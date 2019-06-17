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Все про:Харків (1388) Омелян (530) лоукост (103) Ryanair (73)

 Лоукостер Ryanair почав польоти з Харкова до Польщі, - Омелян

Сьогодні відбувся перший рейс європейського лоукостера Ryanair з Харкова до Кракова (Польща).

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну що ж, після того як Львів і Київ стали абсолютно звичними аеропортами для пасажирів Ryanair, а багатьом вже здається, що так було завжди, а не з 2018 року, - настала черга Харкова. Сьогодні відбувся перший політ Харків-Краків лоукостом №1 Європи", - написав Омелян.

Ціни на квитки стартують від 12 євро. Рейси Ryanair Харків-Краків здійснюватимуться двічі на тиждень, по понеділках і п'ятницях.

"19 червня чекаємо Ryanair в Одесі", - зазначив міністр.

Лоукостер Ryanair почав польоти з Харкова до Польщі, - Омелян 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132729
 
   
 Топ коментарі
 
плохой Петя очень плохой - МАУ не любит - надо шоб только Беня зарабатывал - вернем все взад
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Это еще заслуги команды Порошенко, от ЗЕушлепков Украина видела надувные гонтели для Зеленского , мешки-стулья в лесу и развал управления страной.Лоукостер Ryanair почав польоти з Харкова до Польщі, - Омелян - Цензор.НЕТ 7116
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ЦЕННЫЕ КАДРЫ...
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
...После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.

Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского. При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
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плохой Петя очень плохой - МАУ не любит - надо шоб только Беня зарабатывал - вернем все взад
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Так Петя вернул всех взад,заднее некуда
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ЦЕННЫЕ КАДРЫ...
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
...После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.

Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского. При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
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Брехня ця новина, всі знають ,що Зеленський позакривав вже усі лоукостери по вказівці Бені
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Петя неплохой, он просто лживая, циничная, жадная, вороватая свинья. а в остальном норм чувак )
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Это еще заслуги команды Порошенко, от ЗЕушлепков Украина видела надувные гонтели для Зеленского , мешки-стулья в лесу и развал управления страной.Лоукостер Ryanair почав польоти з Харкова до Польщі, - Омелян - Цензор.НЕТ 7116
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😁😁😁 в чем заслуги? Ryanair самый крупный лоукостер в Европе. Основали без Порошенко

Или заслуга в том что разрешение выдали? Не перетрудился ли сивочолий реформатор при этом?
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й гнидобищный емельян. где мыролюбно отремонтированные дороги?
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А гараццкіє сєзєлюкі всьо обсмактивают «смєшноє слово» Hyper Loop...
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Гипер ****** смешнее, которая на деньги Гиперлупа вышла, правда же?
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«Ukraine is yet another country hopping on the hyperloop train to the future.
The country's Infrastructure Ministry signed an agreement Thursday with US-based Hyperloop Transportation Technologies to begin building a commercial hyperloop system -- a trainlike transportation setup that industry watchers say will be able to hit airplane speeds and shorten travel time from hours to minutes.
"Ukraine is at the crossroads of the new Silk Road transportation corridor and we can expect Hyperloop to play a major role in connecting Europe and Asia," HTT CEO Dirk Ahlborn said in a release.
Ukraine is the latest country added on the hyperloop waitlist after the US, Korea, France and others.»
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капец, вобще что то ржу немогу. И что, где он, вокзал Гиперлупа в Украине то?
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Что скажет на это барышевский районный суд?
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щас, "клиент" уже бежит с заявлением в суд
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Саабщил Омельян..
Сообщитель, мля..
😂😂😂
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Улучшать качество жизни в стране наши чиновники всегда начинают с себя.🤑
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Моя доця у цьому році літала цим Ryanair. Все добре, але вантаж повинен бути до 10 кг.
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У деяких лоукостерах можна прикупити опцію стосовно ваги валізи + додаткове місце ручної поклажі. Плюс ноут в рюкзачку дозволяють брати в кабіну.
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Можна, але ціна там зростає майже удвічи.
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Я летала в конце апреля с ними, там несколько вариантов багажа: без багажа только ручная кладь (размером чтобы под сиденье), без багажа ручная кладь до 10кг чтобы наверх помещалась в отсек для ручной клади и багаж до 20кг
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скоро какой нибудь окружной суд отменит это безобразие и летать будет только МАУ, но не 12$, а как обычно за 60$
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Молодець,Омелян!..Тільки в Україні з"являється якийсь новий рейс - він тут же нас про це інформує!..Сам він до цього,звісно,відношення не має ніякого,але працює як диктор-диспетчер...Так і бачу його за міністерським кріслом,сидить і напружено чекає - а раптом десь щось відкриють і він відразу нам про це сповістить...І ще не було випадку,щоб щось пропустив...
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Очень жизненно необходимый маршрут, соответствует полностью современным реалиям
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И цены на ближайшую пятницу не 12 евро, а 60, трындит министр
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а тебе кто от обещал билеты на ближайшую пятницу? Лоукостер Ryanair почав польоти з Харкова до Польщі, - Омелян - Цензор.НЕТ 4750 нужно было раньше покупать. Были!
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Так что там с отремонтированным аэропортом в Житомире?
Люди с Европы хотят к семьям на выходные летать...
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Коли буде прямий авіарейс Львів - Харків - Львів ?!

Це звіздєц, жити в одній країні і добиратись сутками один до одного !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛоукостер Ryanair почав польоти з Харкова до Польщі, - Омелян
 
 
 
 
 
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