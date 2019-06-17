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 Франція не бажає виходу РФ із Ради Європи, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що французька сторона хоче уникнути виходу Російської Федерації з Ради Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці.

Водночас глава української держави наголосив на необхідності збереження санкцій, пов'язаних із Радою Європи, щодо Росії.

Раніше постійний представник України при РЄ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зацікавлена ​​в членстві Росії в Раді Європи, оскільки це зобов'яже її виконувати рішення цього органу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132738
 
   
 Топ коментарі
 
вот и ответ на визит Вовы....
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Что же, визит клоуна был неубедителен получается
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Какой мощный результат поездки Зегидранта. Не припоминаю таких высказываний в присутствии Пороха.
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всё правильно,макарон,как деды Париж сдавали - как раз в эти дни 40-го года...
Фюрера маленько поозабочивали,потом немцам сосали,аж до высадки в Нормандии..
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Нужно Макарону на его соцстраничку парочку таких картинок выставить да еще подписать его аналогию с его попередником времен второй мировой войны.

Выставка приурочена к ультиматуму Лондона и Парижа Праге принять германские требования о предоставлении «самоуправления» населенной преимущественно немцами (бывшими австрийскими подданными) Судетской области, что делало неизбежной в скором будущем Вторую мировую войну, хотя многим в тот момент казалось, что «умиротворенный» таким образом Гитлер её теперь не начнет.
На самом же деле запрет чехам сопротивляться и требование сдать немцам самые сильные в Европе чешские пограничные укрепления были приглашением именно к мировой бойне. Немецкие военные и сам Гитлер потом признали, что сломали бы о них свои зубы. Причем в условиях, когда вермахт еще не был так силен, как уже через пару лет, а в Европе еще существовали неразбитые и нераспущенные французская, польская и чешская армии, значительно превосходившие по численности и не уступавшие в целом по вооружению немецкой.
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И надо ещё в Елисеевском дворце сделать Пукину штаб, чтоб он мог там макарона с женой его периодически дрюкать
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"Назначить тов.Макрона Жан-Мишеля Фредериковича первым секретарём Парижского областного комитета Партии"
Москва.Кремль.
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Ща чувак в шортах с Макроном за шаурмой все порешает...
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только сейчас будут не плакать,а ржать,и не французы,а афробеженцы.. Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 6404
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Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 6268скорее всего немцы с францами дожмут клоуна на уступке мокше Франция не желает выхода РФ из Совета Европы, - Макрон - Цензор.НЕТ 6268
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их ждёт.. удивление.. Зеленский очень принципиален
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Результат в дипломатии не приходит сразу. То, что имеем сейчас это результат порося чего безальтернативность Минска, и торговли национальным и интересами Украины.
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Так Владимир Александрович полностью поддерживает Минские соглашения....ты ему не доверяешь?... Франція не бажає виходу РФ із Ради Європи, - Макрон - Цензор.НЕТ 3593
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Нет конечно. Законами Украины не предусмотрено заключение соглашений в устной форме или физическим лицом. Признавал эти соглашения Президент Украины нарушает Законы и Конституцию Украины.
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Ничему история Францию не научила ...
Жабоеды мокрожопые ...
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Виходу Росії з Криму та Лугандону вона також не бажає?
А в обмін на "ядерне неозброєння"?
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...таким заявлением макрон говорит президенту владимиру напрямую то, что при встрече с петром не говорил - есть реально новый подход к украинскому вопросу в европе...что еще меркель даст понять володе?...владимир, тарифы - не твое, а внешняя политика - самэ то... не дай прогибу
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Европа жрёт рашковский газ. Если бы не это обстоятельство она давно бы забила на рашку и по фиг Европе было бы присутствие ржавой бензоколонки в Совете Европы. Это для кого-то открытие? Или в чьём-то воспалённом мозгу мелькнула мысль о том, что Зеленский поехал во Францию что бы исключить рашу из Совета Европы? И пусть мне кто-нибудь напомнит, а не отказалась ли Украина от потребления рашковского газа или, например, разорвала ли дипотношения с рашей в ответ на агрессию пупкина в отношении Грузии? А было это при петином дружбане Ющенко. Так мы и до сих пор хаваем российский газ. Только перелицованный под европейский. И дипотношения с агрессором за 5 лет агрессии не разорвали. Или это не порох 5 лет за нашу внешнюю политику отвечал? Тутошние мудрецы крикливые мне начинают последнее время напоминать палату номер 6.
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Вот те раз ,, а шо ж не понравилось Макарону Франція не бажає виходу РФ із Ради Європи, - Макрон - Цензор.НЕТ 8428 ... ?? Мабуть Зе плохо на рояле сыграл . Франція не бажає виходу РФ із Ради Європи, - Макрон - Цензор.НЕТ 4733 .
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Доигрался хер на скрипке Доигрался Зе с роялем.- очень музыку любил...
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