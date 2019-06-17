 Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

В ході зустрічі обговорювалися питання поглиблення взаємодії між Збройними Силами та громадянським суспільством, шляхи залучення волонтерів до вузькоспеціалізованих напрямків діяльності ЗСУ. Зокрема, до вирішення проблем нормативної неврегульованості, зменшення формалізованих підходів, вирішення питань, за якими не були прийняті відповідні рішення.

Також присутні обговорили можливість докладання спільних зусиль у моніторингово-аналітичну діяльність, пошуку альтернативних шляхів комунікації для посилення ефективності існуючої вертикалі ЗСУ, втілення ефективних методик підготовки інструкторів, поглибленої підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони з урахуванням набутого бойового досвіду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак

Під час обговорення також приділили увагу підвищенню мотивації до військової служби, ефективному впровадженню електронного документообігу, більшому залученню до співпраці у високотехнологічних напрямках.

Начальник Генерального штабу під час дискусії наголосив на важливості врахування конструктивних порад, методичних і практичних напрацювань волонтерів та їхньої допомоги у виявленні збоїв і прогалин у тій чи іншій ланці для ефективнішого та оперативнішого прийняття управлінських рішень. Але водночас він зазначив, що підміна громадськими органами військового управління або керівного складу військових частин абсолютно неприпустима.

Також Хомчак, відповідаючи на запитання, спростував неправдиві чутки про плани перспективного розвитку Збройних Сил та акцентував увагу на необхідності спільних дій щодо недопущення поширення маніпулятивної інформації, яка спрямована на дестабілізацію громадського обстановки і зниження рівня довіри до командирів усіх рівнів та ЗСУ загалом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак. ВIДЕО