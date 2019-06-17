 Франція не бажає виходу РФ із Ради Європи, - Макрон

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці.

Водночас глава української держави наголосив на необхідності збереження санкцій, пов'язаних із Радою Європи, щодо Росії.

Раніше постійний представник України при РЄ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зацікавлена ​​в членстві Росії в Раді Європи, оскільки це зобов'яже її виконувати рішення цього органу.

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