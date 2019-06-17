 19-річний українець, який постраждав у ДТП в Польщі, помер у госпіталі

Про це повідомили в консульському відділі посольства України в Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В лікарні в понеділок в обід помер 19-річний хлопець - останній учасник цієї ДТП", - повідомила консул. За її словами, оформляються усі документи, а вивезення тіл чотирьох загиблих у ДТП відбудеться не раніше середи.

Нагадаємо, ДТП, в якій загинуло четверо українців, сталася на дорозі місцевого значення в Любуському воєводстві на заході Польщі. Водій автомобіля Opel Astra з невстановлених причин втратив керування, унаслідок чого машина з’їхала з дороги і врізалась у дерево.

В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані. У лікарні один з українців помер під час операції. Загиблі були віком від 19 до 38 років, родом з одного села на Рівненщині.

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