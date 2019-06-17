 Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
"Я зроблю все можливе, щоб ви знайшли місце на українському ринку", - запевнив Зеленський. Зокрема, йдеться про запрошення на ринок великих французьких автомобільних компаній, масштабний проект електростанції в Чорнобильській зоні, розширення мереж гіпермаркетів, логістичні і транспортні проекти.
Президент підкреслив, що нова українська влада працюватиме над поліпшенням інвестиційного клімату і захистом бізнесу.
Водночас від французьких підприємців потрібні якісний товар, чесна конкуренція і локалізація, щоб в Україні були створені робочі місця, зазначив Зеленський.
Уже весна прошла.
очень ново, ага. Я прям у Порошенко такого не помню.
отличная идея!
Не треба аскетизму - треба верховенство права для всіх.
"Треба" - очень легко выговариваемое слово. Как же его обеспечить, это верховенство права?
Например, у Стриннгольма в "Походах викингов" описан эпизод с шведским королем Олафом Скетконунгом, когда однажды собрались у него на тинге люди и представители разных частей Швеции и сказали, мол "Зачем нам власть, от которой мы терпим одни только обиды и неудобства? Если ты не будешь слушать нашего совета, мы тебя тут же убьем.". И с тех пор король слушал советы от простого народа. А что предлагаете вы?
Але вихід є - сильна президентська республіка, можна взяти за основу Конституцію Франції.
Незалежна судова влада - за дзвінок чи прохання в суд, судді - 10 років, якщо це зробив державний посадовець - 15 років.
Суддя, який отримав таке прохання і не повідомив про те - 20 років і повна конфіскація. А платня у них і так вже висока.
Всіх суддів, які отримали наукові звання кандидатів-докторів під час роботи в прокуратурах і судах - - звільнити негайно. Звичайно - вивчивши їх так звані "наукові" праці.... бо вони на 90% куплені.
я можу пропонувати це на 10 сторінках..
Я считаю, что главным нашим помощником в преобразовании государства может быть обычный американский прагматизм гражданина по отношению к своему государству, основанный на деонтологическом принципе "как государство относится ко мне, так и я - к государству", но при этом без совковой пассивности.
за законопослушность силовых органов отвечает независимая генеральная прокуратура ,министр внутренних дел,министр обороны и премьер министр.набу и сап тоже независимы.
А про независимость генпрокурора, министров и чиновников по квотам президента и всяких там НАБУ - таких анекдотов нам не надо, юмор перед сном сбивает режим.
вы и порошенко приписываете "все" и от зели ожидаете "все"
наверно за счет
революционной целесообразностиполитической воли можно "все"
не пробовали сами о себе позаботиться? все на барина уповаете
зеля это и есть оно, пока лайт версия. до выборов рады.
потом вплоть до сирийского сценария
1 ч. ·
Паризький вояж Зе підтвердив попередні припущення:
- Франція та Німеччина підтискатимуть Україну до виконання Мінська
- Росія гратиме другим номером, насамперед інформаційними вкидами та активністю бойовиків
- Очікувати на зміну формату переговорів та енергійне втручання США можуть хіба що професійні оптимісти
- Завдання України просте - не стати розмінною монетою. Це можливо
- Відосики та жарти братів Шефірів не прокатять
А з клованом, за якого зебіли затопили - а чого би й ні? Навіть примушують до прямих переговорів з терористами.
А флагманы об этом знают?
Огласите кстати список , пожалуйста 😀😀
Hellis @13Hellis_13 2 ч.2 часа назадЗеленский в Париже: "Конфликт пора завершать". С*ка, когда-нибудь тебе на лбу поставят тавро: "Война, а не конфликт. Победа, а не капитуляция"
Лисиця~Кіцуне @lisitcya 1 ч.1 час назад
Уявляєте, що воно меле за зачиненими дверима? Як могло статися, що у нас такий президент? Настрій жахливий.
"Секс за гроші? Чесно кажучи, хлопці, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки платили. Дати можливість якомусь місту, якійсь території, і там все це відкрити", - додав Зеленський.
Водночас кандидат у президенти вважає, що в його рідному місті, Кривому Розі, таку ідею "мужики не зрозуміють".https://ua.112.ua/suspilstvo/zelenskyi-pro-lehalizatsiiu-prostytutsii-ta-marykhuany-v-ukraini-ie-mozhlyvist-zrobyty-svii-las-vehas-488462.html
Они встретились на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже. Эммануель Макрон и Арсен Аваков обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Франции и Украины в авиационной сфере. «Президент высоко оценил сотрудничество Украины и Франции: вместе с AirbusHeli развиваем Систему безопасности МВС, Антонов и SAFRAN - создаём военно-транспортный АН-188. Укрепляем наше партнёрство и техническую мощь Украины!», - написал Арсен Аваков. После встречи с министром внутренних дел нашей страны Эммануель Макрон отправился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- Сёма, если бы он еще мог их нормально прочитать с листа...
(С)
@Anakoyher
😄
То мы имеем минус Францию в итоге...
Шлем Губарева 25% @shlemofondo25 2 ч.2 часа назад
Зеленский начинает работать на репутацию семимильными шагами. Начал сдавать интересы Украины на встрече с Макроном. А после встречи отказался от своих слов и выставил Президента Франции дураком.
Переговорщик 73-го левела
Возможно французы даже пожалели впустую потраченное время.