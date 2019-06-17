 Поліція встановила осіб і місце перебування дикунів, які заїхали на пішохідний міст у Києві, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Кличка.

У повідомленні зазначається: "Друзі! Щодо дикунів на авто, які "додумалися" заїхати на ньому на наш пішохідний міст.

Дякую всім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих "любителів прекрасного". Я відразу переслав фото, звернувся в патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто і місце його фактичного перебування, а також - де зараз автомобіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На новому пішохідному мосту в Києві можуть встановити броньоване скло, - КМДА

Наразі патрульні встановлюють усіх осіб, які могли бути очевидцями злочину, і просять звернутися в службу 102, щоб допомогти своїми поясненнями притягти порушника до відповідальності.

Дякую патрульним поліцейським! Дякую небайдужим киянам! Це - наше місто і нам про нього піклуватися!"

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві.