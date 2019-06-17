 Поліція встановила осіб і місце перебування дикунів, які заїхали на пішохідний міст у Києві, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Кличка.
У повідомленні зазначається: "Друзі! Щодо дикунів на авто, які "додумалися" заїхати на ньому на наш пішохідний міст.
Дякую всім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих "любителів прекрасного". Я відразу переслав фото, звернувся в патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто і місце його фактичного перебування, а також - де зараз автомобіль.
Наразі патрульні встановлюють усіх осіб, які могли бути очевидцями злочину, і просять звернутися в службу 102, щоб допомогти своїми поясненнями притягти порушника до відповідальності.
Дякую патрульним поліцейським! Дякую небайдужим киянам! Це - наше місто і нам про нього піклуватися!"
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві.
Мо, на фуникулёре?
Про ваших "строителей" ничего не хочешь проблеять ?
этот что-ли? Убожество бетонное с жалкими клочками зелени это парк? Да у нас в Кремне (а это по сути провинциальный городок) Приднепровский парк на пять километров растянулся. Мда, разные у нас видать понятия о парках.
Відставний капітан якогось там рангу "бомбив" на жигулях. Хотів щось мені бовкнути про "рузгій город сєбаздуполь", я сказав "разговорчики аццтавить, "тіпс" не дам" і дав кілька команд, які зазвичай капітан дає стерновому. Повіз мовчки.
Біля кожного продмагу алкани просили 10 рублів. Або долар. Або 5 гривень. "У савеццких собственная гордость".
https://www.youtube.com/watch?v=xR2aWi1zvMM&t=305s
А с ним в авто сидело это тело и вело трансляцию в Инстаграм: