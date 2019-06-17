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 Київські новини
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Все про:Кличко (592) міст (213)

 Поліція встановила осіб і місце перебування дикунів, які заїхали на пішохідний міст у Києві, - Кличко

Патрульні поліцейські встановили особу власника авто, яке заїхало на пішохідний міст у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Кличка.

У повідомленні зазначається: "Друзі! Щодо дикунів на авто, які "додумалися" заїхати на ньому на наш пішохідний міст.

Дякую всім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих "любителів прекрасного". Я відразу переслав фото, звернувся в патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто і місце його фактичного перебування, а також - де зараз автомобіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На новому пішохідному мосту в Києві можуть встановити броньоване скло, - КМДА

Наразі патрульні встановлюють усіх осіб, які могли бути очевидцями злочину, і просять звернутися в службу 102, щоб допомогти своїми поясненнями притягти порушника до відповідальності.

Дякую патрульним поліцейським! Дякую небайдужим киянам! Це - наше місто і нам про нього піклуватися!"

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132753
 
   
 Топ коментарі
 
Перевірте, на якому місці він у списку "Слуги народа", ой, точніше "Хуцпи урода"!
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...руснявое, может, приедешь и расскажешь об этом киевлянам? Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 8867 Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 9452
Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 9097
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Интересно, что же ето за ДИКАРИ с номерами Верховной Рады?
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Не, у рады до 1000 номера, а свыше - продаются аваковскими орлами разным выб...кам.
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Туда кроме тротуара хрен доедешь.
Мо, на фуникулёре?
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К чему этот высер из-за поребрика ??
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Помойка у тебя в голове. Православно-коммунистическая!
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Проте ми навчилися успішно мочити рузгіх. І тебе зараз замочимо, генетичне сміття.
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Был в этой мацкве. мелковата, жлобовата. думал что мавзолей с кремлем и собор блаженного поболей будуть. но вяликие они только в телевизоре. волга поменьше днепра, а в переходе над ней цыгане дешманским подобием носков торгуют и прочим мерзким ширпотребом. вообщем так себе мацква.
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Географ куев, то не волга, то мацква река была. Волга в мацкве не текет. Переигрываешь, вата кацапская.
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Тебе то зачем эти блага западной цивилизации, нищеброд?
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...да вон, вся улица ими забита - это они теперь русские...
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...руснявое, может, приедешь и расскажешь об этом киевлянам? Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 9452
Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 9097
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зайва трата енергії - краще б внутрішньою ватою зайнялись.
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вот вы ссылаетесь что кто то что то говорит.... А мы точно знаем как кавказцы и азиаты москвичей строят и валят … Терпите, скоро ваша электронная очередь .
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Парк зарядье -ахаха... А ты видел парк "замкадье"?
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слушай олень , я видел как парк Зарядье в три дня обнесли и в дерьмо превратили ваши ордынцы . Деревья, клумбы ….. все что смогли , то и упёрли, а что не смогли то уничтожили.
Про ваших "строителей" ничего не хочешь проблеять ?
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Самые большие достопримечательности Маасквы ето чечены с автоматами рассекающие на заниженных тачках по улицам и разбегающиеся как куры немногочисленные рюзкие питерасты. Поліція встановила осіб і місце перебування дикунів, які заїхали на пішохідний міст у Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 5929
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Поліція встановила осіб і місце перебування дикунів, які заїхали на пішохідний міст у Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 195
этот что-ли? Убожество бетонное с жалкими клочками зелени это парк? Да у нас в Кремне (а это по сути провинциальный городок) Приднепровский парк на пять километров растянулся. Мда, разные у нас видать понятия о парках.
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Востаннє був у тій довбаній мацкві у 1999 році. Поголовно усі "зубожілі" після дефолту. У комерційних та комісійних магазинах ціни в руплях залишилися додефолтними. Купив дружині кубачинський гарнітур (ріел, не фейк) за 10 баксів. І ще деякі красиві та користі цяцьки.
Відставний капітан якогось там рангу "бомбив" на жигулях. Хотів щось мені бовкнути про "рузгій город сєбаздуполь", я сказав "разговорчики аццтавить, "тіпс" не дам" і дав кілька команд, які зазвичай капітан дає стерновому. Повіз мовчки.
Біля кожного продмагу алкани просили 10 рублів. Або долар. Або 5 гривень. "У савеццких собственная гордость".
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4G нормально працює. Для чого ваш коментар?
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ну так сиди у себя в мацкве, шо ты сюда то лезешь. коцапы как тараканы...
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Всем по медальке, тягчайшее административное правонарушение на 255 грн. успешно раскрыто.
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Так это же те 24% которые за Порошенко голосовали.
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надо было просто скинуть их вместе с машиной с моста и усё.
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Найдена машина предателя и дезертира генерала Хомчака, который так убегал с поля боя что забыл где ее оставил
https://www.youtube.com/watch?v=xR2aWi1zvMM&t=305s
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"Владельцем авто является мужчина 1993 года рождения, ранее замеченный в нарушениях ПДД. "(с)
А с ним в авто сидело это тело и вело трансляцию в Инстаграм:
Поліція встановила осіб і місце перебування дикунів, які заїхали на пішохідний міст у Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 4547
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голова великоВата, значит роста мелкоВата
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мабуть слухали голосно по радіо популярну серед б пісню про " я бігу боса гола та сама все тому що я дурна"
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Они шли к успеху, и тут...какая то наглая личность посмела прервать их нелегкий путь.
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Дед Зигирь 6a5ea49c Їм ж нічого за це не буде.Права не заберуть,заплатить декілька копійочок,от і все.
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Типичная недоразвитая шалава -отброс общества .
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Дебіли проти варварів. Епік батл.
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Клячко заговорил, наверное был в нокдауне после пецыного разгрома
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кацапам слова не давали, смокчить свое хйло мовчки
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А не повод ли это пидалику пропиариться? Бог и правда - а имена?
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Не, ну надо признать, при всей неуместности данной выходки, отжиг был знатный конечно
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а хто убіл мальчіка Кірілла? Полюція нашла убійцу???
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниПоліція встановила осіб і місце перебування дикунів, які заїхали на пішохідний міст у Києві, - Кличко
 
 
 
 
 
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