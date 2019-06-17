 Від початку доби 17 червня ворог 13 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:
поблизу населеного пункту Широкине, від напрямку Саханка - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
Лебединське, від напрямку Ужівка - з ручного протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
в районі селища Талаківка, від напрямку Пікуза - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
Пищевик, від напрямку Верхньошироківське - з крупнокаліберних кулеметів;
поблизу Водяного, від напрямку населеного пункту Ужівка - з автоматичних гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
чотири рази населений пункт Південне, від напрямку шахти імені Гагаріна та Горлівки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
Новотошківське, від напрямку населеного пункту Голубівське - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
околицю Кримського, від напрямку Слов'яносербська - з мінометів калібру 82 мм;
Попасну, від напрямку Молодіжне - з 82 мм міномета і станкового протитанкового гранатомета;
поблизу населеного пункту Шуми, від напрямку Горлівки - зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".
спасибо что живые.
лагідного вечора і тихої вам ночки, синочки...