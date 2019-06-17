 Україна не вестиме діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із Президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, реагуючи на слова французького лідера, які в перекладі українською прозвучали так, що Макрон виступає за діалог між українською владою та сепаратистами на Донбасі, Зеленський сказав: "Мені здається, що виникла невеличка помилка щодо діалогу із сепаратистами – саме так я почув переклад. Ми готові у Мінському форматі продовжувати відносини. Ми готові припинити вогонь… Необхідно звільнити полонених, що повинні зробити обидві сторони найближчим часом".
Президент також наголосив, що всі сторони - не лише Україна, а й Росія - мають захотіти припинити війну.
Перед цим перекладач так переклала слова Макрона: "Я побачив і почув, що Президент України дав зрозуміти, що він готовий на припинення вогню і готовий до діалогу із сепаратистами, готовий до нових форматів переговорів".
Однак після зауваження Зеленського Президент Франції уточнив, що мав на увазі ведення діалогу з українськими громадянами, які проживають на захоплених територіях.
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пшло по-новой,чмыридло..
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оторваться не можешь?
"драстє, люди добрі! я - Петро (Іван, Андрій, Олег, Микола), маю три освіти, 2 червоних диплома, вільно володію 6 мовами, маю наукову ступінь, та нагороджений Держ.преміями за наукові розробки! якщо ви оберете мене, ми будемо робити реформи! по-научному!
люди гудуть: які! шо пропонуєш? - Розповідаю. Пан Газдицький мусить платити податки, пан Даїшніков мусить припинити брати хабарі, пан Наливайко мусить припинити доливати воду в пиво, пан Пасічник мусить припинити додавати в мед антибіотики, пану Літаковичу доведеться змиритися
змиритися з тим, що конкуренція буде сприяти здешевленню авіаквитків, пані Пігулкіна більше не буде наживатися на ліках в аптеках нашого міста, а всі решта будуть працювати, припинять палити в громадських місцях, недопалки кидатимуть в урни, сміття сортуватимуть і будуть чемними
люди чешуть рєпи...
виходить інший кандидат в супроводі напвоголених дівчат, під гучну музичку, сипле жартами і анекдотами в натовп кидає шаурму і пігулки екстекзі
хелоу, чувакі і дєвчьонкі! я юрист-недоучка, за фахом не працював, люблю шутіть, з дєцтва любіма іграшка - м'ясорубка, і ващє я кльовий чувак, у мене є кубік і прес зєлєні! якщо ви оберете мене - хуже нє будєт! я вам покажу новий сєріал зі старими жартами, спіжєними в інтернеті
а ще я вам покажу, як я граю на роялі без штанів в АП пиво і мед за мого президенства залишаться такої самої високої якості , як і раніше, дякую вам пан Наливайко і пан Пасічник! дякую, я вам дуже дякую! чую вас, чую кожного!
тепер ваші бажання - це верховенство права, на Конституцію і Закони можна не зважати! народ все вирішуватиме кнопкою в смартфоні у кого смартфону немає - той лох, і буде позбавлений права голосу! хто не хочуе бути лохом - купує у мого пресс-секретаря смартфон за спец-прайсом
бонус до смартфону - мій автограф, хто придбає 10 смартфонів в одно ліцо - селфік без штанів в АП а січас - всім пиво від пана Наливайка і діскатєка! звучить запальна музичка тунц-тунц-тунц, летить шаурма і ллєцця пиво
dneprlena @dneprlena 8 ч.8 часов назад
вніманіє вапрос! за кого проголосує мудрий нарід, що хочє жити як у казці?
https://youtu.be/sGUNPMPrxvA
вийшов самий нормальний кандидат Мартін Брест
А хто він насправді, той нормальний Мартін
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2183952861840999&set=a.1727267384176218&type=3&theater …
..
.
Вот Пэдро - столько херни против народа натворил , и ничего , молчат .
А этот ещё и сделать ничего не смог , поскольку все эти пэдринские выродки вроде Луцыка или Гнойсмана всё ещё на местах , а они уже говном плюются ...
Быть нищим и воевать дольше , чем длилась вся ВОВ ?
Тогда Пэдра всё правильно сделал .
Да ещё и нехило наварился на этом ...
Возможна тавтология .
Оно и понятно .
Самые вумные , ессно , это те , кто за Овосча голосовал .
А Гнойсман с Вонючим Скунсом - лучшие премьеры , а Лерка - лучший банкир мира .
мы знаем .
А пока ещё сравнивать не с чем , все лизуны толстой жопы Пэдра ещё на своих местах .
А вот пока сравнить не с чем , а оно уже гавкает , ну несерьёзно это , право ...
А всё остальное - дорожная пыль ...
В той ситуации даже Вакарчук был бы лучше , всё-таки , учился человек .
Но вот он зассал , а этот нет .
Но , всё же , Зеля единственный из той шоблы , который сбил своё бабло не залазя в бюджет и не используя админресурс , как все остальные .
Всё-таки , новая формация , какая никакая .
Будем посмотреть .
Хоть не будет так тупо , как при Пэдре ...
А потом ещё долго работал у них министром .
Ну , а насчёт миллионов я не в курсе , свечку не держал . Но мой жизненный опыт мне подсказывает , что не родился ещё тот еврей , который будет делиться с другим евреем миллионами ...
А от вам, зеклоуноботи - знайомтесь
https://www.facebook.com/volodyslav.tkacuk/videos/154277072398533/
Кадидат від 94-го виборчого округу, партію «Слуґа Народа», Олександр Дубінський відкрито, після Ревлюції Гідності, після 15-ти тисяч загиблих в ООС, має НАХАБСТВО називати національне вітання «Слава Україні», яке берегло нам всім життя останні п'ять років ВІТАННЯМ НАЦИСТІВ. Сьогодні КВН-партія «Слуґа Народа» ОФІЦІЙНО НАЗВАЛА українців - нацистами. Офіційно визнала, що ЄДИНЕ, що українці мають право казати - це «Здравія жилаю таваріщь камандір».
Это был его двойник , как у ***** , не иначе .
Зеленский назначил Кучму главным переговорщиком от Украины в Минске
https://24tv.ua/ru/zelenskij_naznachil_kuchmu_glavnym_peregovorshhikom_ot_ukrainy_v_minske_n1161499
не то к Ильичу..
А от України при клоуні-українофобі таки може не бути.
Якщо клоун зє вчасно не зустрінеться з гіллякою.
Они встретились на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже. Эммануель Макрон и Арсен Аваков обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Франции и Украины в авиационной сфере. «Президент высоко оценил сотрудничество Украины и Франции: вместе с AirbusHeli развиваем Систему безопасности МВС, Антонов и SAFRAN - создаём военно-транспортный АН-188. Укрепляем наше партнёрство и техническую мощь Украины!», - написал Арсен Аваков. После встречи с министром внутренних дел нашей страны Эммануель Макрон отправился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Эта мразь всегда будет недовольна и всегда будет лить помои, в надежде на возвращение их хозяина.
Войну нужно останавливать без оглядки на них и распускаемую ими вонь.
Сомневаюсь. А на пресе ТАК подставить Макрона...
Зехидрант врага на ровном месте заработал.
Ну и остальные лидеры сделали выводы.