EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2451  30
Матеріали за темою:
Все про:Громадянська позиція (29) ЦВК (630)

 ЦВК зареєструвала перший партійний список на вибори

Центральна виборча комісія на засіданні 17 червня зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція".

Як повідомляється на facebook-сторінці ЦВК, 164 кандидати у народні депутати України включені до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція" в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ.

Також всього ЦВК зареєструвала 100 кандидатів, які балотуються в загальнонаціональному виборчому окрузі.

"Разом із тим, скасовано реєстрацію кандидата в народні депутати України Гончаренка О.В., який балотується в ОВО № 137 в порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, в зв’язку з надходженням до Комісії його заяви про відмову балотуватися кандидатом у народні депутати України. Отже, всього станом на 17 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 461 кандидата в народні депутати України, у тому числі: які балотуються в порядку самовисування - 414, висунутих політичними партіями - 47", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах у Раду нардепові-утікачу Онищенку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132743
 
 
 Топ коментарі
 
ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ …….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Где то на Цензоре засел ватник.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Выборы,выборы,кандидаты ... ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 2992ры , рычат помаленьку ... ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 8369
 показати весь коментар
 
 
ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ …….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Где то на Цензоре засел ватник.
 показати весь коментар
 
 
А чего, прикольная тема на конец дня, хоть поржем))
 показати весь коментар
 
 
Что такое выборы в РФ ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 8533? Модер, что бухаем ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 9895
ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в РФ - Цензор.НЕТ 7170
 показати весь коментар
 
 
С чувачком презЕдентом...Украина вскоре будет в РФ...губернией...так что все сходится...
 показати весь коментар
 
 
Госдума НАШ! Первая партия , после освобождения москвы?
 показати весь коментар
 
 
цензор от зеленского и его команды заразился
 показати весь коментар
 
 
Это серливого анатоля партия? А не сильно ли толян губу раскатал...почти на пол рады...при рейтинге ноль целых хрен десятых?
 показати весь коментар
 
 
А тем времене Ирка Геращенко назвала Гройсмана предателем

ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы - Цензор.НЕТ 2455
 показати весь коментар
 
 
відірвані від корита - "..де ж вони будуть харчевацца...?"
 показати весь коментар
 
 
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье:
«Пожалуй», говорят: «возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК зареєструвала перший партійний список на вибори
 
 
 
 
 
 вгору