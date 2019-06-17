 ПАРЄ закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару

Про це йдеться в заяві доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи щодо скасування смертної кари Тітуса Корлецяна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.
"Білорусь ще раз показала, що вона не повністю дотримується базових європейських стандартів і застосування смертної кари продовжує перешкоджати розвитку глибших відносин із Радою Європи", - сказав Корлецян.
Він підкреслив, що "незалежно від тяжкості злочину і суспільної зацікавленості в застосуванні пропорційного покарання, європейські демократичні стандарти забороняють застосування смертної кари за будь-яких обставин".
Ця заява стала реакцією ПАРЄ на те, що в Білорусі був засуджений до розстрілу Олександр Жильніков за вбивство трьох осіб.
его надо слушать...
И картинка вам не из такого далекого прошлого...
А потому что можно откупиться, отмазаться
Потому что можно пьяным сесть за руль и потом получить только штраф
Потому что нет верховенства права
Так что я за большие сроки и суровое наказаник
И знаете в Германии вам не дадут срок если задержат пьяной (если вы никого не сбили)
Но если отберут права из-за алкогольного опьянения, придётся пройти 7 кругов ада, чтобы вернуть
И то после паузы
Очень в тонусе держит
Зачем его потом "пожизненно" мучить за продажу белорусов Путину и развал экономики с урезанием свобод и сажанием и убийством аппозиционеров? Лучше его сразу того, этого...
А вести себя как Беларусь и в результате жить как в ЕС - не получается что-то
Да части объектами терроризма становятся развитые страны
Так что, из-за этого не развиваться?
(с)
У себя не хочешь предложить ввести?
Скоро аншлюс...
Масква будет решать...
Еспресо @EspresoTV 16 июн.
Аншлюс Білорусі: узгоджено вже 90% документів
https://t.co/In45Nhu6rl
К примеру Брейвик убил 77 человек и сейчас живет лучше, чем многие на свободе.
Пасе идет в попу.