 Радники обговорять підготовку зустрічі учасників країн нормандської четвірки на рівні президентів, - Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Ми дійшли згоди щодо важливості відновлення співпраці в рамках "нормандського формату". Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", - сказав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".
Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.
У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав імовірним часом зустрічі"Нормандської четвірки" липень, за умови погодження з Києвом і Москвою.
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
З них 50 авто - це праця і заслуги Уляни Супрун. З 2016 року вона і її команда налагодили співпрацю із КНР. Ці автомобілі швидкої допомоги із новітнім обладнанням та значну фінансову підтримку передала китайська сторона.
Это не громкие слова , это печальный факт .
Являлись ли эти "власти" выразителем интересов народа ? Нет , нет и нет .
Являлось ли правительство Пэдра выразителем народных интересов ?
Смешно , правда ?
Дадут ли эти твари , которые обсели все ветви власти , хоть что-то сделать для народа ?
Без массовых расстрелов - вряд ли ...
Стреляли много и охотно . Причём , пользовались уважением и привилегиями .
А у нас на этом ещё и заработать можно !
Вот , например , государство объявляет аукцион на расстрел , к примеру , Ющера или Пэдра . Начальная ставка для желающего исполнить - 5 000 гривен .
Государство выдаст победителю торгов винтовку с обоймой и почётную грамоту .
Желающих будет море .
Тут главное , как это сейчас модно говорить , политическая воля .
как дипломат - ноль, как главнокомандующий - ноль.. зебилы должны быть довольны.. а как радуется маленькое хйло - думает: ещё чуть-чуть и золотой ключик будет у него в кармане
Абсурдность такой встречи осознали в Конгрессе, поэтому Трамп так и не встретился с *****м в Японии - встреча сорвалась. ***** же понимает только язык силы и нарушил все международные договоры, и поэтому теряется смысл переговоров как таковых вообще.
Даже, даже, если будет достигнут какой-то положительный результат - то этот результат останется только на бумаге подобно Будапешстскому и ***** будет искать любые причины чтобы нарушить всё что ему не выгодно.
А договорится с *****м может только - сама его смерть, потому что она бескомпромиссна и неотвратима.