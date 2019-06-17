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Все про:армія (2487) Генштаб ЗС (390) волонтери (489) Хомчак (41)

 Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій. ФОТО

17 червня, в Києві, начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак зустрівся з представниками Ради волонтерів при Міністерстві оборони та інших волонтерських організацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій 01

В ході зустрічі обговорювалися питання поглиблення взаємодії між Збройними Силами та громадянським суспільством, шляхи залучення волонтерів до вузькоспеціалізованих напрямків діяльності ЗСУ. Зокрема, до вирішення проблем нормативної неврегульованості, зменшення формалізованих підходів, вирішення питань, за якими не були прийняті відповідні рішення.

Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій 02

Також присутні обговорили можливість докладання спільних зусиль у моніторингово-аналітичну діяльність, пошуку альтернативних шляхів комунікації для посилення ефективності існуючої вертикалі ЗСУ, втілення ефективних методик підготовки інструкторів, поглибленої підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони з урахуванням набутого бойового досвіду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак

Під час обговорення також приділили увагу підвищенню мотивації до військової служби, ефективному впровадженню електронного документообігу, більшому залученню до співпраці у високотехнологічних напрямках.

Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій 03

Начальник Генерального штабу під час дискусії наголосив на важливості врахування конструктивних порад, методичних і практичних напрацювань волонтерів та їхньої допомоги у виявленні збоїв і прогалин у тій чи іншій ланці для ефективнішого та оперативнішого прийняття управлінських рішень. Але водночас він зазначив, що підміна громадськими органами військового управління або керівного складу військових частин абсолютно неприпустима.

Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій 04

Також Хомчак, відповідаючи на запитання, спростував неправдиві чутки про плани перспективного розвитку Збройних Сил та акцентував увагу на необхідності спільних дій щодо недопущення поширення маніпулятивної інформації, яка спрямована на дестабілізацію громадського обстановки і зниження рівня довіри до командирів усіх рівнів та ЗСУ загалом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132731
 
   
 Топ коментарі
 
Добре , що вже з перших днів роботи новопризначеного начальника Генерального Штабу налагоджується діалог з волонтерами.. Фразу , що петя переміг би і без волонтерів - ще пам'ятаємо?
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Пам'ятаємо, не зібіли ж, як Порох волонтерів допустив до державних закупок.
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научили бы его броник правильно носить...
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Добре , що вже з перших днів роботи новопризначеного начальника Генерального Штабу налагоджується діалог з волонтерами.. Фразу , що петя переміг би і без волонтерів - ще пам'ятаємо?
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Пам'ятаємо, не зібіли ж, як Порох волонтерів допустив до державних закупок.
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Не допустив, а як великий Сцарь дозволив. Щоб холопи не бунтували.
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В чём отличие? Зебилы занимаются словоблудием, раньше всё вопили коррупция-коррупция, а теперь забыли.
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Не написав, а як перднув в калюжу.
В Пороха такі самі були повноваження, як в соплі тільки конституції він не порушував (з ****** - за поребрик), різниця тільки в тому, що з відсталого малороса питають відповідно, як з імбіцила, а з Пороха, як з найвизначнішого Українського Президента.
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И стали эти "волонтеры" совсем ручными... Теперь вон, бирюков в Раду намылился...
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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Правильно поступил.
Это только кудряшка пью сам все порешал. Типа.
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А не так как Порошенковский сынок будучи туристом в АТО задом наперед. А после папаша бегал и орал не своим голосом, что он сына послал на передовую как детей плебеев
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https://censor.net.ua/photo_news/388086/peredannyyi_ukraine_amerikanskiyi_voennopolevoyi_gospital_stoimostyu_76_mln_prostaivaet_v_glubokom_t
ylu

Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій - Цензор.НЕТ 27
Надо встретиться с этим б ы в ш и м советником порошенко
и спросить у расхитителя БИРЮКОВа , куда он дел 2 (ДВА) поставленных на Восточный Фронт Правительством USA полевых госпиталя .Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій - Цензор.НЕТ 6700
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https://censor.net.ua/news/378964/******************************************************************************************************

14.03.16 11:25 Военно-полевой госпиталь стоимостью в $8,5 млн, переданный из США, не используется по назначению в зоне АТО, -
волонтер Богдан Ковалев.
Не трогайте госпиталь! На него уже покупатель есть.12.05.2016 11:04

Глава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій - Цензор.НЕТ 3463
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Стоп. А що на зустрічі робив пан Бірюков? Здається це він на другому і третьому фото
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Кожен, хто мав хоч якісь стосунки з цією особою має пройти сувору перевірку. Бо пан Бірюков є особливо небезпечний шахрай
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Я так і не почув прямої і чесної відповіді на відео у посадці під Іловайськом то він? Яка ж це нова влада, якщо діє як і усі попередні?
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Командир разведки 42-го ОМБ Павел Тихонов погиб во время выполнения боевого задания в зоне ООС.
Кто-то слил!
Совпадение?* Не думаю!

Кого привів з собою зрадник Хомчак?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлава Генштабу ЗСУ Хомчак зустрівся з представниками волонтерських організацій. ФОТО
 
 
 
 
 
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