 Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із Президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, реагуючи на слова французького лідера, які в перекладі українською прозвучали так, що Макрон виступає за діалог між українською владою та сепаратистами на Донбасі, Зеленський сказав: "Мені здається, що виникла невеличка помилка щодо діалогу із сепаратистами – саме так я почув переклад. Ми готові у Мінському форматі продовжувати відносини. Ми готові припинити вогонь… Необхідно звільнити полонених, що повинні зробити обидві сторони найближчим часом".
Президент також наголосив, що всі сторони - не лише Україна, а й Росія - мають захотіти припинити війну.
Перед цим перекладач так переклала слова Макрона: "Я побачив і почув, що Президент України дав зрозуміти, що він готовий на припинення вогню і готовий до діалогу із сепаратистами, готовий до нових форматів переговорів".
Однак після зауваження Зеленського Президент Франції уточнив, що мав на увазі ведення діалогу з українськими громадянами, які проживають на захоплених територіях.
Вот Пэдро - столько херни против народа натворил , и ничего , молчат .
А этот ещё и сделать ничего не смог , поскольку все эти пэдринские выродки вроде Луцыка или Гнойсмана всё ещё на местах , а они уже говном плюются ...
Быть нищим и воевать дольше , чем длилась вся ВОВ ?
Тогда Пэдра всё правильно сделал .
Да ещё и нехило наварился на этом ...
Возможна тавтология .
Оно и понятно .
Самые вумные , ессно , это те , кто за Овосча голосовал .
А Гнойсман с Вонючим Скунсом - лучшие премьеры , а Лерка - лучший банкир мира .
мы знаем .
А пока ещё сравнивать не с чем , все лизуны толстой жопы Пэдра ещё на своих местах .
А вот пока сравнить не с чем , а оно уже гавкает , ну несерьёзно это , право ...
не то к Ильичу..