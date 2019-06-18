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Все про:заробітна плата (527) патрульна поліція (885) Жуков Євгеній (22)

 Зарплата рядового патрульного становить 10 - 13 тис. грн, - Жуков

З 2015 року спостерігається тенденція до збільшення заробітної плати рядового складу патрульної поліції. Також МВС впроваджує систему лізингового житла для співробітників.

Про це розповів начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков в ефірі телеканалу ZIK, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз зарплата патрульного поліцейського в Києві становить 13 тис. гривень, в Одесі та інших містах-мільйонниках - 12 тис., а в інших населених пунктах, де проживає менше мільйона громадян - 10 тис. гривень. Крім цього, спецпідрозділ "ТОР" отримує на 2 тис. більше, ніж рядовий патрульний", - повідомив Жуков.

Що стосується соціального пакету правоохоронців, начальник Департаменту зазначив, що МВС за 2018 рік видало понад 800 квартир співробітникам.

"Зараз ввели нову систему лізингового житла з фінансуванням МВС. Ми можемо взяти квартиру в кредит, а весь відсоток, наприклад, на 20 років, оплачуватиме МВС. Тобто патрульний у Києві може взяти собі квартиру в лізинг і платити за неї не більше 4 тис. гривень. І так само в інших містах України", - підкреслив Жуков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132756
 
 
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Какими налогами? Дурость не пишите, не берут с них налоги, как и с ЗСУ
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Все равно зарплата неплохая,а работу свою исполняют плохо, непрофессионально и часто занимаются преступной деятельностью.
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Тогда чего понабирали дебилов, которые по детям шмаляют???
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Разница в ценах и в уровне налогов примерно как и разница в зарплате
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если честно - то мало, но если судить по их работе, то много.
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Так це мало.В Європі поліція дуже добре заробляє.З такою зарплатою корупція буде і надалі.
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Это который на корпоративе отжигал? Помним, помним, как жеж такое забыть
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Так як вони процюють це багато від одна шкода..недоноски.
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МВД купит 13 самолетов Ан-178 .

Министерство внутренних дел Украины купит 13 самолетов Ан-178 украинского производства. Об этом сказал глава ведомства Арсен Аваков во время поездки во Францию на авиасалон Paris Air Show, сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 17 июня.
"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты из украинских и европейских, но без российских комплектующих", - сказал министр.
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Минимум тридцатку при собачачей работе
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І 7000 у доцента національного ВНЗ, який учився 5 років булучи студентом та ще мінімум 3 роки в аспірантурі. Була надія на наукову пенсію, але і ту відібрали. За лікарів вузького профілю типу хірургів із зарплатою у 5000, які училися по 7 років, я взагалі мовчу. І поліцай після 2-х місячних курсів! Країна абсурду!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗарплата рядового патрульного становить 10 - 13 тис. грн, - Жуков
 
 
 
 
 
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