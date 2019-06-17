EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  161  1
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5232) операція Об'єднаних сил (1287)

 Від початку доби 17 червня ворог 13 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби ворог тринадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:

поблизу населеного пункту Широкине, від напрямку Саханка - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

Лебединське, від напрямку Ужівка - з ручного протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;

в районі селища Талаківка, від напрямку Пікуза - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

Пищевик, від напрямку Верхньошироківське - з крупнокаліберних кулеметів;

поблизу Водяного, від напрямку населеного пункту Ужівка - з автоматичних гранатометів.

Читайте також: З початку доби на Донбасі зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Найбільш потужний - у районі Кримського, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази населений пункт Південне, від напрямку шахти імені Гагаріна та Горлівки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

Новотошківське, від напрямку населеного пункту Голубівське - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

околицю Кримського, від напрямку Слов'яносербська - з мінометів калібру 82 мм;

Попасну, від напрямку Молодіжне - з 82 мм міномета і станкового протитанкового гранатомета;

поблизу населеного пункту Шуми, від напрямку Горлівки - зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132733
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
потерь нет! хорошая новость!!!
спасибо что живые.
лагідного вечора і тихої вам ночки, синочки...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби 17 червня ворог 13 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вгору