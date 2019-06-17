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 Україна не вестиме діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном

Україна не вестиме діалогу із сепаратистами на Донбасі, але готова на першочергові кроки для завершення війни.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із Президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, реагуючи на слова французького лідера, які в перекладі українською прозвучали так, що Макрон виступає за діалог між українською владою та сепаратистами на Донбасі, Зеленський сказав: "Мені здається, що виникла невеличка помилка щодо діалогу із сепаратистами – саме так я почув переклад. Ми готові у Мінському форматі продовжувати відносини. Ми готові припинити вогонь… Необхідно звільнити полонених, що повинні зробити обидві сторони найближчим часом".

Читайте також: Франція готова провести засідання "нормандського формату", але чекає підтвердження наміру виконувати зобов'язання, - Макрон

Президент також наголосив, що всі сторони - не лише Україна, а й Росія - мають захотіти припинити війну.

Перед цим перекладач так переклала слова Макрона: "Я побачив і почув, що Президент України дав зрозуміти, що він готовий на припинення вогню і готовий до діалогу із сепаратистами, готовий до нових форматів переговорів".

Однак після зауваження Зеленського Президент Франції уточнив, що мав на увазі ведення діалогу з українськими громадянами, які проживають на захоплених територіях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132736
 
 
 Топ коментарі
 
Давить их,как тараканов и вся любовь !!! Зе молодчина ! Украина не будет вести диалог с сепаратистами, - Зеленский на встрече с Макроном - Цензор.НЕТ 6285
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твой клоун неделями сидел в Москве уже в 2014 году, а его брехню вскрыли журналисты, он снимал фильмы на деньги бюджета Рашки, он снимал сепарских актёров украинофобов..а потом снял с них все запреты..но ты ж про это не напишешь правда...
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что то я не припомню как порох рожу от хуйла отворачивал , ещё и руку жал ….. или то по вашему "дипломатия" ?
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а ты шустрый - быстро обернулся.. Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 1936
пшло по-новой,чмыридло..
http://natribu.org
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шото ты уже за восстановление Бамбаса не блеешь,неполноценное..Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 9565
оторваться не можешь?
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много пишешь...надоел)...пошлем в первых рядах строителей, будешь фундаменты лить
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dneprlena‏ @dneprlena

"драстє, люди добрі! я - Петро (Іван, Андрій, Олег, Микола), маю три освіти, 2 червоних диплома, вільно володію 6 мовами, маю наукову ступінь, та нагороджений Держ.преміями за наукові розробки! якщо ви оберете мене, ми будемо робити реформи! по-научному!

люди гудуть: які! шо пропонуєш? - Розповідаю. Пан Газдицький мусить платити податки, пан Даїшніков мусить припинити брати хабарі, пан Наливайко мусить припинити доливати воду в пиво, пан Пасічник мусить припинити додавати в мед антибіотики, пану Літаковичу доведеться змиритися

змиритися з тим, що конкуренція буде сприяти здешевленню авіаквитків, пані Пігулкіна більше не буде наживатися на ліках в аптеках нашого міста, а всі решта будуть працювати, припинять палити в громадських місцях, недопалки кидатимуть в урни, сміття сортуватимуть і будуть чемними

люди чешуть рєпи...

виходить інший кандидат в супроводі напвоголених дівчат, під гучну музичку, сипле жартами і анекдотами в натовп кидає шаурму і пігулки екстекзі

хелоу, чувакі і дєвчьонкі! я юрист-недоучка, за фахом не працював, люблю шутіть, з дєцтва любіма іграшка - м'ясорубка, і ващє я кльовий чувак, у мене є кубік і прес зєлєні! якщо ви оберете мене - хуже нє будєт! я вам покажу новий сєріал зі старими жартами, спіжєними в інтернеті

а ще я вам покажу, як я граю на роялі без штанів в АП пиво і мед за мого президенства залишаться такої самої високої якості , як і раніше, дякую вам пан Наливайко і пан Пасічник! дякую, я вам дуже дякую! чую вас, чую кожного!

тепер ваші бажання - це верховенство права, на Конституцію і Закони можна не зважати! народ все вирішуватиме кнопкою в смартфоні у кого смартфону немає - той лох, і буде позбавлений права голосу! хто не хочуе бути лохом - купує у мого пресс-секретаря смартфон за спец-прайсом

бонус до смартфону - мій автограф, хто придбає 10 смартфонів в одно ліцо - селфік без штанів в АП а січас - всім пиво від пана Наливайка і діскатєка! звучить запальна музичка тунц-тунц-тунц, летить шаурма і ллєцця пиво

dneprlena‏ @dneprlena 8 ч.8 часов назад

вніманіє вапрос! за кого проголосує мудрий нарід, що хочє жити як у казці?
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Частина про другого кандидата нагадала фільм Ідіократія

https://youtu.be/sGUNPMPrxvA
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говоришь Педро доучка ?
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Педроботы начинайте хипиш- 'тамженашилюди'
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Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 7758Сайт "Антикор"https://antikor.com.ua/articles/309835-iz_partii_poroshenko_vyshel_samyj_normaljnyj_kandidat … пише: З партії П.Порошенка "Європейська Солідарність"
вийшов самий нормальнийУкраїна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 6273 кандидат Мартін Брест
А хто він насправді, той нормальний МартінУкраїна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 7920

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2183952861840999&set=a.1727267384176218&type=3&theater …

..
.Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 2593
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Не понимаю этой ни на чём конкретном не основанной травли Зеленского !
Вот Пэдро - столько херни против народа натворил , и ничего , молчат .
А этот ещё и сделать ничего не смог , поскольку все эти пэдринские выродки вроде Луцыка или Гнойсмана всё ещё на местах , а они уже говном плюются ...
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Например что он для народа плохого сделал? Наверное ждунам домой денег не прислал?
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Наверное , народ очень хотел такой цены на тарифы , просто жаждал субсидий и очень хотел
Быть нищим и воевать дольше , чем длилась вся ВОВ ?
Тогда Пэдра всё правильно сделал .
Да ещё и нехило наварился на этом ...
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цєна на таріфи - це шо, олія масляна? це тільки ваш клоун може пояснити, а зебуїни - зрозуміти. Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 1487
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Пишу для почитателей Пэдра , а тут всё должно быть предельно понятно , для людей без мозгов . **** , дети солнца .
Возможна тавтология .
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ціна на тарифи - це тільки зедебілам панятна. у них освіта - 3 класи ЦПШ.
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Ну , ну ...
Оно и понятно .
Самые вумные , ессно , это те , кто за Овосча голосовал .
А Гнойсман с Вонючим Скунсом - лучшие премьеры , а Лерка - лучший банкир мира .
мы знаем .
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Всё познаётся в сравнении - не мной сказано .
А пока ещё сравнивать не с чем , все лизуны толстой жопы Пэдра ещё на своих местах .
А вот пока сравнить не с чем , а оно уже гавкает , ну несерьёзно это , право ...
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є з чим порівнювати, є, зеклоуноботи. Є разумков, що принципово не розимовляє державною, є купа ригів, кумів та кримінальників у списках "слуги урода", є бажання переглянути Закон про мову, є кучмо - "новоє ліцо", призначене у мєнськ, є мільйоні відмуджені у нацбанку на користь коломойші. Є з чим порівнювати ваше гівно ЗЕлене - з януковочем, не скромничайте. Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 2547
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Единственный критерий , по которому должно сравнивать презиков , это есть уровень благосостояния граждан и целостность границ страны .
А всё остальное - дорожная пыль ...
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тобто для тебе клоуне - здача України ***** можлива якщо буде забезпечені уровень благосостояния граждан и целостность границ страны? ню-ню. А якщо за незалежність доведеться заплатити уровнєм благосостояния граждан? Тоді шо, апологете корита?
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Центроболт. Судя по вашим постам Вы далеко не глупый человек, а поэтому должны понимать никчемность зе как президента в текущих условиях. И не научится он. Не политик он по жизни. Глашатай чужих сценариев. А к чему это все приведет..... поживем увидим
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даремно ти звертаєшся до його розуму. В ньому говорить голос крові. Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 6194
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Ну , он не лучший вариант . Это понятно .
В той ситуации даже Вакарчук был бы лучше , всё-таки , учился человек .
Но вот он зассал , а этот нет .
Но , всё же , Зеля единственный из той шоблы , который сбил своё бабло не залазя в бюджет и не используя админресурс , как все остальные .
Всё-таки , новая формация , какая никакая .
Будем посмотреть .
Хоть не будет так тупо , как при Пэдре ...
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щей як залазя - 41 млн. баксів через банк коломойші у офшори, щоб не платити податки в бюджет України - це не залазя? А новая формация - це стара банда ригів, тільки другий ешелон. Чим швидше отрмають пенделя в напрямку растова та хайфи - тим краще.
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"Старую банду рыгов" основал , если ты забыл , некий Пэдро .
А потом ещё долго работал у них министром .
Ну , а насчёт миллионов я не в курсе , свечку не держал . Но мой жизненный опыт мне подсказывает , что не родился ещё тот еврей , который будет делиться с другим евреем миллионами ...
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ну по-перше, основовув не він, по-друге - досить швидко звідти пішов.
А от вам, зеклоуноботи - знайомтесь
https://www.facebook.com/volodyslav.tkacuk/videos/154277072398533/

Кадидат від 94-го виборчого округу, партію «Слуґа Народа», Олександр Дубінський відкрито, після Ревлюції Гідності, після 15-ти тисяч загиблих в ООС, має НАХАБСТВО називати національне вітання «Слава Україні», яке берегло нам всім життя останні п'ять років ВІТАННЯМ НАЦИСТІВ. Сьогодні КВН-партія «Слуґа Народа» ОФІЦІЙНО НАЗВАЛА українців - нацистами. Офіційно визнала, що ЄДИНЕ, що українці мають право казати - це «Здравія жилаю таваріщь камандір».
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Конечно , не он .
Это был его двойник , как у ***** , не иначе .
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ти відносно свого кандидата від ***** в "слузі урода" нічого неихочеш тяффкнути, зеклоуноботе? Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 6353
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Ты же Володя сам Кучму послал в Минск на переговоры с сепарами, а что же ты врёшь во франции? Или ты думаешь что самый умный и они выводов не сделают. Позор тебе и твоим 73%. И Слава Украине.
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Кучму Пэдра послал .
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ай, брешеш, зеклоуноботе. Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 3593
Зеленский назначил Кучму главным переговорщиком от Украины в Минске

https://24tv.ua/ru/zelenskij_naznachil_kuchmu_glavnym_peregovorshhikom_ot_ukrainy_v_minske_n1161499
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То есть , если до этого Чучму пять лет назначал Пэдро - то это славное и благородное дело , а если Зеля - то это позор позорный ?
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ги, педро його як призначив - так і зняв, тобто визнав свою помилку. А зєбєня - тому шо любитель наступати на граблі та маріонетка коломойші та пінчука. Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 2517
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Кучма сам пішов. Після Безсмертного. Залишились Медведчук і Шуфріч
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А як щодо тих 25%, які підтримали Мінські угоди та їхніх миролюбивих інціаторів? Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 8015

Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 99
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Все вірно, там тільки голови, а мозок далеко, тому з зомбоками домовлятись просто не можливо.
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То, что Украина медленно, но уверенно уходит все дальше и дальше в мировой повестке дня, уже понятно.Нужно прекращать блея про безальтернативный Минск и думать и делать исключительно в интересах Украины, тогда и будет результат.
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****** ,а не хотел бы он провести диалог с 1.5млн беженцев в Украине ,которые бросили все свое имущество та бідкаються по найманому житлу вже понад 5 років ?
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посадки корупційної мафії - якої не буде.
А от України при клоуні-українофобі таки може не бути.
Якщо клоун зє вчасно не зустрінеться з гіллякою.


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Сегодня, 17 июня, состоялась встреча президента Франции Эммануеля Макрона и главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Так пишет replyua.net, ссылаясь на UA.News.

Они встретились на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже. Эммануель Макрон и Арсен Аваков обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Франции и Украины в авиационной сфере. «Президент высоко оценил сотрудничество Украины и Франции: вместе с AirbusHeli развиваем Систему безопасности МВС, Антонов и SAFRAN - создаём военно-транспортный АН-188. Укрепляем наше партнёрство и техническую мощь Украины!», - написал Арсен Аваков. После встречи с министром внутренних дел нашей страны Эммануель Макрон отправился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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если у нас менты ВВС развивают,то прикиньте,что у нас лётчики делают... Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 1885
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Сепаратисты?! Ну и ну! Что у него в голове творится? Он думает, что это война с сепаратистами, не с расией?
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Зря Зеленский пытается заигрывать перед порохатым скотом, вышиватой сранью и прочими 25%
Эта мразь всегда будет недовольна и всегда будет лить помои, в надежде на возвращение их хозяина.
Войну нужно останавливать без оглядки на них и распускаемую ими вонь.
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Оговорка, ошибка.. Молодец что конечно не назвал их "ополченцами","повстанцами" . Но назвав их "сепаратистами" ( что фактически соответствует первым двум терминам, хрен редьки не слаще) подставился сам и подставил страну. Каждое слово сейчас имеет вес. Ну понятное дело не захотел на встрече употреблять слово "террористы", может в этой ситуации и правильно поступил, только нужно их называть ( тем кем они де факто являются) - КОЛЛАБОРАНТАМИ, действующими под прямым руководством российских оккупационных войск. Вот тогда было правильно и понятно. С терминами нужно быть предельно точными. Правда и при Пэте как их только не называли, а вот правильная оценка как то не прижилась.
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Что бы Макрон не правильно понял перевод разговора?!
Сомневаюсь. А на пресе ТАК подставить Макрона...
Зехидрант врага на ровном месте заработал.
Ну и остальные лидеры сделали выводы.
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Отакi переговори з террорюгами тiльки можливi:
Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 8658

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Войну может остановить только агрессор Россия, а ей не выгодно ее останавливать и плевала она на Зеленского и его зебилов. Если даже Зеленский и все его зебилы упадут перед ****** на колени, прося мира и капитуляции, они получат только серую зону бардака и беспредела, а это совсем не мир. Пусть даже все зебилы захотят в Россию,чему я совершенно не удивлюсь, но Россия все равно их к себе не примет. Почему? А потому что экономически она с трудом Крым сейчас "переваривает", тем более полУкраины. Это означает,что Украина превратится в серую зону удельных княжеств после федерализации,, от которых и Запад откажется и Россия не сможет помогать.Понятно. что жизнь там будет даже хуже,чем сейчас в Лугандоне. Ничего подобного при Порошенко бы не было, а было бы уверенное развитие страны. Но населению захотелось приключений от всякой шпаны и оно их обязательно получит. А что еще от шпаны и предателей можно получить?
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Висновок: Що б Вовік не зробив і не сказав мародерські тролі Офшора будуть смердіти, що все не так.
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Макрон запустил "пробный шар" на предмет проверки прочности Зеленского.Не секрет,что Франция и Германия спят и во сне видят как бы это любой ценой (не для них естественно) подтащить Украину к "замирению сторон" так.чтобы и видимость "замирения" была и путин в друзьях необиженным остался.Не тсекрет,что за новым неопытным президентом украины наблюдают целые службыГермании,к которым едет после макрона Зеленский.Так что,неопытный-неопытный,а не дал наш Зеленский с собой "сыграть в дурака".Теперь и Меркель не сможет "развести на мякине" президента Украины.
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Україна не буде розмовляти із сепаратистами, мається на увазі українці. А ось "щирі українці" можуть і навіть хочуть. Там дуже багато невипраних грошенят. Аж пейси закрутилися.
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