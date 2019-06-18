 Комітет захисту журналістів закликав Зеленського зробити свободу преси пріоритетною

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Комітету до глави Української держави.
"В останні роки кілька українських журналістів зіткнулися з репресивними атаками за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи преси в країні", - говориться в зверненні.
Зокрема, в організації зазначили, що неодноразово закликали українську владу провести ретельне і незалежне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, якого 20 липня 2016 року підірвали у власному автомобілі в центрі Києва, і притягнути винних осіб, включно з організаторами, до відповідальності.
"Поточна безкарність у вбивствах журналістів створює негативний вплив на пресу країни, особливо серед журналістів, що займаються потенційно чутливими і спірними питаннями", - додали в Комітеті.
Крім того, організація закликала звільнити керівника бюро російського державного інформаційного агентства "РИА-Новости" в Києві Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді.
Також Комітет захисту журналістів закликав президента використовувати всі можливі важелі впливу для звільнення позаштатного журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва, який вже два роки перебуває в полоні бойовиків на Донбасі, а також українського політв'язня, кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, якого незаконно засудили в Росії до 12 років за "шпигунство".
Короче пошли они нах...
Им похер даже если бы в Киеве появились раше-танки...
Главное что бы журно-шлюхи могли бы снимать об этом репортажи без ограничений...
Так вы чего добиываетесь "независимые..демократические борзописцы")))) А не пойти ли вам, сепары, науйх...или сразу в Ростов!!!
забрать лицензии у этих рашистских помоек :112,ньюсваны,наши,г+г---это и будет СВОБОДА СЛОВА, а не как было СВОБОДА ЛЖИ И ПРОПАГАНДЫ!
Наверное, так и надо. Чтобы из всех этих городов бежали 70% населения. Чтобы зелебобики побирались по помойкам. Чтобы на их пустые головы летели российские грады. Чтобы Бес забрал их на подвал и отрезал им бейцы, как тем солдтатам ВСУ которых подштанцы захватили в плен.
Ты, это, пеши. Не останавливайся. Про свинарчуков на этот раз ничего не сказал, а зря. Куратор накажет за такой прокол.
@moskvitsch
In Russia's biggest newspaper, war correspondent Steshin presents his view of Ukrainian history: There are no Ukrainians, these are Russians who lost their national identity, they are brain-damaged slaves ("mankurty"), blablabla.
Вам смішно від виразу "агент Кремля" ? Мені-ні. Бо я точно знаю,що крім усіх відомих Медведчука,Бойка,Шарія є купа їнших,з депутатськими,журналістськими, посвідченнями,і без.
І посвідчення антикорупціонера насправді в цій роботі-найзручніше.
После этого, все эти каналы были разбиты по приоритетам и с ними началась работа с целью перехвата контроля над ними. Когда это было выполнено, на поле боя выдвинулись специально подготовленные информационные гладиаторы с украинскими паспортами, которые прикрывались журналистскими удостоверениями и вывесками типа «гражданских организаций», которые взрывным образом стали плодиться именно в этот период. Как мы теперь знаем, большая их часть прикидывалась «антикоррупционерами» для того, чтобы обезопасить себя в случае пресечения их диверсионной деятельности. Тогда бы они на весь мир выли о том, что в стране душат борцов с коррупцией. Кстати, кто-то их сейчас видит? Они уже всю коррупцию побороли до апреля? Если кто увидит записных коррупционеров, не поленитесь, возьмите палку и аккуратно потолкайте их, дабы установить, живы они или уже нет. По крайней мере, никаких публичных признаков жизни они не подают.
И вот противник начал активную фазу информационного вторжения, самую действенную, но и самую для него опасную. А в ответ - полная тишина. На поле битвы оказалась всего одна армия и ей просто некому было противостоять.
Сейчас уже точно можно сказать, что это была самая большая ошибка Пороха. Он не придавал этому значения и считал, что большая часть населения понимает лозунги о ЕС, НАТО, томосе, безвизе и прочем так, как это бы восприняли в стране, абсолютно не деформированной вражеской пропагандой. А случилось это потому, что у него не было обратной связи с фундаментом своей поддержки. «Коммуницировали» этот канал бездарные, тупые и хамоватые люди, которые это делают и сейчас..."https://defence-line.org/2019/06/skrytyj-vybor-chast-2/
ты - их жертва. и тебе комфортно в этой роли.
Раньше их этот вопрос не тревожил?
Жопу зехидранту вылизывать можно. Но скрины удаленных остаються.
@History_Ukraine
Розстріляна і знищена родина Крушельницьких. Це фото стало символом знищення окупантами української інтелігенції
Ось герб для НСЖУ є підходящий :
ну, если посмотреть, как при Зебиле всякая нечисть лезет в Украину и враги занимают ведущие посты, то удивляться в принципе нечему...(