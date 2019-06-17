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Все про:Польща (1821) санкції (2306) Чапутович (56)

 Польща пропонує ЄС продовжити санкції проти Росії на рік, а не на 6 місяців, - Чапутович

Польща виступила з ініціативою продовжувати європейські санкції проти Російської Федерації не на шість місяців, як зараз, а на рік.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Виступаючи перед польськими журналістами в Люксембургу після засідання Ради ЄС у закордонних справах, він зазначив: "На нашу думку, це була б добра ідея (санкції на 12 місяців – ред.), але побачимо, яким буде остаточне рішення".

Чапутович зауважив, що ініціативу Польщі підтримали балтійські країни. За його словами, якби ЄС прийняв цю пропозицію, то не треба було б кожні пів року повертатися до питання, що діяти з Росією.

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Міністр наголосив, що Кремль не змінив своєї поведінки стосовно України, тому необхідна відповідна реакція Євросоюзу.

"Щоразу з’являються якісь нові проблеми. Затримані росіянами моряки перебувають у в’язниці в Москві, а зараз з’явилося питання паспортів. Було б важливо підтримати українські питання, зробити щось важливіше, ніж дотепер", - констатував глава польської дипломатії.

Ще однією пропозицією з боку Польщі є покарання осіб, відповідальних за видачу російських паспортів.

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"На нашу думку, це було б добрим рішенням, хоча цей не було предметом поглибленого аналізу. Це питання координуватиметься у столицях країн ЄС, і на нашому рівні, можливо, якісь рішення буде прийнято", - підкреслив Чапутович.

Прийняття політичного рішення стосовно продовження санкцій проти Росії очікується на саміті ЄС 20-21 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132754
 
   
 Топ коментарі
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Поляки тут здраво мыслят. РФ за 6 мес не прекратит войну и не освободит все оккупированные ею земли Украины.
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Макрон сказал, что переговоры Украины с сепаратистами уже ведутся.

Класс! Поздравляю! Это успех!
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Макрон заявил, что Зеленский готов идти на диалог с сепаратистами. Зедеский назвал его слова ошибкой.https://gordonua.com/news/war/makron-zayavil-chto-zelenskiy-gotov-idti-na-dialog-s-separatistami-ukrainskiy-prezident-nazval-ego-slova-oshibkoy-1047805.html
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"Тут есть небольшая ошибка - мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате, остановить огонь. И я не раз это декларировал", - заявил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/makron-zayavil-chto-zelenskiy-gotov-idti-na-dialog-s-separatistami-ukrainskiy-prezident-nazval-ego-slova-oshibkoy-1047805.html
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Зеленский сказал наоборот,что переговоров с сепаратистами не будет. К чему эта ваша брехня?
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Зеленский начинает работать на репутацию семимильными шагами. Начал сдавать интересы Украины на встрече с Макроном. А после встречи отказался от своих слов и выставил Президента Франции дураком. Переговорщик 73-го левела
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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Зеленский в Париже: "Конфликт пора завершать". С*ка, когда-нибудь тебе на лбу поставят тавро: "Война, а не конфликт. Победа, а не капитуляция"
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Для Європи це не війна, а конфлікт. Десь там, за обрієм.
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Ну да. Давай вспомним кто упорно 5 лет войну называл гибридной агрессией, гибридной торговлей и даже АТО но никак не войной и даже вражеское посольство не выставил из страны и не перекрыл границы, чтобы не прекращать торговлю. Ну и как ето называть? И как ето выглядит в глазах европейцев?
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На мой взгляд, было бы классно если бы Украина выходила бы на международную арену с конкретными предложениями к Европе
То есть не ЕС бы думал как бы им так отреагировать, а Украина бы предлагала конкретные рычаги воздействия на рф
И чтобы это были совместные с Украиной действия

Думаю, у этому придут
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ушли. и при зеле не вернутся
Украина стала объектом, спасибо зебилам. а при пете становилась субъектом...
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Польша радует меня своими идеями. Санкций параше не жалеть - санкций параше много, но по-больше!
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отключить бы кацапам свет на год. потом включить - вопрос решен!
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Тумблер в США. Был бы у нас - кацапы бы уже давно освещали себе дорогу в ад светом от своих пылающих пердаков
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да, думаю многие ноют, бизнес для них на первом месте, политическая жизнь в Украине далеко не на первых строках.
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не знаю, как должно быть. Есть как есть. но "очень ноют" - это преувеличение. Если бы у них спросили, то думаю они бы высказались за возврат. Но кипятком никто не ссытся. У них традиционно большой рынок сбыта, и условия существования хорошие
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Во первый русским не отказывали учиться на родном языке. Во вторых - глупо сравнивать разные страны с разными историями и разными совершенно ситуациями. В третьих - от Вас смердит кацапским троллем
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Что значит обучение запрещено? От того, что ты пишешь большими буквами, значимость слов не увеличивается.
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Но это неверная информация, не все обучение на украинском .
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Но я могу, привести пример Прибалтики, эти страны ближе к нам , сильнее историческая связь в недавнем прошлом. Языковая политика тесно переплетена с общей политиком, что в этом удивительного ?
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В россии у русского очень крепкие позиции. Вернее вообще абсолютная монополия. Его не надо подтягивать. Нельзя сравнивать, опять же. Это бесполезные споры.
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Гейропа надеется, что через полгода в Украине все решится в пользу Рашки. Зеклоун уже заявил о встрече с Пу.
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это уже лучше, но я поддерживаю им пожизненно да и с добавкой каждые три месяца.
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Поляки молодцы! Они поняли, что с нашим Зебилом далеко не уедешь и он не будет рвать жопу ради санкций каждые полгода, как это делал Порошенко.
Вот и решили облегчить себе жизнь.
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Финляндия уже была внеблоковой, в 1939 году. Потому в Зимней войне ей пришлось отбиваться самой от "асвабадительнава пахода РККА"
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да в самом начале советско-германского конфликта фины вернулись на прежнюю границу. и не ни на метр дальше... вы как всегда соврали
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Украина член ООН с момента создания ООНы. вы еще и безграмотны
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ну да 50 миллионов положить своих это правильно. нафиг они нужны. вы тоже и все ваши близкие нафиг тоже не нужны...))) скоро передохнете?
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это официальная позиция бессмертного полка и госдумы рф. путя тоже не возражает.
вы у себя в голове разберитесь потом приходите
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набери в гугле слова бессмертный полк. и пи..уй подальше
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Откуда ЧИСЛА?
Ну вот, например, что твой любимьій сРалин ЛИЧНО озвучил:
«В феврале 1946 года цифра потерь в 7 млн человек была опубликована в журнале «Большевик»[13]. В марте 1946 года Сталин в интервью газете «Правда» заявил: «В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял ...Юоколо семи миллионов человек»[14]. »

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ .
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иоптва мать, Украина была и есть не блоковая страна, не катит твоии примеры, кстати Беларусь тоже не блоковая, так что всё ещё в переди.
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Расии очень не нравится когда её будущие жертвы объединяются для обороны. Понимаю.
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про вкл вы не слышали?? пропагандоном служите?
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_Расии очень не нравится когда намеченные жертвы объединяются для обороны. Понимаю. Но на мнение расии - плевать!
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а балтийцам зачем "пАларила" свободу. савецкие точно знали что балтийцы их ненавидят и станут врагами..
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Тактика шакала. Нападать на жертву, когда она ранена, ослабевшая.
А когда его обухом промеж глаз, то они «дарует свободу»...
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вот и вы признали с**я идиотами. **..те мозги своим гусям. здесь не ваши
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Войск росии в ГДР не было . Их РСФСР ,воопше не имела.
Были войска СССР,которые тот и убрал с Европы . А сравнивать росию и СССР , это тоже , что сравнивать гонорар с гонореей .
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Хотя тебя уже отправили в еротическое путєшествіє, но, что б ти бил в в курсе:
Вторую Мировую Войну (1 сентября 1939 - 1 сентября 1945 ) начали Гитлер и Сталин, совместним нападением на Польшу.
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Воюй, русский. Тебе трёх войн мало: Донбасс, Сирия, Венесуэла. Надо ещё.
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Санкции надо ввести , до тех пор пока росия не выполнит все требования ЕС . А не мусолить одно и тоже , каждые полгода . Например США , если что то вводят , то для отмены нужны десятилетия . Например поправка Джексона-Веника .
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПольща пропонує ЄС продовжити санкції проти Росії на рік, а не на 6 місяців, - Чапутович
 
 
 
 
 
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