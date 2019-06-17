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Все про:Медведчук (392) телебачення (337)

 "Не хочу стріляти людям у голови", - ведуча Даниленко заявила про вихід з каналу ZIK після придбання його Медведчуком

Журналістка і телеведуча Тетяна Даниленко оголосила про свій останній ефір на каналі ZIK.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму блозі на "Українській правді".

Причиною такого рішення стало те, що власником каналу ZIK став соратник Віктора Медведчука Тарас Козак. За словами журналістки, управляти каналом буде не він, а Медведчук і Росія.

"Є різні погані. Але саме Віктор Медведчук у 80-х брав участь у кафкіанських судах над українськими дисидентами. Він повів на довгу, несправедливу та принизливу смерть поетів Василя Стуса і Юрія Литвина. На початку 2000-х саме він вибудовував систему цензури, проти якої повстала професія. Я опинилася в самому жерлі повстання - на опозиційному 5 каналі.

Весь мій життєвий шлях проти того, щоб читати в ефірі "про громадянський конфлікт на Південному Сході України" або питати у Віктора Володимировича, як йому вдається бути розумним та красивим одночасно", - пояснила Тетяна Даниленко.

Читайте також: Глава медіахолдингу ZIK Туркевич звільнився після купівлі каналу Медведчуком

За її словами, ZIK був останнім каналом, де власник не диктував інформаційний порядок денний.

Журналістка і телеведуча анонсувала свій останній ефір на каналі ZIK, який відбудеться сьогодні, 17 червня, о 21:30.

"Він буде про те, що я люблю найбільше - свою професію. Я відмовляюся стріляти людям у голови", - додала Тетяна Даниленко.

Тетяна Даниленко з березня 2018 вела на каналі ZIK проект "Гра з вогнем", який виходив в ефір по понеділках та середах о 21:30.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132750
 
   
 Топ коментарі
 
Заробив за 5 років в долі з Петром Олексійовичем бабла, чому б і не купити за видерті у нас кошти черговий телеканал, щоб розповідати, як Орда готова дати нам знижку на газ та який добрий Пуйло.
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Ничего...Его Баканов через месяц посадит...Правда?... "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком - Цензор.НЕТ 1658
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Самое страшное, что этот урод станет депутатом. Я вот не исключаю даже того, что это мерзопакостное при помощи ***** остановит войну и потом все и всё плохое о нем забудут. И кем он был и кем стал. А потом выборы президента. Он снова при помощи ***** "возвращает" нам Донбасс и становится президентом . Дальше сами додумаете ?
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Медведчук с его херизмой может стать президентом разве что Донбасса, и то не всего.
Гаулятер вместо Захарченка, или кто там был на раздаче.
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ЧЕЛОВЕК! Уважаю. А этот канал не смотрю. Как и 5. Вообще - телевизор для стада баранов.
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Слабенькая попытка убедить, что у этой дешёвки осталась совесть.
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Бегите! Работающие на Медведчука долго не живут.
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та ладно - а ось Петро Офшоренко й досі , чомусь , живий ...
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мертвечук - сексот и дипломированный пздун: Порох всегда говорил, что ключ от мира находится у хйла
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Молодець, Lvbnhuj!
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А коли вже Наталка Влащенко звалить з канала мертвечука?
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Та вже настриляла аж гыляка коментов не вытрымуе мартвых зомби...
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Достойниє люді провожалі журналістку,ящітаю."Не хочу стріляти людям у голови", - ведуча Даниленко заявила про вихід з каналу ZIK після придбання його Медведчуком - Цензор.НЕТ 7255
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"Не хочу стріляти людям у голови"-чи не ця "недорогенька" вкупі з присутніми знищувала Порошенка ? Подивіться її сторінку в ФБ за березень https://www.facebook.com/tdanylenko?fref=nf

Класичний набір: Свинарчуки-Семочко-Хтозамовив,і т.д.
Нічо.Молода,брендова дівуля,така не пропаде(Кошкіна підкаже).
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Придурок, как раз она принципиальная и честная украинская журналистка. Когда поняла, что из себя представляет Порошенко, принципиально ушла из его 5 -го канала, будучи там на первых ролях. Именно за такими как она наше будущее.
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Придурок-твого батька син,а може й не один .Може в тебе є пояснення,чому принципова пішла з СТБ на 5-й,чи з Громадського на ЗІК ? Теж шото поняла ?
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хйло скупит все украинские каналы и зелёные лягушки, незаметно для них, сварятся на медленном информационном огне..
а СНБО, СБУ и прочие силовые, регулирующие бездельники будут спокойно наблюдать вместо того, чтобы делать свою работу, за которую народ Украины платит им зряплату..
и Украина получит третий Майдан, гибридный, короткий и ужасный для всех, и патриотов и засланцев-запроданцев и умных и зебилов и бедных и богатых (спросите лугандонских бизнесменов, сбежавших в бандеровский Киев, как оно - потерять всё)..
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А в это время стэцькы разгоняли зраду зрадную...
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не сцы.. спокуха: предупреждён - значит вооружён
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Якась управа на медвечука в цій країні є ?Це ворог України і воно рвется до влади ,більше того він при Порошенко ,куди краще себе почуває чим при Янеку ,чи є в цій країні патріоти які могли завадити цій гниді скуповувати інформаційний простір ,я вже не кажу про РНБО і правоохороних органах .
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Медведчук судя по всему лучше всего при Зелене вашем почувается. Как впрочем и все остальные олигархи с рыгами, витренчихами и штепами, которые начали поднимать голову, потому что пришло их время. Это реванш, реванш олигархов. Их телеканалы натравливали вас, дебилов, на Порошенка, и втюхали вам Зелю. И вы заглотили эту наживку. Теперь добро пожаловать всем на сковородку. Будет жарко. Пришло время олигархического беспредела. Коломойский уже ликвидировал один лоукост. Скоро за всё встодорога олигахам будете платить, кретины.
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Каждый право, имеет право, на то, что слева и то что справа. Журналист не имеет права врать, ни по сути, ни по ситуации. Татьяна очевидно хочет быть журналисткой, а не дезинформатором - провокатором. Медведчуки уйдут очень скоро, терпение украинцев на пределе, а вот Татьяна останется.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Не хочу стріляти людям у голови", - ведуча Даниленко заявила про вихід з каналу ZIK після придбання його Медведчуком
 
 
 
 
 
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