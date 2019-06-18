 Зарплата рядового патрульного становить 10 - 13 тис. грн, - Жуков

Про це розповів начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков в ефірі телеканалу ZIK, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз зарплата патрульного поліцейського в Києві становить 13 тис. гривень, в Одесі та інших містах-мільйонниках - 12 тис., а в інших населених пунктах, де проживає менше мільйона громадян - 10 тис. гривень. Крім цього, спецпідрозділ "ТОР" отримує на 2 тис. більше, ніж рядовий патрульний", - повідомив Жуков.

Що стосується соціального пакету правоохоронців, начальник Департаменту зазначив, що МВС за 2018 рік видало понад 800 квартир співробітникам.

"Зараз ввели нову систему лізингового житла з фінансуванням МВС. Ми можемо взяти квартиру в кредит, а весь відсоток, наприклад, на 20 років, оплачуватиме МВС. Тобто патрульний у Києві може взяти собі квартиру в лізинг і платити за неї не більше 4 тис. гривень. І так само в інших містах України", - підкреслив Жуков.

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