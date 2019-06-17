 Франція готова провести засідання "нормандського формату", але чекає підтвердження наміру виконувати зобов'язання, - Макрон

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Коли час настане, ми зможемо — Франція готова — провести засідання Нормандського формату, щоб підтримати зобов'язання. Але до цього часу нам потрібні найближчим часом певні жести, певні кроки, щоб було підтверджено намір виконувати зобов'язання", — заявив Макрон.
Крім того, Макрон заявив про підтримку відновлення переговорів в Мінському форматі і запевнив у своїй підтримці України в переговорах з Росією.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".
Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.
У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав імовірним часом зустрічі"Нормандської четвірки" липень, за умови погодження з Києвом і Москвою.
Татьяна Лайф
Потом по поводу 'не був зобов'язани'
Був. У нас был будапештский договор, по которому нам гарантировалась территориальная целостность в обмен на ядерный арсенал. А ваш пэця помог западу съехать с темы, перекрыв их обязательства новым договором , минским, согласно которому уже нам никто ничего не был должен, как вы и написали.
17.06.2019 07:14
Дрескод, незнання мов, у тому числі своєї держави, погрози у соціальних
мережах, кадрова політика, передвибочі обіцянки... Все вже давно лежить
на столах західних лідерів.
кому они сказаны-от того и ждут...или там еще кто то был?
хотя зебилы, как и сам зеленка, таких слов, наверняка, даже не знают.
зеленка гордится 14ти буквенным
Зеленский, кстати, искренне не понимает - зачем? Он этим и не дорожит, а холопы обойдутся не то что без Европы, но и без Украины - они Зеленским счастливы.
Власть взять не трудно -трудно ее удержать.
Думал об этом? Или низзя о таком думать?
Зеро не только не надо уговаривать на минскую капитуляцию - он готов и рад сам, но ищет хитрый способ избежать народного гнева - например все подать как волю самого народа через референдум.
Поможет ли это слуге русского народа?
Не думаю!
А можеш так само випадково змитися? ;?
Ещё не всё порохоботы сбежались ))
Потом начну вас по-чуть-чуть зебилынить
Докажите, что вы не порохобот?
Браво Василий! Поддерживаю!
Я так понимаю, что Украина в лице Порошенко брала на себя некие обязательства, которые Франция и не только Франция, готовы поддержать (не знаю как), но Украина не предприняла никаких шагов для выполнения этих обязательств и теперь Макрон сомневается в том, что Украина имела намерение их выполнять.
Очень интересно, о каких именно обязательствах идет речь?
11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в Примітці, до кінця 2015 року.
Примітка:
Такі заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» включають наступне:- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей
- право на мовне самовизначення
- участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
- створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.