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 "Голос" висунув "тушку" в Шевченківському районі столиці, - нардеп Левченко

Партія "Голос", яка позиціонує себе як незаплямована політична сила, має у списках "тушок".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат України Юрій Левченко на телеканале ZIK.

Парламентар, відповідаючи на запитання глядачів щодо партійних списків окремих політичних сил, зокрема "Голосу" Святослава Вакарчука, зауважив, що ця політсила – яскравий приклад того, щоб виборці не дивилися лише на бренд, а детально вивчали, хто і від якої партії висувається, вивчали біографії, партійні списки.

"Партія "Голос" позиціонує себе як така чиста, незаплямована, публічно заявила, мовляв, дивіться, люди, на наші списки, ми готові когось виключати… Сподіваюся, що Святослав Вакарчук все ж таки зробить висновки, але поки що, на жаль, попри масові звернення до партії "Голос" щодо того, що вони у Шевченківському районі висунули "тушку" з оточення Петра Олексійовича Порошенка, Філатова й Ложкіна, "тушку" "Самопомочі", поки що реакції від партії "Голос" немає", – заявив Юрій Левченко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Журналістка Скорик балотується від партії "Голос" на окрузі ексмера Ірпеня Карплюка: Люди мають обирати не забудовників за "гречку"

Нардеп нагадав, що йдеться про його колегу з парламенту Вікторію Пташник, яка потрапила до парламенту в складі "Самопомочі", проте із цієї фракції її виключили після того, як депутатка проголосувала за зміни до Конституції України у 2015 році, а після того вона була в "Демальянсі", згодом вийшла звідти, нині ж балотується від "Голосу".

Юрій Левченко також нагадав, що щодо її родини є низка розслідувань. На його думку, Вікторія Пташник є "технічним" кандидатом, щоб забрати кілька відсотків на виборах у нього, оскільки вони балотуються на одному мажоритарному окрузі у столиці.

"Я сподіваюся, що пан Вакарчук теж зробить свої висновки і не буде плямувати свою репутацію настільки одіозними особистостями", – сподівається Юрій Левченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132751
 
   
 Топ коментарі
 
Смешно слишать от "тушки" Левченка))
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так ВСЯ т.зв "партіяГолос" це і є велика тушка разом з її співаючим лідером !
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там все тушки сореса-пинчука. Озимые-2.
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голос - это команда...но похоже, будет - фу-у-у
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Якщо вона конкурент Левченко по окрузі . то звісно тушка. Хоча із Самонемічі із принципу нікого нікуди брати не потрібною Так за 5 років обкаляли і нову політичну силу і нові обличчя.
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Розступися море широке - жаба пливе!
Познімайте всі кандидатури, а то Левченко пролетить!
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А то что рулит в стране знаменитый скотный двор тушек Оруэлла эту бакланку не смущает. Интересно, он не внук знаменитого предателя, который сдал гестапо партизанский отряд.
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Пташник знаю, достойный кандидат
Левченко - так себе, ни рыба, ни мясо
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Ти - завершена мерзота коли таке говориш про Левченка.
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Т.е. ты свято веришь, что в семье кадрового сотрудника КГБ СССР, а затем ФСБ россисии вырос настоящий патриот Украины?
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Пусть будет. Хряк думает, что они оттянут голоса у ЗЕ, но они оттянут голоса у хряка.
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"...в Шевченковском районе выдвинули "тушку" из окружения Петра Алексеевича Порошенко, Филатова и Ложкина, "тушку" "Самопомочи""...

А дебил хоть понимает смысл понятия тушка?
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так ВСЯ т.зв "партіяГолос" це і є велика тушка разом з її співаючим лідером !
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Он забирает проценты у пети. Так что, ПЕС может вообще пролитеть. Голос лучше, чем ПЕС.
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так ПЕС пролітає в будь якому випадку - тільки з Голосом пролітає ще більше ! ..))
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Он забирает голос у слуги уродов,Порошенко и так в Раде будет.
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за что у его папаши звание Герой Украины ?
оплатил место в парламенте сынку и внучку ?
льоша тоже ж будет ?
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Для вас - єдиний святий - Пєтя барига. Бо він платить, він вміє звіздіти, він на словах більший націоналіст ніж Кошуминський, Білецький та Ярош разом.ь А для 92%українців він просто тріпло-барига.
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Цена националистам - 1,5 процента, всем, оптом 😕
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наташа ты можеш про свою цену на обьездной только рассуждать.
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там все тушки сореса-пинчука. Озимые-2.
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Ежедневно сотни депутатов че-то заявляют.
Но почему-то избрано заявление обсирающее партию "Голос"...
И никакой критики "слуг урода" где реально от украинофобов штин уже как росийской ГосДуме
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Сам Левченко є нормальним депутатом від Свободи, але критика до інших повинна бути обгрунтована. Поки йо візаві не є тушками, а про тушки із Слуг народу він мовчить.
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ні, ненормальний. Ти хіба не знаєш, що він має паспорт параші?
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Звідки відомості та чому Свобода про це не знає?
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знає. Як би він не відбріхувався, що при зміні громадянства парашинський паспорт здав.
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Московскому товарищу Левченко , с семьи "руського охфицера" , вообще нужно помалкивать и не позорить Своборду.
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Вакарчук з позором програє вибори,він не пройде в ВР,та трохи голосів у Бариги відтягне))
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падаль он хорошая, после его высеров в отношении Александра Музычко,
хотя оно раньше хитросделано было
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ті хто в 15 році голосували, єдині адекватні з самонемочі, яких потім вони виключили.
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Очень наразборчивы новые партии, А ведь недавно предупреждали аналитики. Под шумок шваль заскочит. Это очень тяжело чистым быть. Но иногда надо начинать с ноля. Нам выпало. Это одно и тоже. Пусть будет ошибка в работе, в обещаниях, планах---но если в первый раз и ошибся новичок---это простительно. это недоразумение, и исправить легко такую ошибку. В этот раз или твари победу схватят---или мы---нормальные.
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Речь шла в коментах о партии Голос Вакарчука. Тут зеле не рифмуется. Те уже заскочили и набрали швали и второгодников с окраин.
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Гы-гы-гы.
Не видать тебе мандата, как своих ушей!
Больше с литвиным вы никого не обегорите!
Кстати, ты сколько раз был в районе за пять лет?
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Пускай балотируется, не добежит хоть согреется! Какая разница кто где, все округа заберёт СН.
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Кто Сявка финансирует тот его и танцует "Голос" выдвинул "тушку" в Шевченковском районе столицы, - нардеп Левченко - Цензор.НЕТ 9546
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кто ************ фининсирует, тот его и имеет шо порноактрису
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У Пете-растов тоже репутация неважная
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"хоть тушкой, хоть чючялом, но от ляксеича надо бежать" (филатов)
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правильно робить, краще він попаде в раду, чим якийсь відкритий сепар який буде такими ж методами засівати.
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Там Азербайджан в спину свинособакам ударил. Запустили TANAP
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новый генштаба *****, и последнее интервью: главное не обозлить свинособак!
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Давай уточним, те же с*ки что и при Парашенке. И которых Парашенко отмазывали вместе с ручной собачкой Геращенком и бандитом Рюкзавовым.
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давай уточним, при Порошенко это мурло после Иловайска проверяющим работало с глаз подальше, а сегодня оно нач генштаба. При выборе я всегда выбираю зло меньшее
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Ета тварь должен пожизненно в тюрьме сидеть за измену Родины и дезертирство. А не отсиживаться на складах пока все стихнет. Етого же касается и Рюкзакова и еще десятков преступников которые сейчас перебежали в новую команду и которые по старой памяти будут прикрывать Парашенка. Чтобы тот тоже молчал. Срака сраку прикрывает. А глупый и наивный народ все хавает сено пока его сзади *бут в ж*пу.
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да все правильно, но где ж найти то новые лица,бо на проверку все они оказываются страрыми жопами
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Тебе любая хозяйка скажет, что чтобы сварить хороший холодец нужно собирать плавающий сверху мусор и грязную пенку ложкой и выбрасывать и утилизировать их в ведро. Иначе ета гадость плавающая сверху испортит всю кастрюлю и ничего хорошего в ней не сварится.
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Суров, а где сейчас, когда Пороха нет, бандит Рюкзаков? Правильно, в Марике вместе с Зе награды раздает.
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То, что партия типа свободы на содержании скажем так мягко не украинских персонажей нормальным уже давно понятно. Поэтому и рейтинг в районе 1%.
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и кто содержит, явки, пароли, счета, фамилии ? Или , как всегда, свинособака перднула и побежала дальше
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Может тебе и номера счетов написать? Или с умишком полный напряг?
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т.е. соврать убедительно не получилось, так пропукал и убежал
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Иди недоразвитый. Посмотри на начало 2014, как свобода сначала с Овощем договаривались, а потом как "вовремя" отменила языковой закон и чудила на первом национальном. Память нужно иметь, а не две задницы. Одну сверху, другую снизу.
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О чем вообще тут можно говорить если Вакарчук просил так сказать голосовать за Порошенко против Зеленского. Одна у них команда с Ложкиными Порошенками.
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Ми і без чиїхось прохань проголосуємо за Пороха. Нас 5 мільйонів. А 5 мільйонів істинних зебілів (1 тур) незабаром змінять любов на ненависть до клоуна. Це закони нейрофізіології і про це вже відкрито говорять з екранів.
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а кого из титушек пороховня посадила за время правления?
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А кого клоун садить будет ? Хотя кандидатов полно !
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а скільки ригів вже повернулось в Україну при зебуїні?
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і все ж таки - кого из титушек пороховня посадила за время правления ?
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Ви гадили на Пороха, тепер маєте результат вашої бурхливої діяльності. Ви задоволені?
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Неуж-то Порохата свынюка ничего не делала потому, что на нее гадили?
А может все-таки логическую цепочка обратная?
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да да ! и на его сынка - воина миномётчика, героя АТО !
сцуки гадють !
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Знов єврейка! "Голос" висунув "тушку" в Шевченківському районі столиці, - нардеп Левченко - Цензор.НЕТ 621
Ще Чапаєв казав Пєтьке: "Скільки разів я казав тобі, на став ти цих євреїв у караул!"
А Порох зробив таки висновки. Євреїв у нього немає, і кавказців теж!
РОдимо висновки і ми!
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Пташник знаю, достойный кандидат
Левченко - так себе, ни рыба, ни мясо
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Вакарчук ето либераст в вишиванке. Продался иудовскому масонскому ордену Бнай-Брит. Будет идти в первьіх рядах дегенерат-парада.
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А замітили, як зріс рейтинг "Голосу" після оприлюднення списків? Там дійсно цікаві талановиті люди, які навряд чи будуть мутити фуфло з ПЕСом. Скоріше "Голос" буде голосувати в унісон зі Слугою
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Петрусь заключив контракт з Кернесом та Трухановим напередодні виборів...
Вангую, що "Голос" так само кине баригу-навдаху Петруся...
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Новый политик Гройсман знает как вывести страну из кризиса , в которую погрузил премьер Гройсман

"Голос" висунув "тушку" в Шевченківському районі столиці, - нардеп Левченко - Цензор.НЕТ 8402
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условно. Хряк считает, что держит "Голос" под контролем... имхо зря он так считает...
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причем он шнырь не только пинкиса но и свиновальцмана.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Голос" висунув "тушку" в Шевченківському районі столиці, - нардеп Левченко
 
 
 
 
 
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