 Уряд Німеччини твердо виступає за продовження транзиту газу територією України, - міністр енергетики Альтмаєр

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив міністр економіки й енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

Після зустрічі з віце-президентом Європейської комісії, відповідальним за енергетичну політику в ЄС, Шефчович міністр висловив задоволення, що головний чиновник Євросоюзу відданий продовженню тристоронніх переговорів про цей транзит між Єврокомісією, Україною та Росією, повідомили в міністерстві.

За його словами, цей транзит має бути забезпечений і після 2019 року, коли закінчується термін діючого російсько-українського договору. І Німеччина зробить свій внесок у те, щоб ці переговори були успішними, додав міністр.

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