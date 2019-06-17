EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4644  126
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (1724) Франція (736) Макрон Емманюель (248)

 Франція не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас - бікфордів шнур, - Зеленський

Основним у перемовинах між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном було обговорення проблем миру в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із французьким колегою у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Новий рівень партнерства України та Франції буде одним із ключових напрямків моєї зовнішньої політики. Ми мали теплу та дуже конструктивну розмову з президентом Макроном. Насамперед, йшлося про повернення миру в Україну. Це — моя людська позиція та позиція як президента України. Це те, з чим я засинаю і прокидаюся кожного дня", - наголосив Зеленський.

За його словами, Європа не зможе відчувати себе у повній безпеці доки Росія робить вигляд, що міжнародного права просто не існує.

"І Франція, і решта наших міжнародних партнерів знають та розуміють, що болить кожному українцеві. Ніхто не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим та Донбас — бікфордів шнур", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція готова провести засідання "нормандського формату", але чекає підтвердження наміру виконувати зобов'язання, - Макрон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132742
 
 
 Топ коментарі
 
На 20-й день президентства:
Порошенко продписал соглашение об ассоциации.
Зеленский пробежал через фонтан.
Оцени масштаб личностей!
 показати весь коментар
 
Масштабы твоей брехни уступают только масштабам твоей тупости. Петя до президентства был миллиардер и если он ещё в 98 раз стал богаче то теперь у него минимум 100 млрд. Но по версии ФОрбс после президентского срока Петя вообще перестал быть миллиаредром, а вот ты стал в 98 раз брехливей - это я верю.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Так нужно бочку с Порохом и с рыгами выкинуть на Ростов и поджечь бикфордов шнур. Возвращать крым и дамбас и уже тогда требовать мира и репараций. Иначе на вилы всех

 показати весь коментар
 
 
Что-то мне кажется ,что рашкасрань пытается заигрывать с украинцами..,,,Что-то хочется сказать простую истину : Бойтесть рашкасрани -дары приносчайтейсь..!
 показати весь коментар
 
 
Коли ж у вас в підкіркі вкарбуються границі русского інтєллігєнта...


«Татьяна Толстая объяснила, почему она против возвращения золота скифов Украине.
14/12/2016 Окружной суд Амстердама решил отдать золото скифов Украине. По этому вопросу сейчас ведется ожесточенная полемика.
- А я - против. Если возвращать, то скифам. А так как скифов нет, а делали ювелирку греки - то грекам.»
 показати весь коментар
 
а чо,сказать "нашей внешней политики" впадлу?все равно же мид и администрация готовит "твою" политику...так будь поскромнее. Франция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6921
порох себе такого не позволял,хотя имел полное прав-именно он направлял мид,а не наоборот,как у тебя
 показати весь коментар
 
 
А нормальною мовою це як звучить? Конкретно !!!
 показати весь коментар
 
.... а теперь давайте мириться и все забудем, сказал маньяк вытирая окровавленный нож об рукав и печально взглянув на хозяина вырезаной семьи
-А ты хочешь мира?
 показати весь коментар
 
 
Читаешь честно охереваеший-- сколько ботов нанятіх под разніми никами разводят срач !!! Как ваша свинья пролетела на віборах так пролетит и и на парламентских !!! Непоможет ему бабло и судейский продажній корпус Франція не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас - бікфордів шнур, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4892
 показати весь коментар
 
 
И что предлагает великий зе ? выдернуть бикфордов шнур (Крым,Донбасс) из пороховой бочки(УКРАИНА) и отдать параше? Чтобы здесь не говорили о порохе, но с приходом зе и высказываниями его и команды , типа прекратить стрелять (только не говорите , что это сказал кучма , кучма уже в команде зе ,и теперь за всех назначеных ,их действия и высказывания отвечает лично зе) в Европе поняли ,что настало время плюнуть на все завериния о нашей поддержке и начинать возращение рашки во все евроструктуры и снятия санкций. И почемуто я уверен , что это произойдет в течение года, к сожалению.
 показати весь коментар
 
 
Ненужно включать дурака -- реально только Америка оказывает нам помощь !!! Все остальные озабоченность а швабы жопу рвут за северный поток !!!
 показати весь коментар
 
 
Крым и дамбас как то не красиво отделять от Украины и тем более писать с большой буквы. Крым и дамбас ето не бифордов шнур, а уже открытый огонь. И если жабоеды боятся бочки с порохом на етом и нужно играть. Кроме бочки с порохом у нас еще и есть атомные станции от которых в Европе должны ноги дрожать и очко сжиматься. Как уже увидели Европа уважает только того кого боится так что хватит из Украины делать безобидного ципленка.
 показати весь коментар
 
 
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
 показати весь коментар
 
 
Зелена шмаркля і є тот самий бікфордов шнур.
 показати весь коментар
 
поэтому надо Ху...лу как Кутузову взять ещё раза три Париж, желательно как Грозный с начало разровнять, а потом можно и в Совет Европы на белом танке заезжать!!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не охота теперь в ЕС?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а цирк шапіто - по якому? Волію все-таки дивитись на клоунів-професіоналів. Франція не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас - бікфордів шнур, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3334
 показати весь коментар
 
 
Чтобы у россии меньше было соблазна поджигать пороховую бочку, нужно Украину сделать членом НАТО или стратегическим партнером США.
 показати весь коментар
 
 
без нас о нас говорят - это и есть новий рівень партнерства України та Франції?..
мир на любых условиях, к чему все голуби мира от хйла призывают, мистер Зе может засунуть себе в сраку
 показати весь коментар
 
Це ми й без поїздок Вованчика знали.Хто ж хоче,щоб біля тебе війна відбувалась ? Усі за мир.Тільки за чий рахунок ?
І в ПАРЄ рф повернуть вже цього року.
Повертаємось на вихідні позиції 2014 року.Путлєр потирає ручки.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФранція не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас - бікфордів шнур, - Зеленський
 
 
 
 
 
 вгору