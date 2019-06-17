 ЦВК зареєструвала перший партійний список на вибори

Як повідомляється на facebook-сторінці ЦВК, 164 кандидати у народні депутати України включені до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція" в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ.
Також всього ЦВК зареєструвала 100 кандидатів, які балотуються в загальнонаціональному виборчому окрузі.
"Разом із тим, скасовано реєстрацію кандидата в народні депутати України Гончаренка О.В., який балотується в ОВО № 137 в порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, в зв’язку з надходженням до Комісії його заяви про відмову балотуватися кандидатом у народні депутати України. Отже, всього станом на 17 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 461 кандидата в народні депутати України, у тому числі: які балотуються в порядку самовисування - 414, висунутих політичними партіями - 47", - йдеться в повідомленні.
"иди на"уй, б"ять."
Где то на Цензоре засел ватник.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье:
«Пожалуй», говорят: «возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».