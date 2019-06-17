 "Голос" висунув "тушку" в Шевченківському районі столиці, - нардеп Левченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат України Юрій Левченко на телеканале ZIK.

Парламентар, відповідаючи на запитання глядачів щодо партійних списків окремих політичних сил, зокрема "Голосу" Святослава Вакарчука, зауважив, що ця політсила – яскравий приклад того, щоб виборці не дивилися лише на бренд, а детально вивчали, хто і від якої партії висувається, вивчали біографії, партійні списки.

"Партія "Голос" позиціонує себе як така чиста, незаплямована, публічно заявила, мовляв, дивіться, люди, на наші списки, ми готові когось виключати… Сподіваюся, що Святослав Вакарчук все ж таки зробить висновки, але поки що, на жаль, попри масові звернення до партії "Голос" щодо того, що вони у Шевченківському районі висунули "тушку" з оточення Петра Олексійовича Порошенка, Філатова й Ложкіна, "тушку" "Самопомочі", поки що реакції від партії "Голос" немає", – заявив Юрій Левченко.

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Нардеп нагадав, що йдеться про його колегу з парламенту Вікторію Пташник, яка потрапила до парламенту в складі "Самопомочі", проте із цієї фракції її виключили після того, як депутатка проголосувала за зміни до Конституції України у 2015 році, а після того вона була в "Демальянсі", згодом вийшла звідти, нині ж балотується від "Голосу".

Юрій Левченко також нагадав, що щодо її родини є низка розслідувань. На його думку, Вікторія Пташник є "технічним" кандидатом, щоб забрати кілька відсотків на виборах у нього, оскільки вони балотуються на одному мажоритарному окрузі у столиці.

"Я сподіваюся, що пан Вакарчук теж зробить свої висновки і не буде плямувати свою репутацію настільки одіозними особистостями", – сподівається Юрій Левченко.