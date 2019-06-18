 Комітет захисту журналістів закликав Зеленського зробити свободу преси пріоритетною

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Комітету до глави Української держави.

"В останні роки кілька українських журналістів зіткнулися з репресивними атаками за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи преси в країні", - говориться в зверненні.

Зокрема, в організації зазначили, що неодноразово закликали українську владу провести ретельне і незалежне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, якого 20 липня 2016 року підірвали у власному автомобілі в центрі Києва, і притягнути винних осіб, включно з організаторами, до відповідальності.

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"Поточна безкарність у вбивствах журналістів створює негативний вплив на пресу країни, особливо серед журналістів, що займаються потенційно чутливими і спірними питаннями", - додали в Комітеті.

Крім того, організація закликала звільнити керівника бюро російського державного інформаційного агентства "РИА-Новости" в Києві Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді.

Також Комітет захисту журналістів закликав президента використовувати всі можливі важелі впливу для звільнення позаштатного журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва, який вже два роки перебуває в полоні бойовиків на Донбасі, а також українського політв'язня, кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, якого незаконно засудили в Росії до 12 років за "шпигунство".