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Все про:Зеленський (1724) нормандська четвірка (481) Макрон Емманюель (248)

 Франція готова провести засідання "нормандського формату", але чекає підтвердження наміру виконувати зобов'язання, - Макрон

Франція готова до проведення переговорів у "нормандському форматі", але перед цим повинні бути зроблені кроки, що підтвердять намір виконувати зобов'язання.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Коли час настане, ми зможемо — Франція готова — провести засідання Нормандського формату, щоб підтримати зобов'язання. Але до цього часу нам потрібні найближчим часом певні жести, певні кроки, щоб було підтверджено намір виконувати зобов'язання", — заявив Макрон.

Читайте також: Зустріч у "нормандському форматі" буде призначено, щойно для цього складуться політичні умови, - Макрон

Крім того, Макрон заявив про підтримку відновлення переговорів в Мінському форматі і запевнив у своїй підтримці України в переговорах з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Київ і Москва погодять, зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в липні, - Волкер

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Зеленський зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі", - уряд Німеччини

Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.

У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав імовірним часом зустрічі"Нормандської четвірки" липень, за умови погодження з Києвом і Москвою.

Також читайте: Росія виступає проти участі США в переговорах у нормандському форматі, - Держдепартамент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132734
 
 
 Топ коментарі
 
Война в Грузии показала , что когда Франция и Германия стают посредниками , то Россия оккупирует территорию, а Франция и Германия получают новые контракты и прибыл. Помним это граждане Украины!
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В общем, ты, Зеленский, давай там прогибайся под Путина, а Макрон тебя в этом с удовольствие поддержит.
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вот зеля и перевел Украину из субъектов в объекты, да при пете такое не допускалось...
хотя зебилы, как и сам зеленка, таких слов, наверняка, даже не знают.
зеленка гордится 14ти буквенным
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шаги..нужны шаги, доказывающие ЧТО и от кого?Вот и первый урок на звание украинца или запроданца
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И давно Макрон на звание украинца претендует?
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он не только претендует, но реально юзает зелю как как объект политики. для этого как раз вредно быть украинцем...
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а я бы вам посоветовал снять. и розовые очки заодно...))))))))))))))))))
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Там не тільки окуляри треба зняти, хоча деякі заплатять багато, щоб не знімала😊
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прикол в том что они мнят себя асами словесных баталий и подставляются как нашкодившие котята, даже скуШно становится..))))
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Сьогодні була розмова з однією Танею за життя. Вона стведжувала, що у Будапештському договорі (нема договору, а є Меморандум) є гарантії територіальної цілісності України. Це ж треба які вони неуки😏
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мой опыт общения к этой публикой подсказывает, что никто из них никогда не пытался ознакомиться с первоисточниками. с любой темой они знакомы только из пересказов переврунов. поэтому я крайне редко пробую просто обратить их внимание на нестыковки и очевидный бред. чаще просто подъе...аю
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Татьяна Лайф

Потом по поводу 'не був зобов'язани'
Був. У нас был будапештский договор, по которому нам гарантировалась территориальная целостность в обмен на ядерный арсенал. А ваш пэця помог западу съехать с темы, перекрыв их обязательства новым договором , минским, согласно которому уже нам никто ничего не был должен, как вы и написали.
17.06.2019 07:14

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ужас в том что зеленка и его окружение одного уровня со своими почитателями.. но его визави реальные асы искусства возможного..(
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Цими словами західні лідери сказали зе, що йому не довіряють.
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их представители были при инаугурации. И они слышали его слова журналистам о роспуске Рады в виде шутки...
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Я трохи знаю як працюють дипломати і які бувають закулісні розмови. Тому я впевнений, що слова зе піддаються аналітиці і ціну йому вже склали. Дрескод, незнання мов, у тому числі своєї держави, погрози у соціальних мережах, кадрова політика, передвибочі обіцянки... Все вже давно лежить на столах західних лідерів.
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там вверху вообще шедевр. Так чьи слова не были переведены правильно?
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Поки у мене нема відомостей, що неправильно перевели.
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Ali Hasan
Дрескод, незнання мов, у тому числі своєї держави, погрози у соціальних
мережах, кадрова політика, передвибочі обіцянки... Все вже давно лежить
на столах західних лідерів.


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Так стаття тільки про одного Макрона. Ти давай з грибочками на обід обережніше.
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Они сказали что вести переговоры с кацапней кремлевской пустая трата времени.Да и упырь кремлевский крутил на одном месте и Францию и Германию.Пока яйца упыря не будут трещать в тисках проблем разговаривать с ним зря
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от какого вовы они ждут выполнения не сказал
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кому они сказаны-от того и ждут...или там еще кто то был?
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Гыг с Вами
кому они сказаны-от того и ждут...или там еще кто то был?
Франція готова провести засідання "нормандського формату", але чекає підтвердження наміру виконувати зобов'язання, - Макрон - Цензор.НЕТ 7203

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Мне нравится что в будущей верховной зраде будет более половины представителей Зеленского. Это классно и по приколу: шухер намечается не по-деЦЦки! Голосуем за Зеленского сейчас и сразу на местных выборах, которые пройдут после ВР
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та да...над вашим шухером и ***** потешается...
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во закрутил- но перед этим должны быть предприняты шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства. Ни хрена не понятно.
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вот зеля и перевел Украину из субъектов в объекты, да при пете такое не допускалось...
хотя зебилы, как и сам зеленка, таких слов, наверняка, даже не знают.
зеленка гордится 14ти буквенным
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Дайте слово "крутым" переговорщикам Кучме, Медведчуку, Бойко и безбашенной летчице Франция готова провести заседание "нормандского формата", но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон - Цензор.НЕТ 4231И ждет Украину федерализация, особый статус Донбасса, всеобщая амнистия бандитам Лугандона, Таежный Союз и прочие прелести руцького мира

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И зачем тогда был нужен Майдан, защита Украины на Донбассе? Десятки тысяч жертв?
Зеленский, кстати, искренне не понимает - зачем? Он этим и не дорожит, а холопы обойдутся не то что без Европы, но и без Украины - они Зеленским счастливы.
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зебилы явление перманентное. А Украина есть, была и будет. А Зеленого ждет очень незавидный финал. И кончать его будет, в первую очередь, его же лехторат.
Власть взять не трудно -трудно ее удержать.
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Война в Грузии показала , что когда Франция и Германия стают посредниками , то Россия оккупирует территорию, а Франция и Германия получают новые контракты и прибыл. Помним это граждане Украины!
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Я много чего предлагаю . Использовать на государственном уровне ложь и пропаганду против путина, что бы людей в России настроить против путина . Например. Китай , что Путин Россию продаёт китайцам . В ООН поднимать вопрос о дискриминации народов России русскими . Так званый марш , свободу народам России . Есть много идей. Просто в Украине не тот президент.
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А чего ТОТ президент ничего этого не делал?
Думал об этом? Или низзя о таком думать?
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Я не голосовал за Порошенко , и не голосовал за Зеро . Буду голосовать за того , кто сделает реформу образования, и будет инвестировать в человеческий капитал. Украину могут только развивать культурные , и образованные люди . Я уверен, без инвестиций в образование, Украина всегда будет страной третьего мира . Украину спасёт только качественное бесплатное образование!
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Буду голосовать только за того , кто сделает качественное и бесплатное образование. Каждый гражданин Украины должен иметь возможность получить бесплатное образование и качественное!
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Статьи . Чем больше будет образованных людей , тем быстрее русский мир потерпит поражение в Украине.
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Брехня завжди приводить у глухий кут. Достатньо правди про росію, яка саме буде впливати по вашому сценарію.
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Согласен. Путин так много зла делает , что и врать особо и не надо .
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Ivan Nielsen - Ваша ідея втілюється блогерами, приєднуйтесь до них.
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Я не видел как блогеры развивают тему путина и китая . Это основная тема , по которой реально можно россиян настроить против путина
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Проблема ордынского реваншизма и империализма не только в *****, а во всей их "элите", в этом вопросе у них консенсус и замена одного фюрера на другого мало что изменит, так что нужно работать на развал орды изнутри, например начать нужно с Кавказа. Кавказ умиротворен до тех пор пока кацапы платят им дань в виде субвенций из федерального бюджета, а значит нужно с одной стороны вести пропаганду среди кацапов о том как их имеют чурки, а среди кавказцев о том, как неверные их угнетают. Кроме того нужно делать все возможное для того, чтобы дотации из бюджета были ощутимы для каждого кацапа, а для этого нужно работать на подрыв экономической мощи орды, например уничтожая газо- и нефтепроводы, проводя диверсии на объектах инфраструктуры и энергетики, тем боле что огромная территория орды позволяет это делать.
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Так и я про это . Начинаем с путина , и заканчивает за упокой России . Понятно , что пока будет Россия , покой Украине может только снится
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Повинна бути державна системна робота у цьому напрямку, ми взагалі повинні усіляко підтримувати сепаратизм на орді, особливо збройний супротив на Кавказі.
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Да . В твоих словах глаголет истина, мой друг. Я полностью с тобой согласен
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И ещё не понимаю , то есть понимаю почему Украина не поддерживает украинцев на Кубани .
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На Кубани украинцев практически не осталось, только в селах еще разговаривают на суржике, но назвать их украинцами сложно, в лучшем случае это малоросы-хохлы, украинцев там единицы. Кацапы в отличие от нас понимают важность и необходимость ассимиляции и пропаганды.
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Есть украинцы и много на дальном -востоке , там уже все китайцы, и понятно что это только дело времени, как он будет китайским , так почему им Украина как государство не помогает пережать на Кубань ?
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Как минимум не верить в благие намерения наших западных "друзей", и не вестись на их уговоры и шантаж, помня что цель у них одна - замять любыми способами войну (как правило за счет жертвы агрессии) и продолжать торговать с кацапами как ни в чем не бывало.
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В общем, ты, Зеленский, давай там прогибайся под Путина, а Макрон тебя в этом с удовольствие поддержит.
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Ні,народ,починати потрібно з БУДАПЕШТСЬКОГО формату....
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Чем закончилось посредничество Хранцузов в Грузии? Потерей Абхазии и Осетии. Чем закончится посредничество Макрона в Украине? Потерей Крыма и Донбасса. Наши лидеры не поймут, что Франции и Германии нет никакого дела до Украины, им главное чтобы войны в Европе не было. Если для этого нужно отдать весь юго-восток Украины России, они с радостью на это пойдут.
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"...но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон" ---- Франция и Германия с 2015г выламывала руки Порошенко на "минские договоренности", на капитуляцию, но Порошенко спустил их в унитаз.
Зеро не только не надо уговаривать на минскую капитуляцию - он готов и рад сам, но ищет хитрый способ избежать народного гнева - например все подать как волю самого народа через референдум.
Поможет ли это слуге русского народа?
Не думаю!
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На городі бузина,а зебілоїду скрізь порохоботи ввижаються.Гавкнуло,***********?Задоволений?Ну і добре.Тільки не рюмсай.
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Випадково зазирнув, кажеш?
А можеш так само випадково змитися? ;?
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Подожду ещё))
Ещё не всё порохоботы сбежались ))
Потом начну вас по-чуть-чуть зебилынить Франция готова провести заседание "нормандского формата", но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, - Макрон - Цензор.НЕТ 7991
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Про порохоботов понятно, манечка, а по теме есть что сказать или мыслительных способностей не хватает?
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Так вам даже если и дать нормальную и логическую информацию, то вы один фиг опаплюжите её, если только эта информация не будет возвышать вашего Пэтрыка Кондитерского
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А ты, для начала, дай "нормальную и логическую информацию", если, конечно, на это способен, а там увидим.
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по моему, вы себя переоцениваете..)) и даже очень )))))))))))
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Хорошо))
Докажите, что вы не порохобот?
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да нет проблем, только после предъявления вами справки, что вы не верблюд
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А якщо і його довідці буде написано Camelus Dromaderius или Camelus Bactrianus? Як варіант - Equus asinus asinus. Тоді доведеться показати йому наші посвідчення порохоботів.
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еуропі нада спокойствійє - і нєважно яким путьом. От вони і нагибают тих, хто піддаєця. Нагнути ***** не під силу, а от ЗЄ сам вистрибнув з тим "пєрєстать стрилять"
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У Молдові та Грузії було саме так, чому ви вирішили що зараз буде якось інакше?
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Товстий натяк на обов'язки України, яка вона не виконує. Нічого особистого. План плигання по калюжах не спрацював.
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О, и "Оккупационная платформа - За життя" подтянулась с медведчуковыми месседжами.
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.....ОБДУРИЛИ с ядерным оружием Украины , теперь ЗАБИРАЙТЕ всех баб с Украины !!!! что за ПЕРЕЦ это ???? был такой БУРЫЙ , а после пуйла что то требует и ОПЯТЬ с ЛОХОВ ???!!!
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УКРАИНЦЫ , если по ХОРОШЕМУ , то мы после БУДАПЕШСКОГО кидняка должны стоять РУКИ в брюки и глядеть как ГАРАНТЫ пи........ят "другого гаранта" и ВОССТАНАВЛИВАЮТ нашу тер. целостность !!!! а по ПЛОХОМУ восстановить СВОЙ ЯДЕРНЫЙ СТАТУС и послать на.....й ВСЕХ ГАРАНТОВ !!!
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а по ПЛОХОМУ восстановить СВОЙ ЯДЕРНЫЙ СТАТУС и послать на.....й ВСЕХ ГАРАНТОВ !!!

Браво Василий! Поддерживаю!
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"Когда время наступит, мы сможем - Франция готова - провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до тех пор нам нужны в ближайшее время определенные действия, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства"

Я так понимаю, что Украина в лице Порошенко брала на себя некие обязательства, которые Франция и не только Франция, готовы поддержать (не знаю как), но Украина не предприняла никаких шагов для выполнения этих обязательств и теперь Макрон сомневается в том, что Украина имела намерение их выполнять.
Очень интересно, о каких именно обязательствах идет речь?
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Ті, які прийняті і підписані у Мінську.
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Мені здається, що мова про пункт 11, там багато цікавого:
11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в Примітці, до кінця 2015 року.

Примітка:
Такі заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» включають наступне:- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей
- право на мовне самовизначення
- участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
- створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.
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Усі пункти повинні виконуватися починаючи з першого номеру...
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Можливо й так, але це повинно бути прописано, щоб неможливо було звинувачувати будь-яку з сторін у невиконанні. Порядок виконання десь вказаний?
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но ждет подтверждения намерения выполнять обязательства, ..... будапештского меморандума?...
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а разве в меморандумах бывают обязательства, требующие выполнения?
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"Франция готова к проведению переговоров в "нормандском формате", но перед этим должны быть предприняты шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства" - интересно какие это шаги и обязательства и кто их должен выполнять? Подозреваю что жабоеды решили на вазелина надавить, чтобы этот дебильный клоун в силу своей тупости и ватности слил национальные интересы страны (например выполнил условия минской капитуляции подписанной "патриотом" вальцманом и начал процесс впихивания лугандона в Украину без реальной деоккупации).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФранція готова провести засідання "нормандського формату", але чекає підтвердження наміру виконувати зобов'язання, - Макрон
 
 
 
 
 
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