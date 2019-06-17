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 Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном

Україна не вестиме діалогу із сепаратистами на Донбасі, але готова на першочергові кроки для завершення війни.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із Президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, реагуючи на слова французького лідера, які в перекладі українською прозвучали так, що Макрон виступає за діалог між українською владою та сепаратистами на Донбасі, Зеленський сказав: "Мені здається, що виникла невеличка помилка щодо діалогу із сепаратистами – саме так я почув переклад. Ми готові у Мінському форматі продовжувати відносини. Ми готові припинити вогонь… Необхідно звільнити полонених, що повинні зробити обидві сторони найближчим часом".

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Президент також наголосив, що всі сторони - не лише Україна, а й Росія - мають захотіти припинити війну.

Перед цим перекладач так переклала слова Макрона: "Я побачив і почув, що Президент України дав зрозуміти, що він готовий на припинення вогню і готовий до діалогу із сепаратистами, готовий до нових форматів переговорів".

Однак після зауваження Зеленського Президент Франції уточнив, що мав на увазі ведення діалогу з українськими громадянами, які проживають на захоплених територіях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132736
 
   
 Топ коментарі
 
Давить их,как тараканов и вся любовь !!! Зе молодчина ! Украина не будет вести диалог с сепаратистами, - Зеленский на встрече с Макроном - Цензор.НЕТ 6285
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твой клоун неделями сидел в Москве уже в 2014 году, а его брехню вскрыли журналисты, он снимал фильмы на деньги бюджета Рашки, он снимал сепарских актёров украинофобов..а потом снял с них все запреты..но ты ж про это не напишешь правда...
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Не понимаю этой ни на чём конкретном не основанной травли Зеленского !
Вот Пэдро - столько херни против народа натворил , и ничего , молчат .
А этот ещё и сделать ничего не смог , поскольку все эти пэдринские выродки вроде Луцыка или Гнойсмана всё ещё на местах , а они уже говном плюются ...
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Например что он для народа плохого сделал? Наверное ждунам домой денег не прислал?
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Наверное , народ очень хотел такой цены на тарифы , просто жаждал субсидий и очень хотел
Быть нищим и воевать дольше , чем длилась вся ВОВ ?
Тогда Пэдра всё правильно сделал .
Да ещё и нехило наварился на этом ...
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цєна на таріфи - це шо, олія масляна? це тільки ваш клоун може пояснити, а зебуїни - зрозуміти. Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 1487
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Пишу для почитателей Пэдра , а тут всё должно быть предельно понятно , для людей без мозгов . **** , дети солнца .
Возможна тавтология .
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ціна на тарифи - це тільки зедебілам панятна. у них освіта - 3 класи ЦПШ.
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Ну , ну ...
Оно и понятно .
Самые вумные , ессно , это те , кто за Овосча голосовал .
А Гнойсман с Вонючим Скунсом - лучшие премьеры , а Лерка - лучший банкир мира .
мы знаем .
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Всё познаётся в сравнении - не мной сказано .
А пока ещё сравнивать не с чем , все лизуны толстой жопы Пэдра ещё на своих местах .
А вот пока сравнить не с чем , а оно уже гавкает , ну несерьёзно это , право ...
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є з чим порівнювати, є, зеклоуноботи. Є разумков, що принципово не розимовляє державною, є купа ригів, кумів та кримінальників у списках "слуги урода", є бажання переглянути Закон про мову, є кучмо - "новоє ліцо", призначене у мєнськ, є мільйоні відмуджені у нацбанку на користь коломойші. Є з чим порівнювати ваше гівно ЗЕлене - з януковочем, не скромничайте. Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 2547
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Ты же Володя сам Кучму послал в Минск на переговоры с сепарами, а что же ты врёшь во франции? Или ты думаешь что самый умный и они выводов не сделают. Позор тебе и твоим 73%. И Слава Украине.
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А як щодо тих 25%, які підтримали Мінські угоди та їхніх миролюбивих інціаторів? Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 8015

Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном - Цензор.НЕТ 99
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Все вірно, там тільки голови, а мозок далеко, тому з зомбоками домовлятись просто не можливо.
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То, что Украина медленно, но уверенно уходит все дальше и дальше в мировой повестке дня, уже понятно.Нужно прекращать блея про безальтернативный Минск и думать и делать исключительно в интересах Украины, тогда и будет результат.
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****** ,а не хотел бы он провести диалог с 1.5млн беженцев в Украине ,которые бросили все свое имущество та бідкаються по найманому житлу вже понад 5 років ?
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