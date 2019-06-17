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Все про:Зеленський (1724) нормандська четвірка (481)

 Радники проведуть зустріч для підготовки зустрічі учасників країн нормандської четвірки на рівні президентів, - Зеленський

Зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів цих країн (Німеччини, Франції, України та Росії).

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми дійшли згоди щодо важливості відновлення співпраці в рамках "нормандського формату". Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", - сказав він.

Дивіться також: Франція готова провести засідання "нормандського формату", але чекає підтвердження наміру виконувати зобов'язання, - Макрон

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Зеленський зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі", - уряд Німеччини

Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.

У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав імовірним часом зустрічі"Нормандської четвірки" липень, за умови погодження з Києвом і Москвою.

Також читайте: Росія виступає проти участі США в переговорах у нормандському форматі, - Держдепартамент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132735
 
   
 Топ коментарі
 
МЕРЗОТНЕ БРЕХЛО!!!!!!!!!
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
З них 50 авто - це праця і заслуги Уляни Супрун. З 2016 року вона і її команда налагодили співпрацю із КНР. Ці автомобілі швидкої допомоги із новітнім обладнанням та значну фінансову підтримку передала китайська сторона.
Советники проведут встречу для подготовки встречи участников стран нормандской четверки на уровне президентов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9727
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Головне щоб Зєля перед Ху...лом на коліна не бухнувся.
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Валентине. Макрон сказал следующее: "Встреча нормандской четвёрки состоится тогда, когда придёт время". А может и не прийти, и что тогда петь этим "певунам", да и Зеленскому? Запад не забыл шашни Зеленского с Россией и его бизнес в России. На дипломатическом языке означает "после дождичка в четверг". Дипломатия-это не рояль. Это был для запада обычный дежурный визит для ознакомления, какие фортели можно ждать от украинского выскочки, а Зеленский начал раздуваться, аж в зобу дыханье спёрло, что какой он крутой гетьман украинской полу чего-то.
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Зачем сдавать? А разве кто-то куда-то уходил?!
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Повезе Зє. Руку самого Путлєра пожме, можливо холодно як Пєтя, майже з огидою.
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Головне щоб Зєля перед Ху...лом на коліна не бухнувся.
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Не треба поспішати з цією зустріччю, пане Володимире.. Французи і німці - на боці *****..
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постой....те, а как же шаги? или Макрон сказал одно, а Вове подумалось другое.
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МЕРЗОТНЕ БРЕХЛО!!!!!!!!!
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
З них 50 авто - це праця і заслуги Уляни Супрун. З 2016 року вона і її команда налагодили співпрацю із КНР. Ці автомобілі швидкої допомоги із новітнім обладнанням та значну фінансову підтримку передала китайська сторона.
Советники проведут встречу для подготовки встречи участников стран нормандской четверки на уровне президентов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9727
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Ну вот и слава Зеленскому, а американская шпигунка и разрушительница медицинской системы Украины- чемодан- аэропорт- Вашингтон!
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Зе - едь на эту встречу со стволом - один выстрел и ты Герой Мира !!!
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Валентине. Макрон сказал следующее: "Встреча нормандской четвёрки состоится тогда, когда придёт время". А может и не прийти, и что тогда петь этим "певунам", да и Зеленскому? Запад не забыл шашни Зеленского с Россией и его бизнес в России. На дипломатическом языке означает "после дождичка в четверг". Дипломатия-это не рояль. Это был для запада обычный дежурный визит для ознакомления, какие фортели можно ждать от украинского выскочки, а Зеленский начал раздуваться, аж в зобу дыханье спёрло, что какой он крутой гетьман украинской полу чего-то.
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Все предыдущие группировки , управляющие Украиной , были глубоко антинародны .
Это не громкие слова , это печальный факт .
Являлись ли эти "власти" выразителем интересов народа ? Нет , нет и нет .
Являлось ли правительство Пэдра выразителем народных интересов ?
Смешно , правда ?
Дадут ли эти твари , которые обсели все ветви власти , хоть что-то сделать для народа ?
Без массовых расстрелов - вряд ли ...
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а хто буде розстрілювати. рюцкоєзічний поцреот зебуїна? Маріонетка коломойші, кловун зє?
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Как это не смешно , но история никогда не знала дефицита в желающих расстреливать .
Стреляли много и охотно . Причём , пользовались уважением и привилегиями .
А у нас на этом ещё и заработать можно !
Вот , например , государство объявляет аукцион на расстрел , к примеру , Ющера или Пэдра . Начальная ставка для желающего исполнить - 5 000 гривен .
Государство выдаст победителю торгов винтовку с обоймой и почётную грамоту .
Желающих будет море .
Тут главное , как это сейчас модно говорить , политическая воля .
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в такому разі можна оголосити аукціон на розстріл українофобів.І почати із зєко манди. Я готовий заплатито за право на розстріл.
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А вот скажи мне , только конкретно , без лишних слов , а в чём разница между украинофобом Зелей и украинофилом Пэдрой ?
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А в зебіла зовнішньополітичних радників ще нема, між іншим. Одним Пристайком ситий не будеш.
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"радники зустрінуться", бо сам, головний (прости Господи) дипломат дупля не дасть, навіть і через п'ять років..
как дипломат - ноль, как главнокомандующий - ноль.. зебилы должны быть довольны.. а как радуется маленькое хйло - думает: ещё чуть-чуть и золотой ключик будет у него в кармане
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРадники проведуть зустріч для підготовки зустрічі учасників країн нормандської четвірки на рівні президентів, - Зеленський
 
 
 
 
 
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