 Слова президента про "жінок, бренд і туризм" це "непристойна й огидна штанга", - Ірина Геращенко про візит Зеленського в Париж

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Геращенко зазначила: "Візит в Париж. Важливо - що радники починають готувати нормандський формат, що президент Зеленський виправив перекладача щодо прямих перемовин з сепаратистами, підкресливши, що це неможливо і заявив про те, що немає жодних передумов для повернення російської делегації в ПАРЄ. Добре, що ці меседжі зовнішньополітичні радники заклали в тези. І що пан Зеленський це публічно озвучив. Це позитивно й по суті продовжує риторику президента Порошенка.
Про жінок - бренд і туризм - це непристойна і огидна штанга. Тут вже вирвалося підсвідоме, 95 квартал в усій його " красі"... Сексизм, примітивізм, й на це має бути чесна реакція жінок - кандидаток зі списку СН, якщо вони дійсно "нові обличчя" і мають принципи, в тому числі щодо рівності і гідності. В Зеленського ж начебто навіть є радниця з гендерних питань, чекаємо її публічної реакції. Сподіваюся, пану Зеленському і його радникам вистачить мудрості не сказати щось подібне в Німеччині. Канцлер Ангела Меркель була б дуже здивована подібними заявами".
ЦИтата: "Всегда было представление у всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский
Туристы говорят что в Украине красивые женщины - это реклама секс-туризму??? Скушай рашенку та лягай спати
Ні, просто більше ніяких тем не знайшлося...
А у меня соседка бабка старенькая, у нее самое оскорбительное ругательство "Негодний хом'як!"
А штанга это красиво
РФ комментирует терракты, а точнее, военные операции на танкерах с нефтью в Оманском заливе.
Все знают, что при нынешних трендах нефть будет падать, а некоторые аналитические компании обещают резкое падение уже в этом полугодие.
Причем падение цен нефти ждут ниже критических возможностей РФ формировать бюджет.
Как не смеялись мы с плана Анаконда, а гонка вооружения, втягивание РФ в региональные конфликты, санкции и цены на нефть делают свое дело.
Руководство РФ все это понимает и спешит.
Напомню, что 22 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации М.Санаи.
И у них состоялся "обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".
Теперь пресс-секретарь Путина Песков заявляет, что "инциденты, подобные событиям в Оманском заливе, способны расшатать основы мировой экономики, поэтому голословные обвинения в таких ситуациях нельзя принимать во внимание".
Такие же заявления мы слышали после Солсбери или после сбития боинга МH-17.
При этом ясно, что РФ сама заинтересована в войне США и Ирана, что продлило бы относительно высокие цены на нефть и позволило бы отвлечь мировое сообщества от других интересов РФ - Беларуси, Украины, Молдовы...
Мы же видим, что РФ продолжает разворачивать свою инфраструктуру для войны у нас на границах.
Все все понимают, поэтому США уже увеличивает свой контингент в Польше.
РФ тоже не пасет задних и в Украине. Медведчук скупает телеканалы в Украине.
Сейчас еще и СТБ, Айситиви, Новый вероятно готовят на продажу, весь холдинг.
А кто купит? Точно не Нетфликс.
Идут переговоры Беларуси и РФ про зону единой валюты, а военная доктрина Единой Союзной Державы уже утверждена российской стороной, о чем висит сообщение на сайте президента РФ.
Все спешат, все накапливают средства и доводят инфраструктуру.
Мне было бы, возможно, плевать на проблемы США, Беларуси и даже стран Балтии, если бы это все не касалось и Украины.
РФ уже испытывает тактические виды ЯО и давно имеет доктрину первого удара в ответ на угрозу для РФ не ядерного характера.
А что в Украине?
Шорты, фонтаны, Бойко и Медведчук с новой компанией по поставке газа и концерты с танцами от всех политических сил по регионах?
А ведь заденет в первую очередь нас. От цен на бензин до реальной войны.
Мирослав Гай
им пох на все буквы
насрать на предупреждения
и честно сложно найти причину не дать хапнуть основной массе всего полной ложкой
Но мне не приятно , когда от имени моей страны несут околесицу .
Тебе то лично что 73% народа такого сделали, что ты недоволен?
для
ЗЕ... Все проходяще, а клоуны у царей -
в е ч н ы!
Штанга - вертикальная стойка ворот в спорте.
Штанга - токоприёмник.
Штанга - украшение для пирсинга.
Что имела в виду Ирка? Почему штанга, почему, например, не якорь? Уродливый неприличный якорь, даже лучше звучит...
Как бы я желал чтобы эта тупая порохоботовская спесь провалила выборы в парламент. И была забыта навсегда.
Шльондра блін дешева)