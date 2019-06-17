 Лоукостер Ryanair почав польоти з Харкова до Польщі, - Омелян

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну що ж, після того як Львів і Київ стали абсолютно звичними аеропортами для пасажирів Ryanair, а багатьом вже здається, що так було завжди, а не з 2018 року, - настала черга Харкова. Сьогодні відбувся перший політ Харків-Краків лоукостом №1 Європи", - написав Омелян.

Ціни на квитки стартують від 12 євро. Рейси Ryanair Харків-Краків здійснюватимуться двічі на тиждень, по понеділках і п'ятницях.

"19 червня чекаємо Ryanair в Одесі", - зазначив міністр.

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