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Все про:Геращенко Ірина (903) Зеленський (1724) гендерні проблеми (45)

 Слова президента про "жінок, бренд і туризм" це "непристойна й огидна штанга", - Ірина Геращенко про візит Зеленського в Париж

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко прокоментувала висловлювання президента Зеленського під час візиту в Париж.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Геращенко зазначила: "Візит в Париж. Важливо - що радники починають готувати нормандський формат, що президент Зеленський виправив перекладача щодо прямих перемовин з сепаратистами, підкресливши, що це неможливо і заявив про те, що немає жодних передумов для повернення російської делегації в ПАРЄ. Добре, що ці меседжі зовнішньополітичні радники заклали в тези. І що пан Зеленський це публічно озвучив. Це позитивно й по суті продовжує риторику президента Порошенка.

Про жінок - бренд і туризм - це непристойна і огидна штанга. Тут вже вирвалося підсвідоме, 95 квартал в усій його " красі"... Сексизм, примітивізм, й на це має бути чесна реакція жінок - кандидаток зі списку СН, якщо вони дійсно "нові обличчя" і мають принципи, в тому числі щодо рівності і гідності. В Зеленського ж начебто навіть є радниця з гендерних питань, чекаємо її публічної реакції. Сподіваюся, пану Зеленському і його радникам вистачить мудрості не сказати щось подібне в Німеччині. Канцлер Ангела Меркель була б дуже здивована подібними заявами".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132748
 
   
 Топ коментарі
 
Если кратко то: "Красивые женщины, это бренд Украины"...Правда Ирка в это понятие не входит...
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О нашла

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленски Источник: https://censor.net.ua/n3132705

Туристы говорят что в Украине красивые женщины - это сексизм? 😁
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Ні, він закликає розвивати шоколадний туризм
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Змоделюваємо ситуацію... уяви що ти француз і дивишся виступ Зеленського, де він розказує про туризм і гарних дівчат, ти як це будеш сприймати? Секс туризм це перше що прийде в голову...
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Я дам тобі пораду: на майбутнє, перш ніж пхатися щось обговорювати, прочитай спочатку першоджерело, тоді можливо не будеш виглядати дурником

ЦИтата: "Всегда было представление у всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский

Туристы говорят что в Украине красивые женщины - это реклама секс-туризму??? Скушай рашенку та лягай спати
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Туристы говорят что в Украине красивые женщины - это реклама секс-туризму???

Ні, просто більше ніяких тем не знайшлося...
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Дурню, в вухах европейских толерастів саме так і чується - у нас гарні жінки, приїздіть і трахайте їх.
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Рошен виробляє шоколад і цукерки, які продає по всьому світу, а твій зебіл виробляє лише лайно, яке продає його тобі та кацапам))
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Неприличная и отвратительная штанга
А у меня соседка бабка старенькая, у нее самое оскорбительное ругательство "Негодний хом'як!"
А штанга это красиво


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Путин готовится к войне, он начинает спешить

РФ комментирует терракты, а точнее, военные операции на танкерах с нефтью в Оманском заливе.

Все знают, что при нынешних трендах нефть будет падать, а некоторые аналитические компании обещают резкое падение уже в этом полугодие.

Причем падение цен нефти ждут ниже критических возможностей РФ формировать бюджет.

Как не смеялись мы с плана Анаконда, а гонка вооружения, втягивание РФ в региональные конфликты, санкции и цены на нефть делают свое дело.

Руководство РФ все это понимает и спешит.

Напомню, что 22 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации М.Санаи.

И у них состоялся "обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".

Теперь пресс-секретарь Путина Песков заявляет, что "инциденты, подобные событиям в Оманском заливе, способны расшатать основы мировой экономики, поэтому голословные обвинения в таких ситуациях нельзя принимать во внимание".

Такие же заявления мы слышали после Солсбери или после сбития боинга МH-17.

При этом ясно, что РФ сама заинтересована в войне США и Ирана, что продлило бы относительно высокие цены на нефть и позволило бы отвлечь мировое сообщества от других интересов РФ - Беларуси, Украины, Молдовы...

Мы же видим, что РФ продолжает разворачивать свою инфраструктуру для войны у нас на границах.

Все все понимают, поэтому США уже увеличивает свой контингент в Польше.

РФ тоже не пасет задних и в Украине. Медведчук скупает телеканалы в Украине.

Сейчас еще и СТБ, Айситиви, Новый вероятно готовят на продажу, весь холдинг.

А кто купит? Точно не Нетфликс.

Идут переговоры Беларуси и РФ про зону единой валюты, а военная доктрина Единой Союзной Державы уже утверждена российской стороной, о чем висит сообщение на сайте президента РФ.

Все спешат, все накапливают средства и доводят инфраструктуру.

Мне было бы, возможно, плевать на проблемы США, Беларуси и даже стран Балтии, если бы это все не касалось и Украины.

РФ уже испытывает тактические виды ЯО и давно имеет доктрину первого удара в ответ на угрозу для РФ не ядерного характера.

А что в Украине?

Шорты, фонтаны, Бойко и Медведчук с новой компанией по поставке газа и концерты с танцами от всех политических сил по регионах?

А ведь заденет в первую очередь нас. От цен на бензин до реальной войны.

Мирослав Гай
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но ведь народу нравится.....
им пох на все буквы
насрать на предупреждения
и честно сложно найти причину не дать хапнуть основной массе всего полной ложкой
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Мирослав Гай скурвился. Бойко и Медвейчук не при Зеленском, а именно при Порошенко вылезли из тени на свет и встали в полный рост, в итоге кроме фэ по поводу шорт и фонтанов сказать Гаю нечего - но все все равно валит все в одну кучу. Лучше бы Кучму поругал, который за просто так ЯО сдал. Или Порошенка, которые минские подписал, вместо того, чтобы военное положение объявить и газопровод перекрыть. Тогда быстро бы помощь прилетела из Европы и из США - а теперь да, путин будет строить северный поток 2 и немцы костьми ложатся, чтобы северный поток 2 в обход Украины был, даже на санкции США им плевать, на нас тем более
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Черговий ляп Зе. Скільки їх уже було і скільки ще буде .
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Если к каждому слову придираться и искать некий смысл то конечно будет.
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Але він ці слова сказав . Якби не говорив то було би краще .
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Что он сказал? Сказал что украинцы красивые люди, на кол его за это.
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пий... пий...
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не треба, пий
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Ирина верно заметила, если Зеля будет продолжать риторику Порошенка, то до выборов он вообще может не дотянуть! А если и дотянет, то 25% будут казаться несбыточной мечтой! Неужели 5 лет болота так никого ничему не научило?
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Ну, если женщины - это брэнд Украины, то Зе - это бред Украины.
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можно девушку вывезти из села, но нельзя село вывести из девушки (с)
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Как думаешь ? Зеботы когда нибудь покаются перед народом Украины ? Порохоботы похоже не покаялись . А часть из них уже топит , за нового кумира .
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Вася. Покайся сначала ты. У тебя для этого больше причин раз в сто, чем у зеботов. Как думаешь, ты покаешься?
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Я не голосовал за ВАЗа , не голосовал и за ПОПа . Я не их сторонник . Так что каяться в этом вопросе мне не в чём.
Но мне не приятно , когда от имени моей страны несут околесицу .
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Ну если ты знаешь, что такое околесица и как именно правильно нести, а у нас таких Вась хоть пруд пруди, хотел бы я знать, а чего вы, Васи, не шли в президенты, если все знаете как делать и сразу могли бы осчастливить народ? Это же так просто, Вася, правда? Знаешь, почему лично ты не шел? Потому что тебе уютно сидеть в своей затхлой норке, строить из себя умника и гавкать. Даже на тех, у которых то и времени не было что изменить.
Тебе то лично что 73% народа такого сделали, что ты недоволен?
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Видишь ли в твоего кумира в первом туре было 31%. В порошенка пять лет назад было 54% . Почти в два раза больше . Какой рейтинг окажется в Зеленского при таких ляпах , неизвестно . Чего стоят его назначения . Пока вроде нечего . Но назначенцы будут делать ляпы ,которые будут накладываться на ляпы 73-процентного.Вспомним ляп Кучмы , с якобы запретом отвечать на обстрелы .По словам Л.Данилыча , он всё согласовал с патроном.
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Знаешь. Я чувствую, что что бы ни было, для тебя все херово. Может и жить не надо? А если и надо и ты ко всему относишься негативно, то может тебе не стоит тратить свое время на цензор, ведь у тебя выводы на все одни и те же, а взять палатку, разбить ее где-нибудь в лесу на берегу реки и жить там до конца дней своих. Спорить то с тобой не о чем.
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Уроки и с т о р и и

для

ЗЕ... Все проходяще, а клоуны у царей -
в е ч н ы!

Слова президента про "жінок, бренд і туризм" це "непростойна й огидна штанга", - Ірина Геращенко про візит Зеленського в Париж - Цензор.НЕТ 8905
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Вечно довольная Поросёнком и вечно обиженная на всех остальных шкура.
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Штанга: от нем. Stange - стержень, прут. Может означать:Штанга - спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом *********.
Штанга - вертикальная стойка ворот в спорте.
Штанга - токоприёмник.
Штанга - украшение для пирсинга.

Что имела в виду Ирка? Почему штанга, почему, например, не якорь? Уродливый неприличный якорь, даже лучше звучит...
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Приличную из себя ставит... неприличным способом дорвалась до власти и что то про сексизм рассказывает... Не смешите мою маму...
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Ну, вот вот он бог, с которого все бессоницы берут пример. А почему берут. Да п#даров трудно понять.

Слова президента про "жінок, бренд і туризм" це "непростойна й огидна штанга", - Ірина Геращенко про візит Зеленського в Париж - Цензор.НЕТ 5338
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Она уже никогда не поймет какой она стала бесполой порохоботовской ******. И как ее воспринимают в обществе. Не знает, но все время ищет, за что укусить Зеленского. При чем тут, коза дурная, 95-й квартал, и почему нельзя сказать об украинских женщинах, что они самые красивые? Что, нужно только ходить напыщенным, как герой Куравлева, в цилиндре и бабочке и повторять пирамидон, норсульфазол?
Как бы я желал чтобы эта тупая порохоботовская спесь провалила выборы в парламент. И была забыта навсегда.
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А чим Вова все своє життя займався? Хіба не тим самим?
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Ну не, давайте говорить о проституции прямо без сленга о женщинах и туризме... Поговорим о мужской политической проституции ... Это тоже сексизм, скажет Ирина и опять начнет женщин в свое болото тянуть... Не поддавайтесь девушки, она беЗпринципная ... на колени раз-два без проблем...
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Так, соевые, по батончику "РОШЕН", на горшок и спать!!! Устали вы своим бредом.
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Табуретка. Но суть при этом остается неизменной.
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Позор, конечно. Опять начинается старая пластинка с намеками: приезжайте в Украину, тут есть доступные женщины, главное валюту привозите в страну. А потом начинаются вопли про уменьшение населения - так а кто рожать будет, если секс-туристам рекламу делает власть уже много лет? П.С. Тут я осуждаю Зеленского, но это не значит, что я агитирую за Мародера.
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Ірка "три дирки", яка з часів рябого Дрища переходила від президента до президента із рук в руки як пєрєхадящий красньій вимпєл, так смішно "обурюється".
Шльондра блін дешева)
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твоя дупа - это одна сплошная дырка, ведром со свистом пролетает?
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а что там в словах "бренд".,"женщины"...не понравилось этой чичоллине?
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Нічого такого... твоя мати, сестра, діти, племінниці, тепер бренд для секс туризму.
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У нас годами реклама секс-туризма на высшем уровне - например символы Евро 2012 Спрытко и Гарнюня. То есть мужчин-украинцев представили, как принеси-подай, гарсон, а у женщин профессия красота - как зарабатывают на этом, можно только предполагать.
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Шавка все не успокоится , скоро охрипнет от постоянного лая . Но оно того стоит , хозяин не просто погладит , а еще и миску наполнит . Гидота .
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йой, та що ж вона мала на увазі під словом "штанга"... може новий правопис якогось слова?
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Бідна жіночка... Це ж скільки комплексів треба мати, щоб отаке молоти...
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Ирке-дырке пора уходить на покой и применить накопленные знания по назначению - организовать бордель для обслуживания исключительно проверенных патриотов Украины из Блока Панамских патриотов
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Твоя пропитая заточка это штанга, Геращенко
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСлова президента про "жінок, бренд і туризм" це "непристойна й огидна штанга", - Ірина Геращенко про візит Зеленського в Париж
 
 
 
 
 
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