correspondent Steshin presents his view of Ukrainian history: There are no Ukrainians, these are Russians who lost their national identity, they are brain-damaged slaves ("mankurty"), blablabla.

Комитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать свободу прессы приоритетной - Цензор.НЕТ 571
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Да, я знаю; "КП" - это для самой тупой рассеянской быдломассы. То что у "КП" на страницах - то является государственной политикой. 8-я армия ВС РФ топчется на границе, ждёт приказа.
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Не гони беса! Все сворачивать на войну и агентов Москвы - это пройденный этап и 25% его максимальный итог! Комитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать свободу прессы приоритетной - Цензор.НЕТ 7678 Всего хорошего!
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Да зачем вас, бесов, гонять ? Вас надо было просто топить в парковых сортирах, как с сепарами делали в Харькове, в 2014-м году.
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Яскравий приклад роботи роботи кремлівської пропаганди "враг нє м Москве,а в Києвє" , "спершу нам треба побороти корупцію" , "нужно повисіть уровєнь жизні здєсь, чтоби вєрнуть тєріторіі".
Вам смішно від виразу "агент Кремля" ? Мені-ні. Бо я точно знаю,що крім усіх відомих Медведчука,Бойка,Шарія є купа їнших,з депутатськими,журналістськими, посвідченнями,і без.
І посвідчення антикорупціонера насправді в цій роботі-найзручніше.
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"...Именно со второй половины 2015 года началась настоящая и планомерная информационная война. Тогда стали появляться различные разделяющие мемы и прочие внешние признаки ведения войны такого характера. Начальный период был обусловлен тем, что противник методично и скрупулезно провел разведку информационного поля битвы. Были установлены каналы поступления информации, их влияние на ту или иную целевую категорию населения, общий охват и другие, чисто технические характеристики, составившие исходные данные для дальнейшей информационной атаки.
После этого, все эти каналы были разбиты по приоритетам и с ними началась работа с целью перехвата контроля над ними. Когда это было выполнено, на поле боя выдвинулись специально подготовленные информационные гладиаторы с украинскими паспортами, которые прикрывались журналистскими удостоверениями и вывесками типа «гражданских организаций», которые взрывным образом стали плодиться именно в этот период. Как мы теперь знаем, большая их часть прикидывалась «антикоррупционерами» для того, чтобы обезопасить себя в случае пресечения их диверсионной деятельности. Тогда бы они на весь мир выли о том, что в стране душат борцов с коррупцией. Кстати, кто-то их сейчас видит? Они уже всю коррупцию побороли до апреля? Если кто увидит записных коррупционеров, не поленитесь, возьмите палку и аккуратно потолкайте их, дабы установить, живы они или уже нет. По крайней мере, никаких публичных признаков жизни они не подают.

И вот противник начал активную фазу информационного вторжения, самую действенную, но и самую для него опасную. А в ответ - полная тишина. На поле битвы оказалась всего одна армия и ей просто некому было противостоять.
Сейчас уже точно можно сказать, что это была самая большая ошибка Пороха. Он не придавал этому значения и считал, что большая часть населения понимает лозунги о ЕС, НАТО, томосе, безвизе и прочем так, как это бы восприняли в стране, абсолютно не деформированной вражеской пропагандой. А случилось это потому, что у него не было обратной связи с фундаментом своей поддержки. «Коммуницировали» этот канал бездарные, тупые и хамоватые люди, которые это делают и сейчас..."https://defence-line.org/2019/06/skrytyj-vybor-chast-2/
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"Гладиаторов с украинскими паспортами" нужно аккуратный список держать. Режим этот паскудный рухнет неизбежно - просто обанкротится, потому что денег им никто не даст. После чего с гладиаторов будет спрос, как с Геббельса.
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почему ты так уверен в том, что "воровали"? журналюги сказали? да?
ты - их жертва. и тебе комфортно в этой роли.
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По-моему, он просто лахтинский тролль с методичкой. Правда, из методички пропали "свинарчуки". Видимо, судебное разбирательство чревато провалом.
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Приоритетнее чего - обороны, медицины...
Раньше их этот вопрос не тревожил? Комитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать свободу прессы приоритетной - Цензор.НЕТ 4448 Комитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать свободу прессы приоритетной - Цензор.НЕТ 9385
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Только цензура уже вводиться! Смеяться над зелибобой низзя!
Жопу зехидранту вылизывать можно. Но скрины удаленных остаються.
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ведется компания по блогерам, которые критикуют Зебила....
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Комитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать свободу прессы приоритетной - Цензор.НЕТ 8189

@History_Ukraine

Розстріляна і знищена родина Крушельницьких. Це фото стало символом знищення окупантами української інтелігенціїКомитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать свободу прессы приоритетной - Цензор.НЕТ 3628
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Приоритет свободы должен быть для бизнеса,без заоблачных налогов,диких штрафов,взяточников проверяльщиков и вымогателей крышевателей,а журналюшки у нас и так свободны от всего,и от совести в том числе.
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Куди вже вільніше. Серуть безкарно на голови кому завгодно .В цивілізованих країнах вже б на смітниках шкуринки збирали,або в тюрмі сиділи за держзраду.
Ось герб для НСЖУ є підходящий :
Комитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать свободу прессы приоритетной - Цензор.НЕТ 6031
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я не пойму, какая в Украине Не свобода прессы?.... или они хотят дать возможность прокацапским каналам проводить пропаганду ********** интересов без страха и наказания?.....
ну, если посмотреть, как при Зебиле всякая нечисть лезет в Украину и враги занимают ведущие посты, то удивляться в принципе нечему...(
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Це ті журналісти, які вилизували 5 років дупу Пепи, тепер згадали, що кони "нізавісімиє"?
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Ага, особенно "журнашлюх" НьюсВан Мертвечук ТВ 1, 112 УА Мертвечук ТВ 2, и теперь ещё ЗИК Мертвечук ТВ 3..................................карманные мартышки Мертвечука и Путлера.
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В Украине журналистов нет. Есть только журношлюхи.
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