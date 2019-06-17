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 Політика України, Суспільство
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Все про:здоров'я (272) Донецька область (2251) Лисянський Павло (24) КПВВ (11)

 На пунктах пропуску Донеччини необхідно створити повноцінні станції швидкої допомоги, - Лисянський

На КПВВ "Мар’їнка" та "Майорськ" у Донецькій області немає представників швидкої медичної допомоги. Зараз там чергують медики від міжнародних організацій.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу звернути увагу військово-цивільної адміністрації на те, що на КПВВ з української сторони медичну допомогу надає міжнародна організація Première Urgence Internationale та Asap. Це дві міжнародні організації, які надають медичну допомогу. тобто, ми, як держава допомогу не надаємо. Якщо ми викличемо швидку, вона, звісно, приїде. Але від Міністерства охорони здоров’я немає нікого", — зазначив Лисянський.

Він зауважив, що міжнародні організації "сьогодні є, а завтра вони можуть піти".

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"Тому я доповідатиму, що потрібно відкривати медичні пункти. Не тільки, щоб там були медичні пункти з аптечками на КПВВ, а повноцінні станції швидкої допомоги, тому що на вулиці спека, черга з людей дуже велика. Вони на тій стороні стоять чотири години і, звісно, вони приїздять сюди і їм може стати зле", — пояснив представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській та Донецькій областях.

Він розповів, що під час його візиту на КПВВ "Майорськ" у наметі Première Urgence Internationale лежала непритомна людина і їй надавали допомогу.

За його словами, на КПВВ він виїздив у вихідний день, оскільки саме про це неодноразово просили людини. У своїх зверненнях вони наголошували, що у вихідні на КПВВ майже немає представників різних служб, до яких вони можуть звернутися по допомогу.

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Люди, які перетинали КПВВ скаржилися, що бойовики зі свого боку повільно пропускають людей — щоб пройти контроль з їхнього боу, потрібно щонайменше чотири години.

"Була одна родина на машині, яка розповіла, що вони їдуть другу добу. Кажуть, що вчора приїхали на КПВВ з боку окупованої сторони. Чекали-чекали, до шостої години вечора не встигли і залишилися ночувати у машині. І тільки наступного дня зранку їх пропустили. Тобто, вони проходили контроль з боку окупантів шість годин", розповів Лисянський, коментуючи обстановку на КПВВ "Майорськ".

За його словами, так само повільно пропускають людей і на КПВВ "Мар’їнка".

Лисянський зауважив, що він не почув нарікань на роботу українських прикордонників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132741
 
 
 Топ коментарі
 
які кпп на лінії фронта???
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Треба повністю закрити кордони із свинособаками та сєпарами із ордило. Ніяких пенсій, ніяких соціальних виплат, ніяких ресурсів з України. Най жеруть свій рускій мір повною дирявою ложкою.
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Щоб надавати першу медичну допомогу пораненим бойовикам.
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закрити ті кпп. А то "с украінской сторони" - получайєця шо то вже не українська сторона
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А может вам там магазины с борделями еще открыть на линии фронта? Вы че там совсем рехнулись? Уже границу начинаете обустраывать потихоньку как с крымом?
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Треба повністю закрити кордони із свинособаками та сєпарами із ордило. Ніяких пенсій, ніяких соціальних виплат, ніяких ресурсів з України. Най жеруть свій рускій мір повною дирявою ложкою.
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а давайте еще хостелов понастроим, что бы сепары при поездке за пенсией могли передохнуть.
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В последнем слове на какой слог ударение?
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в Україні з "пунктами" вже повний порядок ...тепер головне щоб криси не передохли ...хто ж буде кричати ********** ?
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В Україні вже ніхто не хворіє, у кожному найменшому населеному пункті ФАПи не гірше жвроклінік облаштовані. Як казав новообраний - всі інвестиції - на Донбас. Тому для мене нічого дивного не відбувається.
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Зачем? Люди хотели умереть в росии, дайте им эту возможность, ироды
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Дайош безкоштовний чай з ковбасою сєпарам на лінії фронту!!!
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Давайте вже кожному даунбасіту при перетинанні лінії розмежування путівку в санаторії Трускавця..
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и 5 звездочные гастиницы для данецких быдло-гастей...
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))) и над входом в кажный пункт, обязательно! кованные ворота в стене из колючки и железную арку над ними. а в ней железными буквами весёленькое - "Laßt, die ihr eingeht, alle Hoffnug fahren!"
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После реформы по-супрунски в городах скоро некому будет работать, а они на какие то кппЕ хотят загнать медиков! Платить будут как международным ?
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україна не має державного кордону з боку окупованих територій зате є кпвв. після виборів потрібна однозначна позиція української влади що ніяких автономій ордло в складі україни не буде. ордло існує завдяки росії, без підтримки (в першу чергу військової) якої цей сиамский близнюк самостійно існувати не може.
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Ну , если внутри Украины , для своих , телевизионная медицина , посредством скайпа , а для сепаратистов - живого врача , то это как-то несерьёзно , мне кажется .
И потом , а как они там подпишут договор с лечащим врачём ???
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа пунктах пропуску Донеччини необхідно створити повноцінні станції швидкої допомоги, - Лисянський
 
 
 
 
 
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