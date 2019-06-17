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Все про:бізнес (327) Зеленський (1724) інвестиції (212) Франція (736)

 Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу

Під час офіційного візиту до Французької Республіки 17 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з флагманами французького бізнесу. Глава держави обговорив конкретні проекти в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Я зроблю все можливе, щоб ви знайшли місце на українському ринку", - запевнив Зеленський. Зокрема, йдеться про запрошення на ринок великих французьких автомобільних компаній, масштабний проект електростанції в Чорнобильській зоні, розширення мереж гіпермаркетів, логістичні і транспортні проекти.

Дивіться також: Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти. ФОТОрепортаж

Президент підкреслив, що нова українська влада працюватиме над поліпшенням інвестиційного клімату і захистом бізнесу.

Водночас від французьких підприємців потрібні якісний товар, чесна конкуренція і локалізація, щоб в Україні були створені робочі місця, зазначив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132749
 
   
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теперь наша постоянная рубрика... -" Дурачка и коллаборанта вывезли в люди..."

Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса - Цензор.НЕТ 3571 Hellis‏ @13Hellis_13 2 ч.2 часа назадЗеленский в Париже: "Конфликт пора завершать". С*ка, когда-нибудь тебе на лбу поставят тавро: "Война, а не конфликт. Победа, а не капитуляция"
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наверно, сначала нужно от судей продажных избавится, а то за бабло могут жулика и к лику святых причислить
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так он с флагманами французского бизнеса общается

Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса - Цензор.НЕТ 3134
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В страну с таким кондомом не вложила бы ни копейки.Никогда.
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Когда же сажать Петю будете?
Уже весна прошла. Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса - Цензор.НЕТ 5188
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наверно, сначала нужно от судей продажных избавится, а то за бабло могут жулика и к лику святых причислить
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ИНТРЕСНО А КАКОВ ЗЕЛИН % ИЛИ КОЛОШМАТОГО БЕНИ% ГЕШЕФТА????
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В последнее посещение бедоносца, городу Парижу сгорел Норт Дам де пари. Ща, очередь за Елисейскими полями
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кому что а Акименко кондомы и копейки …. Больше всего нравится финал …. Никогда !!! Вы уже столь "богаты" что копейки по странам влаживаете ? Копейки может кто и влаживает, а большие деньги ВКЛАДЫВАЮТ . Но это так, оно вам не надо .
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он пошутил, ему не поверили...не фернандель, не луи де фюнес
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Учителя с 1 июля 4000 баксов получать будут,вторая орошая новость.
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Вчителя вже мають досить достойну зарплату порівняно з тим, що була, але ще недостатньо високу як для гарних вчителів.
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Ну, хорошо Зеля хоть коммуналку снизил! Как и обещал. А не, то ж он пошутил. Ха-ха! Правда ж смешно?
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в чем новость? в том что Зеля приехал пообещать и поклянчить?

очень ново, ага. Я прям у Порошенко такого не помню.
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Всего-то навсего надо обеспечить законность в своем государстве. Но это значит, что чиновники и политики должны будут жить скромнее. Поддержат ли они эти начинания президента, имея полноту власти в государстве и не имея должного общественного и внутригосударственного контроля? Посмотрим на силу политической воли Зеленского.
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Единственными клоунами, которых я видел здесь за 28 лет независимости, были мы, простые обворованные украинцы. Поэтому когда кто-то начинает говорить мне о клоунах, я понимаю, что у этого человека прекрасно развито чувство самоиронии.
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Видишь как порохоботня готова поддеожать? Им же чем хуже тем лучше, каждое слово, каждый поступок Зе обсасывают и обгаживают! Это жулика готовы были вторую пятилетку вылизывать, тут им ужо "весна прОшла". Если рухнет страна будут визжать от радости с криками: "а мы же говорили!"
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Я уже когда-то писал, что считаю порохоботов достаточно прагматичными людьми, которые не делают что-либо просто так. Вот сейчас у них тоже есть абсолютно прагматичная задача - оставить чувство "элитарности и интеллектуального превосходства" у 15 % населения, которые голосовали за Петра в первом туре, чтобы проскочить в Раду и закрыться там депутатской неприкосновенностью. Поэтому они и напирают в первую очередь на "клоуна-президента", "зе-дебилов" и прочее. Им абсолютно неважна ваша реакция, только положительная реакция их целевой аудитории.
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какой вы умный. Вот прям все 15% голосовавших за Пороха возьмут и проскочут во ВРУ.

отличная идея!
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логика есть в Ваших суждениях, однако далеко не все они "прагмматики", некоторые просто упоротые, до смерти обиженные, верящие в святость Петра...
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Видимо, обида только за то, что скоро придется уволится с теплого насиженного места в минстеце и начать искать работу. Собственно, из-за этого Порошенка поддерживают многие старые чиновники - сидеть на уютных доходных местах никто не против.
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Богдан от Коломойши и Разумков от региАнало обеспечат законность.
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Так уж повелось, что у нас абсолютно все зависит от воли президента. У меня есть хорошая уверенность в том, что если бы Порошенко захотел, то не дал бы воровать свинарчукам у армии и кононенкам у энергетики (это из того, что лежит на поверхности).
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как он мог не дать воровать, если они воровали и в его интересах в том числе? Это ж себе надо было руки отрубить!
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якась наївність: если би Порошенка захотєл...
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Но почему? Вдруг бы Порошенко в душе оказался аскетичным философом, думающим о бремени своего положения, о тяжкой ноше судьбы государства. Как Марк Аврелий, мечтавший о простой жизни. Думаете, что даже в таком случае Порошенко не смог бы воздействовать на свое окружение?
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з Порошенко все стало ясно, коли була офшорний скандал в 2014 році...я тоді подумав, що то була інерція мислення великого бізнесмена, який став Президентом. Виявилося, що не інерція.
Не треба аскетизму - треба верховенство права для всіх.
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>треба верховенство права для всіх.
"Треба" - очень легко выговариваемое слово. Как же его обеспечить, это верховенство права?
Например, у Стриннгольма в "Походах викингов" описан эпизод с шведским королем Олафом Скетконунгом, когда однажды собрались у него на тинге люди и представители разных частей Швеции и сказали, мол "Зачем нам власть, от которой мы терпим одни только обиды и неудобства? Если ты не будешь слушать нашего совета, мы тебя тут же убьем.". И с тех пор король слушал советы от простого народа. А что предлагаете вы?
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якщо чесно, я вже не вірю, що нам щось поможе. Настільки глибоко зайшли метастази.
Але вихід є - сильна президентська республіка, можна взяти за основу Конституцію Франції.
Незалежна судова влада - за дзвінок чи прохання в суд, судді - 10 років, якщо це зробив державний посадовець - 15 років.
Суддя, який отримав таке прохання і не повідомив про те - 20 років і повна конфіскація. А платня у них і так вже висока.
Всіх суддів, які отримали наукові звання кандидатів-докторів під час роботи в прокуратурах і судах - - звільнити негайно. Звичайно - вивчивши їх так звані "наукові" праці.... бо вони на 90% куплені.
я можу пропонувати це на 10 сторінках..
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Такие предложения можно расписывать и на 1000 страниц, но, к сожалению, они не работают. У нас вроде бы есть и статьи в криминальном кодексе за пользование служебных положением, но по ним никто не сидит. То есть, в нормальном государстве даже НАБУ и САПы нам были бы не нужны, просто выполняй государство уже существующие статьи.
Я считаю, что главным нашим помощником в преобразовании государства может быть обычный американский прагматизм гражданина по отношению к своему государству, основанный на деонтологическом принципе "как государство относится ко мне, так и я - к государству", но при этом без совковой пассивности.
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на поверхности сам знаешь,то что не тонет...специалисты обычно вглубь копают,в корень смотрят Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу - Цензор.НЕТ 7284
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силой воли можно только позывы к мочеиспусканию придержать...а шоб обеспечить законность нужно хотя бы самому законы исполнять.и иметь законопослушные силовые органы.
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Я так понимаю, что против Свинарчуков прокуратура заворачивала расследование 3 раза только из-за какого-то эфемерного параметра "законопослушность силовых органов" (который наши органы не смогли просто прокачать как следует), а не из-за конкретных указаний сверху? И сывочолый гетьман, конечно же, ни о чем таком не знал.
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сейчас речь о зелебене (тема-визит во францию)...причем здесь твои фантазии не по теме? Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу - Цензор.НЕТ 8808
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Поддискуссия о политической воле, если ты мог заметить. И Порошенко - как самый свежий пример ее реализации. Или он во время своей каденции вообще ни за что не отвечал и ничего не знал?
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он отвечал ...согласно конституции.за международные отношения и безопасность страны при внешней агрессии.справился очень неплохо,раз страна сохранилась.
за законопослушность силовых органов отвечает независимая генеральная прокуратура ,министр внутренних дел,министр обороны и премьер министр.набу и сап тоже независимы.
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Ну конечно, создавать 28 лет страну для своего благополучия и для благополучия бюрократически-чиновничьего класса, чтобы потом ее потерять - было бы совсем уж тупостью, к тому же имея полную поддержку этого самого чиновничьего класса.
А про независимость генпрокурора, министров и чиновников по квотам президента и всяких там НАБУ - таких анекдотов нам не надо, юмор перед сном сбивает режим.
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не в той стране вы живете. вам в россию надо. там путин за все отвечает, даже за подтекающие краны на кухне.
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А вы нам пишите прямиком из РФ? Я слышал немного другое: там путин отвечает только за все хорошее. Впрямь как Порошенко в представлении порохоботов. Если бы я захотел получить "русский мир 2.0, но с национальным колоритом", я бы голосовал за Петра.
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ключевое слово "все", а хорошее или плохое это дело вкуса.
вы и порошенко приписываете "все" и от зели ожидаете "все"
наверно за счет революционной целесообразности политической воли можно "все"
не пробовали сами о себе позаботиться? все на барина уповаете
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а что касается "русский мир 2.0, но с национальным колоритом",
зеля это и есть оно, пока лайт версия. до выборов рады.
потом вплоть до сирийского сценария
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Сначала нужно сделать чтобы хоть украинцы не убегали. О каких вложениях иностранных речь. Над нашей коррупцией и бюрократией и бешенными поборами уже легенды в мире ходят. Украина ассоциируется как самая нищая страна с самыми большими ценами и самыми жирными и чиновниками.
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Євген Магда
1 ч. ·

Паризький вояж Зе підтвердив попередні припущення:
- Франція та Німеччина підтискатимуть Україну до виконання Мінська
- Росія гратиме другим номером, насамперед інформаційними вкидами та активністю бойовиків
- Очікувати на зміну формату переговорів та енергійне втручання США можуть хіба що професійні оптимісти
- Завдання України просте - не стати розмінною монетою. Це можливо
- Відосики та жарти братів Шефірів не прокатять
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З пізнім Порошенком вони такого собі дозволити не могли...
А з клованом, за якого зебіли затопили - а чого би й ні? Навіть примушують до прямих переговорів з терористами.
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Да не звезди. Парашенку тоже каждый раз пальцем с говном под носом водили чтобы шел на переговоры с террористами. Просто нужно держать фигу в кармане общаясь и с ЕС и с касабами.
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зебіл, не бреши, за розумного зійдеш. Порошенка примушували лише в 2014-му, на переговорах по схемі Мінськ-1. Тоді довелось навіть недіючі зміни в Конституцію приймати. В 2015--му вони вже собі такого не дозволяли.
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Обговорити - не означає женитися. Тим більше - обговорювали з агентами з продажів, а не з власниками Peugeot, Renault чи *******... Навіть не з виконавчими директорами.
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Перечислите флагманов .
Огласите кстати список , пожалуйста 😀😀
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Барига просив грощі,а Зеленський просе інвестицій.
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ФЛАГМАНЫ ФРАНЦУЗСКОГО БИЗНЕСА ДАЛИ ОТВЕТ ПРО СВОИ ИНВЕСТИЦИИ ПРИ ФИГЛЯРЕ И КОЛОМОЙШЕ.
Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса - Цензор.НЕТ 2874

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теперь наша постоянная рубрика... -" Дурачка и коллаборанта вывезли в люди..."

Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса - Цензор.НЕТ 3571 Hellis‏ @13Hellis_13 2 ч.2 часа назадЗеленский в Париже: "Конфликт пора завершать". С*ка, когда-нибудь тебе на лбу поставят тавро: "Война, а не конфликт. Победа, а не капитуляция"
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так он с флагманами французского бизнеса общается

Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса - Цензор.НЕТ 3134
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я думаю что его пресс секретарь - дура.бо писать о флагманах французского бизнеса и не называть компаний- ЭТО ДЕРЖАТЬ УКРАИНЦЕВ ЗА ДУРАКОВ
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ПЕСики соєві гавкають, а караван іде))
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Акименко Оксана - уже там... Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу - Цензор.НЕТ 6047

Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу - Цензор.НЕТ 4373 Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 1 ч.1 час назад
Уявляєте, що воно меле за зачиненими дверима? Як могло статися, що у нас такий президент? Настрій жахливий.
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Не туда поехал. Ни французам ни немцам это не интересно. У них бизнес с кацапами. Хочешь инвестиций или Китай или Япония. Но с китаем лучше не связываться. Остается Япония. И машины у них не хуже и автоматика производства тоже.
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Во что Японии вложить деньги в Украине?
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Сильно я ржал когда шапкокрад как то попёр в Сингапур---ну вроде по реформе распознать с первых рук. Народ притих в ожидании. Да бабло он туда зарывать поехал! Мне пришлось там бывать и не раз чёрти когда в 1974-77гг. ЧМП--пас-лайнеры. Там тогда жили припеваючи в целом. Пора Зе туда. Для трафарету. Давайте проснёмся. Реформа всегда спускается сверху и делается снизу при полной уверености в верхах. Сначала вкладывают свои деньги в сво. страну. От олигархата до мелких ребят. И деньги начинают работать. И только тогда заходят чужие бабки!!! Где работают свои деньги----не страшно чужакам ложить. Ну нет другой схемы!!!
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Навіть знаю,куди французи будуть гроші вкладати.

"Секс за гроші? Чесно кажучи, хлопці, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки платили. Дати можливість якомусь місту, якійсь території, і там все це відкрити", - додав Зеленський.
Водночас кандидат у президенти вважає, що в його рідному місті, Кривому Розі, таку ідею "мужики не зрозуміють".https://ua.112.ua/suspilstvo/zelenskyi-pro-lehalizatsiiu-prostytutsii-ta-marykhuany-v-ukraini-ie-mozhlyvist-zrobyty-svii-las-vehas-488462.html
Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу - Цензор.НЕТ 9948
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Та нє.П"ять сотень,не менше.Це ж Перша леді,бренд з брендів.
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Думаю, Ляшко за бесплатно согласился бы. Щас, только того презика наденет... Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу - Цензор.НЕТ 6028
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Думаю,ціни будуть не набагато нижче європейських.Вєщі ж брендові.
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Сегодня, 17 июня, состоялась встреча президента Франции Эммануеля Макрона и главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Так пишет replyua.net, ссылаясь на UA.News.

Они встретились на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже. Эммануель Макрон и Арсен Аваков обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Франции и Украины в авиационной сфере. «Президент высоко оценил сотрудничество Украины и Франции: вместе с AirbusHeli развиваем Систему безопасности МВС, Антонов и SAFRAN - создаём военно-транспортный АН-188. Укрепляем наше партнёрство и техническую мощь Украины!», - написал Арсен Аваков. После встречи с министром внутренних дел нашей страны Эммануель Макрон отправился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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молодець батьку Зеленський! знає, що Україні треба толкові інвестиції. Але французи бідні... в них немає великих інвестиційних ресурсів.
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Введение миротворцев тоже обсудили???????
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Уже ашаны построили, на большее у французов денег нет. Они уже и так раком стали перед Пашкой стали и ноги им целуют.
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Инвестиции нам край нужны! А Зеленский внушает доверие, так что думаю будет толк.
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- Изя, послушал Зеленского в Париже. Такое впечатление, что тексты ему написал Порошенко.
- Сёма, если бы он еще мог их нормально прочитать с листа...
(С)
@Anakoyher
😄
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фрицы ужо инвестируют во всю в рашистский карман....добавить к этим инвестициям хранцузское *********,которое против того,что бы рашиста отправили н..й на мацкваабад с совета гейропейского и буде Украина с рашистом базарить
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если так и было (многие пишут что именно так и было)...
То мы имеем минус Францию в итоге...

Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу - Цензор.НЕТ 6771 Шлем Губарева 25%‏ @shlemofondo25 2 ч.2 часа назад
Зеленский начинает работать на репутацию семимильными шагами. Начал сдавать интересы Украины на встрече с Макроном. А после встречи отказался от своих слов и выставил Президента Франции дураком.
Переговорщик 73-го левела
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После совместной пресконференции с Макроном, эти инициативы не стоят бумаги,на которой их напечатали.
Возможно французы даже пожалели впустую потраченное время.
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