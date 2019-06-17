 Уряд Німеччини твердо виступає за продовження транзиту газу територією України, - міністр енергетики Альтмаєр

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив міністр економіки й енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.
Після зустрічі з віце-президентом Європейської комісії, відповідальним за енергетичну політику в ЄС, Шефчович міністр висловив задоволення, що головний чиновник Євросоюзу відданий продовженню тристоронніх переговорів про цей транзит між Єврокомісією, Україною та Росією, повідомили в міністерстві.
За його словами, цей транзит має бути забезпечений і після 2019 року, коли закінчується термін діючого російсько-українського договору. І Німеччина зробить свій внесок у те, щоб ці переговори були успішними, додав міністр.
Главное что и в немецкой прессе не встречала никакой информации которая бы объяснила это «мы должны строить СП-2 даже если нам это не по душе»
и про собачек,и про каких-то левых боксерах,про спасение кошечек в Непале,а об этом - ничего..
гордость не позволяет ?
но северный поток дороже.
гораздо дороже.
не заплатят, возьмут газом. хранилища (мерзкое слово) есть.
Де газ взяв? В тумбочці
Сволочи!
а там СП-2 мягко стелет...