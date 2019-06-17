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 Поліція розслідує масове отруєння на Львівщині, в лікарні звернулося понад 10 осіб

У Кам'янко-Бузький відділ поліції 16 червня надійшло повідомлення про харчове отруєння, яке сталося, за попередніми даними, в одному з кафе райцентру.

До медичних установ Кам'янки-Бузької та Львова звернулося більше десяти громадян віком від 14 до 45 років, у яких медики діагностували харчову токсикоінфекцію в стані середнього ступеня тяжкості, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області. Встановлено, що вони відпочивали в одному з місцевих кафе.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, передбачене статтею, - обмеження волі на строк до трьох років.

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Триває досудове розслідування. Встановлюються обставини події, а також кількість потерпілих, призначено експертизи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132745
 
 
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В Одессе уже 17 человек после пляжа умерло, как пишут некоторые недалекие сми)
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обычные схемы поваров и обслуги.
хозяин догадывается, но его все устраивает.
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Хоч не після цукерок "Рошен", львів"яни?
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а шо там с расслєдованійєм убійства мальчіка Кірілла???
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