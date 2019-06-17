 Франція готова провести засідання "нормандського формату", але чекає підтвердження наміру виконувати зобов'язання, - Макрон

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Коли час настане, ми зможемо — Франція готова — провести засідання Нормандського формату, щоб підтримати зобов'язання. Але до цього часу нам потрібні найближчим часом певні жести, певні кроки, щоб було підтверджено намір виконувати зобов'язання", — заявив Макрон.

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Крім того, Макрон заявив про підтримку відновлення переговорів в Мінському форматі і запевнив у своїй підтримці України в переговорах з Росією.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".

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Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.

У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав імовірним часом зустрічі"Нормандської четвірки" липень, за умови погодження з Києвом і Москвою.

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