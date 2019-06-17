 ЦВК зареєструвала перший партійний список на вибори

Як повідомляється на facebook-сторінці ЦВК, 164 кандидати у народні депутати України включені до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція" в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ.

Також всього ЦВК зареєструвала 100 кандидатів, які балотуються в загальнонаціональному виборчому окрузі.

"Разом із тим, скасовано реєстрацію кандидата в народні депутати України Гончаренка О.В., який балотується в ОВО № 137 в порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, в зв’язку з надходженням до Комісії його заяви про відмову балотуватися кандидатом у народні депутати України. Отже, всього станом на 17 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 461 кандидата в народні депутати України, у тому числі: які балотуються в порядку самовисування - 414, висунутих політичними партіями - 47", - йдеться в повідомленні.

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