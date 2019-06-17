 Польща пропонує ЄС продовжити санкції проти Росії на рік, а не на 6 місяців, - Чапутович

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Виступаючи перед польськими журналістами в Люксембургу після засідання Ради ЄС у закордонних справах, він зазначив: "На нашу думку, це була б добра ідея (санкції на 12 місяців – ред.), але побачимо, яким буде остаточне рішення".
Чапутович зауважив, що ініціативу Польщі підтримали балтійські країни. За його словами, якби ЄС прийняв цю пропозицію, то не треба було б кожні пів року повертатися до питання, що діяти з Росією.
Міністр наголосив, що Кремль не змінив своєї поведінки стосовно України, тому необхідна відповідна реакція Євросоюзу.
"Щоразу з’являються якісь нові проблеми. Затримані росіянами моряки перебувають у в’язниці в Москві, а зараз з’явилося питання паспортів. Було б важливо підтримати українські питання, зробити щось важливіше, ніж дотепер", - констатував глава польської дипломатії.
Ще однією пропозицією з боку Польщі є покарання осіб, відповідальних за видачу російських паспортів.
"На нашу думку, це було б добрим рішенням, хоча цей не було предметом поглибленого аналізу. Це питання координуватиметься у столицях країн ЄС, і на нашому рівні, можливо, якісь рішення буде прийнято", - підкреслив Чапутович.
Прийняття політичного рішення стосовно продовження санкцій проти Росії очікується на саміті ЄС 20-21 червня.
Класс! Поздравляю! Это успех!
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потому что клоун тормоз реформ.
То есть не ЕС бы думал как бы им так отреагировать, а Украина бы предлагала конкретные рычаги воздействия на рф
И чтобы это были совместные с Украиной действия
Думаю, у этому придут
Украина стала объектом, спасибо зебилам. а при пете становилась субъектом...
Вот и решили облегчить себе жизнь.
вы у себя в голове разберитесь потом приходите
Ну вот, например, что твой любимьій сРалин ЛИЧНО озвучил:
«В феврале 1946 года цифра потерь в 7 млн человек была опубликована в журнале «Большевик»[13]. В марте 1946 года Сталин в интервью газете «Правда» заявил: «В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял ...Юоколо семи миллионов человек»[14]. »
СЕМЬ МИЛЛИОНОВ .
А когда его обухом промеж глаз, то они «дарует свободу»...
Были войска СССР,которые тот и убрал с Европы . А сравнивать росию и СССР , это тоже , что сравнивать гонорар с гонореей .
Вторую Мировую Войну (1 сентября 1939 - 1 сентября 1945 ) начали Гитлер и Сталин, совместним нападением на Польшу.