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Все про:Єгипет (114) смерть (3361)

 Екс-президент Єгипту Мурсі помер у залі суду

Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі знепритомнів і помер у залі суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 17 червня телеканал Ahaber.

Мурсі було 67 років. Його судили у справі про шпигунство.

У 2013 році Мурсі був відсторонений від влади єгипетськими військовими на чолі з Абдулом Фаттаха аль-Сісі, який зараз є головою держави.

Після приходу до влади аль-Сісі почав боротьбу з Мурсі та ісламістською організацією "Брати-мусульмани", що підтримувала його (в низці країн вона визнана терористичною). Від початку 2014 року не менше 1212 осіб було засуджено до смертної кари, зокрема глава "Братів-мусульман" Мухаммед Баді.

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У 2015 році Мурсі було засуджено до смертної кари у справі про масову втечу з в'язниці і напад на поліцейських під час революції 2011 року.

У червні 2016 року Мурсі також отримав довічний термін у справі про шпигунство на користь Катару. В Єгипті довічний вирок, винесений Мурсі, прирівнюється до 25 років в'язниці. В рамках інших справ екс-президент вже отримав такий самий термін.

15 листопада 2016 року апеляційний суд скасував смертний вирок Мурсі у справі про втечу з в'язниці в 2011 році.

У грудні 2017 року Мурсі засудили до трьох років в'язниці за образу суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132740
 
   
 Топ коментарі
 
удачно так начался суд человеческий а потом бамц и у Аллаха уже на суде... Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 589
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САП и НАБУ, которые были "злочынные", уже нормальные пацаны... Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 6109
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удачно так начался суд человеческий а потом бамц и у Аллаха уже на суде... Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 589
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В ісламі наче трохи інакше - спочатку два страхітливого вигляду ангели, Мункар і Накір, здійснюють експрес-тест з трьох питань, а потім заморожують у Барзах (це такий духовний кріостазис) до Судного Дня. А вже потім або в Джанну (рай із сексапільними гуріями), або у Джаханнам на вічні пекельні борошна.
Хоча зустрічав різні трактування - залежить від богословів та течій ісламу.
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Може пекельні муки , а не борошна,задовбали кацапи з "транслітом" ))
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Варіанти написання та вимови. Так само як з Джаханнам - зустрічав варіант Джеханна (в івриті відповідник Гехінном, у нас відоме як Геєнна).
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Не президент Египта , а "брат мусульманин" - террорист и подельник обамы и эрдогана
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И тут пэтя призадумался о вечном ... Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 6442
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и тут клоун призадумался о вечном... Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 6538
А не стоп шо я несу, какое там призадумался ..там же напрочь нечем думать Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 6469
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а у нас Зеленский уже со всеми договоился из бывшей власти за откаты.. Свинарчуков уже никто не вспоминает, никто из страны не бежит.. все теперь бизнес партнёры)))
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САП и НАБУ, которые были "злочынные", уже нормальные пацаны...
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че ты орешь то? СССамый умный что-ли? надоели эти вопли. капс еще вруби для того чтобы показаться еще крикливей.
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Генпрокурор до сих пор - кум Порошенко, все министры и Гройсман остались старые, бизнес-партнерам Порошенко до перевыборов Рады бояться нечего. Поэтому и пытаются отменить досрочные выборы через КС.
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Ну и что? Смысл распугивать тараканье кубло до часа "Х" ?
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так вот и вопрос.. почему Зеленский до сих пор не отправил в отставку всех министров? Ладно там Рада есть процедура.. но министров то он может легко заменить.. особенно все жаловались на Авакова, а теперь он оказывается лучший министр у Зеленского развели хохлов в очередной раз как овец.. Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 1652
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не может по закону вот так просто и уволить кабинет министров формирует ВР
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и про коррупцию не слышно, и Бигуса не видать...
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С завтрашнего дня уже контрабанды не будет...кентюха по просьбе преЗЕдента должен все порешать за две недели был...с 3 июня начал... Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 5131
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вообще этот фейк легко проверить подняв информацию про оплату 200т скорых.. когда они были оплачены?
правильно, до Зеленского.. так какого х*я он на них пиарится?
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Милости просим Порошенко в гости в суд...
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смени методичку.. Петя уже не мародёр, а бизнес партнёр
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Згадав оце 18-секундне відео, в Індії якийсь старий письменник помер під час конференції... помер зі звуковими спецефектами, так би мовити... чи то душа полетіла на реінкарнацію через задню чакру )))))))
І сміх і гріх. Серед коментів є ґепічні. Особливо про "способ выкрутиться, когда пёрнул" Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 6670
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Людина боїться смерті, поки не навчиться жартувати над нею. До речi? в Індії ставлення до смерті спокiйне. Подiбно як в Європі переїхати на нове місце проживання. Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда - Цензор.НЕТ 6221
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В Мексиці (та ще кількох сусідніх країнах Латинської Америки) також оригінальне ставлення до смерті - виявляється зокрема у вигляді свята Dia de los Muertos. І основний персонаж - Катріна Калавера, трансформація ацтекської богині смерті Міктлансіуатль.
...
Бесстрашный перед лицом смерти, мексиканец не чувствует растерянности, когда она приближается, он готов идти ей навстречу, дразнить ее, соблазнять, сжимать в объятиях, ложиться с ней в постель, это его любимая игрушка и последняя любовь.
(с) Октавіо Пас

Кліп, в якому креативно розкрито тему Дня Мертвих: Hocico (Мексика, Dark Electro) - Bienvenido A La Maldad
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Так, я був дещо шокований, коли перший раз побачив мексиканський "карнавал смертi".

Не дивно, що вони вiдстрiлюють один одного десятками за день.
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Я не поклонник религиозных фанатиков, однако "правосудие" - это вера дураков и идиотов! В человеческом мире (как прочем и в животном) кто "прав", а кто "виноват" решается ГРУБОЙ СИЛОЙ (насилием), кто контролирует ситуации (за кем вооруженная сила), тот и "судья"!
О никакой "справедливости" не может быть и речи!
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Вірно, але з нюансами. Зокрема такі речі, як закони, етика, правила соціуму тощо є атрибутами розумного життя і цивілізації (бо із чистим законом джунглів ми б навряд чи дожили до сьогодення - давно б самовистругались).
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P.S.: і так, ці "домовленості й правила" діють краще, коли підкріплені силою або іншими вагомими аргументами. Не пам'ятаю, хто з ґамериканців сказав: "Демократія - це взаємна домовленість добре озброєних джентльменів".
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Вот это я понимаю отмазался от суда... вот это уровень 88 лвл
не то что наши, то на каталке в прокрывале увезут по скорой, то в кресло инвалида сядет...
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Интересно какого первого украинского (какой *** они украинские) преза так судить будут и он кони двинет?
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Чего и всем нашим презикам желаю от всей души - сдохнуть в зале суда , а ещё лучше на каторге .
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Хоть с фиолетового . Лишь бы эта тварь на Мальдивы сдрыснуть не успела ...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЕкс-президент Єгипту Мурсі помер у залі суду
 
 
 
 
 
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