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Все про:Білорусь (785) смертна кара (22)

 ПАРЄ закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликали Білорусь ввести мораторій на смертну кару.

Про це йдеться в заяві доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи щодо скасування смертної кари Тітуса Корлецяна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

"Білорусь ще раз показала, що вона не повністю дотримується базових європейських стандартів і застосування смертної кари продовжує перешкоджати розвитку глибших відносин із Радою Європи", - сказав Корлецян.

Він підкреслив, що "незалежно від тяжкості злочину і суспільної зацікавленості в застосуванні пропорційного покарання, європейські демократичні стандарти забороняють застосування смертної кари за будь-яких обставин".

Ця заява стала реакцією ПАРЄ на те, що в Білорусі був засуджений до розстрілу Олександр Жильніков за вбивство трьох осіб.

Читайте також: Євросоюз засудив чергову смертну кару в Білорусі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132755
 
 
 Топ коментарі
 
Народ Украины призывает Зе скасувать мораторий на смертную казнь в Украине для казнокрадов, коррупционеров и сепаратистов!
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Білорусь правильно робить, вбивцям і катам смерть. Он у Франції, на набережній десятки людей подавили і все о-ля-ля, цінності?, до біса
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Так я только за, чтоб такая картинка повторилась например в Конча-Заспе. Я зато, чтоб у них всё отобрать и поделить!
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Народ Украины призывает Зе скасувать мораторий на смертную казнь в Украине для казнокрадов, коррупционеров и сепаратистов!
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народ знает чего надо...
его надо слушать...
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Елена Голиц - "народ это не организованная масса людей движимая в основном низменными инстинктами...." (из лекций для топ.менеджмента)..

И картинка вам не из такого далекого прошлого... ПАРЄ закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару - Цензор.НЕТ 7234

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Так я только за, чтоб такая картинка повторилась например в Конча-Заспе. Я зато, чтоб у них всё отобрать и поделить!
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В Украине вообще из-за этого моратория и мизерных сроков за преступления преступность зашкаливает. В Америке почему -то есть в ряде штатов смертная казнь, а у нас при такой преступности и войне нет. Нонсенс.Такое впечатление ,что властям выгодна эта преступность.
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Не из-за этого
А потому что можно откупиться, отмазаться
Потому что можно пьяным сесть за руль и потом получить только штраф

Потому что нет верховенства права
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С этим согласна, законы депутатами - бандитами так и пишутся ,чтобы их можно было обойти,они для себя их так и пишут на всякий случай. Но я о другом. Смертная казнь или большие сроки за убийство, например, предотвращают хотя бы рецидивизм, который в Украине сплошь и рядом. Убийца отсидит за преступление 6 лет ,выходит и еще может человек 5 убить,были такие случаи.
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Всегда есть возможность судебной ошибки

Так что я за большие сроки и суровое наказаник

И знаете в Германии вам не дадут срок если задержат пьяной (если вы никого не сбили)
Но если отберут права из-за алкогольного опьянения, придётся пройти 7 кругов ада, чтобы вернуть
И то после паузы

Очень в тонусе держит
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Во всех цивилизованных странах очень большие сроки наказаний за все преступления, а за убийства тем более. В Америке дают или смертную казнь или от 26 лет и до 100 и более. Мы же идем в ЕС, а законы у нас далеки от ЕС и наши власти не особо стремятся их менять,хотя это можно сделать очень просто и быстро и без материальных затрат. Почему? Выгодна преступность и бардак. В такой обстановке лучше красть.
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Конечно выгодна - преступность это один из методов устрашения народа. В 90-х при кучме бандитизм зашкаливал и кучма с олигархами под этот шумок разграбили Украину. Поэтому нужно требовать от Зе, бо казнокрады сами мораторий не отменят. Это должно стать народным движением - иначе никак.
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Я бы это движение расширила - не только за смертную казнь, но и за усиление ответственности за убийства, сейчас с этим вообще беда - дают 6 лет за заказное групповое убийство.Это кошмар, беспредел и обесценивание жизни украинца до уровня плинтуса.
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Какой мораторий, если Бацка уже не хочет переизбираться?
Зачем его потом "пожизненно" мучить за продажу белорусов Путину и развал экономики с урезанием свобод и сажанием и убийством аппозиционеров? Лучше его сразу того, этого...
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Білорусь правильно робить, вбивцям і катам смерть. Он у Франції, на набережній десятки людей подавили і все о-ля-ля, цінності?, до біса
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ну если такими категориями мыслить то и темнокожих для развития экономики запустить надо, и семьи из трех родителей, и много еще чего
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А какими категориями мыслить? Если я хочу жить как в Европе, я веду себя как Европа
А вести себя как Беларусь и в результате жить как в ЕС - не получается что-то
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а что Беларусь, массовых убийств нет как в благополучной Европе. Без понтов страна живет, без понтов, на свои. Экономика при минимальных ресурсах получше украинской
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А вы не знаете как Лукашенко расправлялся со своими политическими оппонентами?
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Массовые убийства кстати бывают и в Штатах где разрешена смертная казнь
Да части объектами терроризма становятся развитые страны
Так что, из-за этого не развиваться?
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А кто такие пасе, пусть в своей гейропе командуют.
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офигеть, рашка убивает людей каждый месяц, при том тех кто без вины, а Беларусь уничтожила одного убийца и давай упрекать.
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Смертная казнь в Норвегии была отменена в 1979 и запрещена конституцией в 2014. Уголовный кодекс 1902 вступивший в силу в 1905 отменил смертную казнь в мирное время. Смертная казнь за военные преступления была отменена в 1979.
(с)
У себя не хочешь предложить ввести?
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ты ляляшка не указывай что мне делать или что мне хотеть или нет, прочти ещё раз что было написано выше и тогда умничай, ой да, ты же из зебиликов - думать же не чем.
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Кстати, не помешало бы, хотя бы в виде исключения. Брейвик получил 21 год тюремного заключения за убийство 77 человек. Сидит в трёхкомнатной камере со спальней, кабинетом и спортзалом, гуляет во внутреннем дворе.
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ПАСЕ любит убийц - рассеян. Зачем возвращаете рашистов в ПАСЕ?
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Пусть США и саудитов призовут, посмотрим как быстро и куда далеко будут посланы.
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уже не имеет значение...
Скоро аншлюс...
Масква будет решать...

ПАРЄ закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару - Цензор.НЕТ 9584 Еспресо‏ @EspresoTV 16 июн.
Аншлюс Білорусі: узгоджено вже 90% документів

https://t.co/In45Nhu6rl

ПАРЄ закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару - Цензор.НЕТ 3130
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что-то мне не верится, это лишние денежные затраты на оккупацию.
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Не секрет, что Европа всегда защищала террористов и убийц, для нее это ценности, убийцы ценнее любых жертв.

К примеру Брейвик убил 77 человек и сейчас живет лучше, чем многие на свободе.
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Мораторий на вылов в Белорусском океане и экспорт в РФ санкционных креветок надо было потребовать... Да и много чего еще
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Почитал некоторые истории, за что казнили там. Я очень добрый человек, но, йоханый бабай, тех кого там казнили, это уже были не люди, только оболочка.
Пасе идет в попу.
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