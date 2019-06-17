 Радники обговорять підготовку зустрічі учасників країн нормандської четвірки на рівні президентів, - Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми дійшли згоди щодо важливості відновлення співпраці в рамках "нормандського формату". Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", - сказав він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".

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Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.

У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав імовірним часом зустрічі"Нормандської четвірки" липень, за умови погодження з Києвом і Москвою.

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