 Франція не бажає виходу РФ із Ради Європи, - Макрон

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці.
Водночас глава української держави наголосив на необхідності збереження санкцій, пов'язаних із Радою Європи, щодо Росії.
Раніше постійний представник України при РЄ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зацікавлена в членстві Росії в Раді Європи, оскільки це зобов'яже її виконувати рішення цього органу.
всё правильно,макарон,как деды Париж сдавали - как раз в эти дни 40-го года...
Фюрера маленько поозабочивали,потом немцам сосали,аж до высадки в Нормандии..
Выставка приурочена к ультиматуму Лондона и Парижа Праге принять германские требования о предоставлении «самоуправления» населенной преимущественно немцами (бывшими австрийскими подданными) Судетской области, что делало неизбежной в скором будущем Вторую мировую войну, хотя многим в тот момент казалось, что «умиротворенный» таким образом Гитлер её теперь не начнет.
На самом же деле запрет чехам сопротивляться и требование сдать немцам самые сильные в Европе чешские пограничные укрепления были приглашением именно к мировой бойне. Немецкие военные и сам Гитлер потом признали, что сломали бы о них свои зубы. Причем в условиях, когда вермахт еще не был так силен, как уже через пару лет, а в Европе еще существовали неразбитые и нераспущенные французская, польская и чешская армии, значительно превосходившие по численности и не уступавшие в целом по вооружению немецкой.
Москва.Кремль.
только сейчас будут не плакать,а ржать,и не французы,а афробеженцы..
Жабоеды мокрожопые ...
А в обмін на "ядерне неозброєння"?
Доигрался хер на скрипкеДоигрался Зе с роялем.- очень музыку любил...