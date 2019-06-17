 Лоукостер Ryanair почав польоти з Харкова до Польщі, - Омелян

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну що ж, після того як Львів і Київ стали абсолютно звичними аеропортами для пасажирів Ryanair, а багатьом вже здається, що так було завжди, а не з 2018 року, - настала черга Харкова. Сьогодні відбувся перший політ Харків-Краків лоукостом №1 Європи", - написав Омелян.
Ціни на квитки стартують від 12 євро. Рейси Ryanair Харків-Краків здійснюватимуться двічі на тиждень, по понеділках і п'ятницях.
"19 червня чекаємо Ryanair в Одесі", - зазначив міністр.
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
...После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.
Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского. При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
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Или заслуга в том что разрешение выдали? Не перетрудился ли сивочолий реформатор при этом?
😁
сєзєлюкі всьо обсмактивают «смєшноє слово» Hyper Loop...
The country's Infrastructure Ministry signed an agreement Thursday with US-based Hyperloop Transportation Technologies to begin building a commercial hyperloop system -- a trainlike transportation setup that industry watchers say will be able to hit airplane speeds and shorten travel time from hours to minutes.
"Ukraine is at the crossroads of the new Silk Road transportation corridor and we can expect Hyperloop to play a major role in connecting Europe and Asia," HTT CEO Dirk Ahlborn said in a release.
Ukraine is the latest country added on the hyperloop waitlist after the US, Korea, France and others.»
Сообщитель, мля..
😂😂😂
😂😂
Люди с Европы хотят к семьям на выходные летать...
Це звіздєц, жити в одній країні і добиратись сутками один до одного !!!