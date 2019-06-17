 Екс-президент Єгипту Мурсі помер у залі суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 17 червня телеканал Ahaber.

Мурсі було 67 років. Його судили у справі про шпигунство.

У 2013 році Мурсі був відсторонений від влади єгипетськими військовими на чолі з Абдулом Фаттаха аль-Сісі, який зараз є головою держави.

Після приходу до влади аль-Сісі почав боротьбу з Мурсі та ісламістською організацією "Брати-мусульмани", що підтримувала його (в низці країн вона визнана терористичною). Від початку 2014 року не менше 1212 осіб було засуджено до смертної кари, зокрема глава "Братів-мусульман" Мухаммед Баді.

Читайте також: Єгиптянинові, який убив українку, винесено смертний вирок

У 2015 році Мурсі було засуджено до смертної кари у справі про масову втечу з в'язниці і напад на поліцейських під час революції 2011 року.

У червні 2016 року Мурсі також отримав довічний термін у справі про шпигунство на користь Катару. В Єгипті довічний вирок, винесений Мурсі, прирівнюється до 25 років в'язниці. В рамках інших справ екс-президент вже отримав такий самий термін.

15 листопада 2016 року апеляційний суд скасував смертний вирок Мурсі у справі про втечу з в'язниці в 2011 році.

У грудні 2017 року Мурсі засудили до трьох років в'язниці за образу суддів.