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Все про:Німеччина (1218) Шефчович Марош (57) транзит газу (57) Альтмаєр Петер (2)

 Уряд Німеччини твердо виступає за продовження транзиту газу територією України, - міністр енергетики Альтмаєр

Уряд Німеччини продовжує виступати за збереження російсько-українського маршруту транзиту газу в Європу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив міністр економіки й енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

Після зустрічі з віце-президентом Європейської комісії, відповідальним за енергетичну політику в ЄС, Шефчович міністр висловив задоволення, що головний чиновник Євросоюзу відданий продовженню тристоронніх переговорів про цей транзит між Єврокомісією, Україною та Росією, повідомили в міністерстві.

За його словами, цей транзит має бути забезпечений і після 2019 року, коли закінчується термін діючого російсько-українського договору. І Німеччина зробить свій внесок у те, щоб ці переговори були успішними, додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, тому Європі варто готуватися до газової кризи, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132744
 
 
 Топ коментарі
 
Странные люди эти бюргеры. Одной рукой стрят трубу вокруг Украины, другой требуют оствить транзит. На каких идиотв это расчитано?
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Ваша твердість така ж як і щільність російського газу.
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кто о чем, а вшивый про баню.
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Странные люди эти бюргеры. Одной рукой стрят трубу вокруг Украины, другой требуют оствить транзит. На каких идиотв это расчитано?
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Очевидно что на кловуна. Этот "гений" как раз устраивает и бюргеров которые хотят с Рашкой торговать, и Рашку устраивает, так как он и его дружки откровенно ватные прокацапские что даже Письков на днях выразил "сдержанный оптимизм"...и всю Европу устраивает дурачёк который ни в чем не понимает и просто тупенький...таких намного легче за нос водить..Всех устраивает, и зебилов которые давно хотели царя, руцький язик и устали от войны, и хотят ватных Сватов и дружбы с мышебратьями..Устраивает всех.. кроме разве что Украины.
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"Ольгинские". Шо там у вас в Ульяновске, санкционку давят ?
Правительство Германии твердо выступает за продолжения транзита газа территорией Украины, - министр энергетики Альтмаер - Цензор.НЕТ 2944
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Порохоботы так лезут к мусорным бакам, что давят зебилов?
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Наступили американці на причинне місце німчурі. От вони і "... а ми чьо? а ми нічьо". Горді тевтонці стали, як висік в граніті друг Шрьодера "персонами с поніженной соціальной отвєтствєнностью".
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Просто попытка сохранить лицо когда жиденько обгадился с лоббированием СП2.
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Ничего странного в рассуждениях бюргеров нет, - они имеют ввиду остатки транзита сверх тех объёмов, которые удастся перекачать через уже существующие и строящиеся потоки. Другое дело, что такая поддержка сильно отдаёт лицемерием.
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Это только у меня дежа вю по этой теме?
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Я уже даже не пытаюсь в этой саге разобраться

Главное что и в немецкой прессе не встречала никакой информации которая бы объяснила это «мы должны строить СП-2 даже если нам это не по душе»
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я вот удивился,что немцы в своих СМИ проигнорили победу Украины на У-20,вроде и не было чемпионата мира... Правительство Германии твердо выступает за продолжения транзита газа территорией Украины, - министр энергетики Альтмаер - Цензор.НЕТ 8065
и про собачек,и про каких-то левых боксерах,про спасение кошечек в Непале,а об этом - ничего..
гордость не позволяет ?
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Ваша твердість така ж як і щільність російського газу.
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Головне при цьому не сплутати азимут з міцністю напоїв.
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сократ мне друг,
но северный поток дороже.
гораздо дороже.
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то шо? нас зобов'яжуть качати газ собі в убиток? То вигідно тіки мордору та гейропейцям
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есть контракт на транзит.
не заплатят, возьмут газом. хранилища (мерзкое слово) есть.
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контракт закінчуєця, а до нового не приступали - мордор буде викручувати руки і сантажирувати. Гейропейці в результаті пожертвуют інтересами України
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"не заплатят, возьмут газом. "

Де газ взяв? В тумбочці Правительство Германии твердо выступает за продолжения транзита газа территорией Украины, - министр энергетики Альтмаер - Цензор.НЕТ 4235
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поток не готов. скорее всего будут через гтс. а там хз.
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нет, забовяжут признать, что Украина покупала не словацкий газ
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Глибока стурбованість рішуче кристалізувалась в твердий виступ.
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Це чергова демагогія від німецького чиновника. Чому? Варто знизити перекачку газу через Україну і будемо отримувати збитки, замість прибутків.
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Давай так: відповіь - запитання. Відповідь: є гранична норма перекачки газу, яка може бути вигідною. При прокачці 10 млрд кубів будуть збитки. Тпереваша відповідь.
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Споживання газу в Україні в межах 35-40 млрд м3 на рік.
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Ми гороворимо про прокачку, а не споживання газу. Де моя відповідь, бо це я не вважаю відповіддю.
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Я зрозумів, Хасан вважає, що газ українським споживачам телепортують. Ну добре, є ж для ГТС план "Б" - конверсія в гіперлуп
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План щирого українця Серж Транса - виграти півсотні ярдів зелені в Газпрома в арбітражах і забрати за борги експортні газогони? Тоді то заживем. Можна навіть буде встановити для адвокатів нульову ставку податку з доходу. Правительство Германии твердо выступает за продолжения транзита газа территорией Украины, - министр энергетики Альтмаер - Цензор.НЕТ 6970
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Для этого не следует вестись на предложения по хранению газа. Они там какую то хитрую схему придумали, по СП2 газ поставляется, а мы на случай резерва в своих хранилищах газ держим...
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Немцы всегда были очень рациональны...своя комфортная жизнь прежде всего...пока слово держат на счет транзита через Украину, а на результат посмотрим позже... Правительство Германии твердо выступает за продолжения транзита газа территорией Украины, - министр энергетики Альтмаер - Цензор.НЕТ 4516
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Для немцев своя комфортная жизнь прежде всего ? А что, есть другие народы, для которых собственная комфортная жизнь не является приоритетом ?
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Правительство Германии в первую очередь прекрасно знает, что транзита не будет сразу после того как заработает СП-2.
Сволочи!
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Может прав был Ющенко в 2008 году, когда запрещал Юле подписвать для нас ущербный контаркт с Газпромом только ради того, что бы немцы не змерезли. Не оценили они наши жертвы.
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угу, и турбины вы тоже не поставляли в Крым... старо придание.
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тут твердо выступает...
а там СП-2 мягко стелет...
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Наверно не все так просто для нашего понимания. Что-то немцы не договаривают. Зря бы они не несли такую пргу. Наверняка у них есть рычаги для *****.
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правительство Германии за твердую валюту от рашеносвиней....
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Германия очень рискует, я бы сказал рискует жизнью, затевая газо-трубные шашни с парашей, ибо дружба Германии и параши всегда заканчивалась кровавой бойней - это я говорю как историк. Но видимо Германией правят такие же циничные барыги как и везде, раз они позарившись наживой, забыли за кровавые уроки истории. А ведь Германия ждёт своего нового фюрера и он уже где-то закопошился и я его чую уже как метафизик.
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Ніякого ризику Європа під парасолькою NATO не відчуває і правильно робить.
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чего не наговоришь, упреждая вопросы на эту тему со стороны президента владимира...а 73% ждут низких тарифов...пусть еще штайнмайеры обнадежат евробляхеров)... https://youtu.be/P_MyNYj4dUo - не в тему)
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУряд Німеччини твердо виступає за продовження транзиту газу територією України, - міністр енергетики Альтмаєр
 
 
 
 
 
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